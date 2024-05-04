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Новини Війна
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Сікорський про можливість відправлення польських військ в Україну: Не розкриватимемо карт. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити

Радослав Сікорський

Польща "не розкриватиме карти", торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В нещодавньому інтерв'ю The Economist президент Франції Емманюель Макрон знов повторив тезу про гіпотетичне введення військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

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Сікорського запитали, чи розглядає Польща варіант залучення своїх солдатів у російсько-українську війну. Глава польського МЗС відповів: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

Міністр закордонних справ Польщі не вважає, що російський диктатор "буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО [Польщу].

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Водночас він зазначив, що Путін "виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем".

Раніше стало відомо, що Генштаб Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправлення військ в Україну.

Автор: 

Сікорський Радослав (243)


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Топ коментарі
+9
Завербованный в армию РФ украинец из временно оккупированных территорий расстрелял 6 оккупантов, включая командира, и сбежал, - росСМИ

Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".
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04.05.2024 20:46
+8
Хоча б ППО ввели на захід, під приводом того щоб прикрити НАТО від можливих орківських ракет...

Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів

І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
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04.05.2024 18:34
+7
Євросоюз мабуть думає, що в Україні кількість українських чоловіків необмежена
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04.05.2024 18:54
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Да ему и думать не надо.
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04.05.2024 18:31 Відповісти
Правильно воно і так знає ,що не пошлють. Хоча б могли тільки авіацію залучити і це дуже б вплинуло на перебіг війни .
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04.05.2024 19:19 Відповісти
плшдют, бо розумний воює на чужій території, а ЗЄлєнський - на своїй
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04.05.2024 20:45 Відповісти
Правільна-пусть сюрпріз будєт...
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04.05.2024 18:32 Відповісти
Хоча б ППО ввели на захід, під приводом того щоб прикрити НАТО від можливих орківських ракет...

Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів

І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
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04.05.2024 18:34 Відповісти
Краще вже так, ніж порожні обіцянки!
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04.05.2024 18:36 Відповісти
"русскіє" -єто хто?дікіє плємєна
Як тільки бєларусь офіційно вступає в війну, - польські Абрамси будуть під Мінськом!
Ну так,і будуть захищати Львів!
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04.05.2024 19:15 Відповісти
Удалили. Модераторы сарказма не понимают. Это нарративы российской пропаганды, что поляки хотят захватит Львов. И русские с поляками поделят Украину.
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04.05.2024 20:12 Відповісти
Кто такие русские, я не знаю. Пытался узнать у ИИ, но не смог объяснить. Говорит, что это славянский народ, а от каких славян он произошел, объяснить не может, то финно-угров перечисляет, то татар.
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04.05.2024 20:14 Відповісти
В лингвистическом плане на украинском и английском русские и россияне - это одно и то же, я считаю, что это синонимы. Русские - это жители россии.
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04.05.2024 20:21 Відповісти
Якщо,ви не знав: жителі раіссіі - рассіянє!
а русскія до Київської Русі -шо румуни до Рима - підлегле плем'я платили за захист!
Згадайте 90ті, любєрєцкіє - не обов'язково ті,хто з Люберець,а ті хто платив за кришу любєрєцкім
Та ж система існує більше 2тис
Років
Всі держави Європи пройшли ті панятія,але дуже давно: рицар,
Кінг,князь на коні,чи пахан в законє на мєрінє з бригадою уйобків - нічого нового,просто перерозподіл хто кому,коли повинен платити
А русскія,да, платілі завжди
монголам,туркам,німцям,тепер китайцям з корейцями,
Завтра БУДУТЬ платити українцям!
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04.05.2024 21:34 Відповісти
Євросоюз мабуть думає, що в Україні кількість українських чоловіків необмежена
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04.05.2024 18:54 Відповісти
Ет, не вдасться зробити ''сюрпрайз'' для *уйла-бо все що знає зелена влада теж знає *уйло і фсб, завдяки ОПешному кроту.
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04.05.2024 18:58 Відповісти
Ухты как интригу запустил загадал и вывинтил!? Зачитаешься туфту читая. Талейран восточного обряду! Нам бы такого---ещё, бо есть уже один не сильно рослый!
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04.05.2024 19:01 Відповісти
Ви щодня лише базікаєте про натівські війська в Україні, який там "сюрприз"!
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04.05.2024 19:11 Відповісти
Сюрприз - значить - несподіванка!
намотай на руку багато туалетного паперу!
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04.05.2024 19:21 Відповісти
Зеля, з єрмаком+гетьманцевим+татаровим та НБУ, теж «дбають» про перемогу України на фінансовому фронті…

04.‎05.‎2024 799 доба війни

33 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Фактично мова йде про лібералізацію виведення за межі України валютних коштів, репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями за кордон, переказ коштів за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору, оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Фактично мова йде про виведення за кордон всіх коштів зароблених в Україні.

Співпадіння…
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04.05.2024 19:34 Відповісти
Ну ти і дебіл
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04.05.2024 19:42 Відповісти
Ато з цієї заяви не зрозуміло, загадкові.. і беззубі.
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04.05.2024 19:56 Відповісти
Путин давно уже не думает. Он дзюдо применяет везде, т.к. больше ничему не обучен. Тем более думать.
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04.05.2024 20:33 Відповісти
Погодджуюсь, нема чогоя зиками плескати. зЕпідари про контрнаступ пів року плескали...
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04.05.2024 20:41 Відповісти
Завербованный в армию РФ украинец из временно оккупированных территорий расстрелял 6 оккупантов, включая командира, и сбежал, - росСМИ

Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".
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04.05.2024 20:46 Відповісти
завжди дивувало чого так всі наші не роблять
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05.05.2024 00:53 Відповісти
Кордон дебіли розблокуйте
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05.05.2024 08:56 Відповісти
 
 