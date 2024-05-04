Сікорський про можливість відправлення польських військ в Україну: Не розкриватимемо карт. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити

Польща "не розкриватиме карти", торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В нещодавньому інтерв'ю The Economist президент Франції Емманюель Макрон знов повторив тезу про гіпотетичне введення військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

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Сікорського запитали, чи розглядає Польща варіант залучення своїх солдатів у російсько-українську війну. Глава польського МЗС відповів: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

Міністр закордонних справ Польщі не вважає, що російський диктатор "буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО [Польщу].

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Водночас він зазначив, що Путін "виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем".

Раніше стало відомо, що Генштаб Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправлення військ в Україну.