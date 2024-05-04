Сікорський про можливість відправлення польських військ в Україну: Не розкриватимемо карт. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити
Польща "не розкриватиме карти", торкаючись питання можливого відправлення військ в Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
В нещодавньому інтерв'ю The Economist президент Франції Емманюель Макрон знов повторив тезу про гіпотетичне введення військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.
Сікорського запитали, чи розглядає Польща варіант залучення своїх солдатів у російсько-українську війну. Глава польського МЗС відповів: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".
Міністр закордонних справ Польщі не вважає, що російський диктатор "буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО [Польщу].
Водночас він зазначив, що Путін "виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем".
Раніше стало відомо, що Генштаб Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправлення військ в Україну.
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Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів
І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
Як тільки бєларусь офіційно вступає в війну, - польські Абрамси будуть під Мінськом!
Ну так,і будуть захищати Львів!
а русскія до Київської Русі -шо румуни до Рима - підлегле плем'я платили за захист!
Згадайте 90ті, любєрєцкіє - не обов'язково ті,хто з Люберець,а ті хто платив за кришу любєрєцкім
Та ж система існує більше 2тис
Років
Всі держави Європи пройшли ті панятія,але дуже давно: рицар,
Кінг,князь на коні,чи пахан в законє на мєрінє з бригадою уйобків - нічого нового,просто перерозподіл хто кому,коли повинен платити
А русскія,да, платілі завжди
монголам,туркам,німцям,тепер китайцям з корейцями,
Завтра БУДУТЬ платити українцям!
намотай на руку багато туалетного паперу!
04.05.2024 799 доба війни
33 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Фактично мова йде про лібералізацію виведення за межі України валютних коштів, репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями за кордон, переказ коштів за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору, оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Фактично мова йде про виведення за кордон всіх коштів зароблених в Україні.
Співпадіння…
Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".