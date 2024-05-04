Сикорский о возможности отправки польских войск в Украину: Не будем раскрывать карт. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать

Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопроса возможной отправки войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В недавнем интервью The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон вновь повторил тезис о гипотетическом введении войск в Украину. Он конкретизировал, что прибегнул бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

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Сикорского спросили, рассматривает ли Польша вариант привлечения своих солдат в российско-украинскую войну. Глава польского МИД ответил: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

Министр иностранных дел Польши не считает, что российский диктатор "будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО [Польшу].

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В то же время он отметил, что Путин "оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником".

Ранее стало известно, что Генштаб Франции предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину.