Сикорский о возможности отправки польских войск в Украину: Не будем раскрывать карт. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать
Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопроса возможной отправки войск в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В недавнем интервью The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон вновь повторил тезис о гипотетическом введении войск в Украину. Он конкретизировал, что прибегнул бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.
Сикорского спросили, рассматривает ли Польша вариант привлечения своих солдат в российско-украинскую войну. Глава польского МИД ответил: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".
Министр иностранных дел Польши не считает, что российский диктатор "будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО [Польшу].
В то же время он отметил, что Путин "оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником".
Ранее стало известно, что Генштаб Франции предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину.
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Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів
І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
Як тільки бєларусь офіційно вступає в війну, - польські Абрамси будуть під Мінськом!
Ну так,і будуть захищати Львів!
а русскія до Київської Русі -шо румуни до Рима - підлегле плем'я платили за захист!
Згадайте 90ті, любєрєцкіє - не обов'язково ті,хто з Люберець,а ті хто платив за кришу любєрєцкім
Та ж система існує більше 2тис
Років
Всі держави Європи пройшли ті панятія,але дуже давно: рицар,
Кінг,князь на коні,чи пахан в законє на мєрінє з бригадою уйобків - нічого нового,просто перерозподіл хто кому,коли повинен платити
А русскія,да, платілі завжди
монголам,туркам,німцям,тепер китайцям з корейцями,
Завтра БУДУТЬ платити українцям!
намотай на руку багато туалетного паперу!
04.05.2024 799 доба війни
33 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Фактично мова йде про лібералізацію виведення за межі України валютних коштів, репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями за кордон, переказ коштів за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору, оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Фактично мова йде про виведення за кордон всіх коштів зароблених в Україні.
Співпадіння…
Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".