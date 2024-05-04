РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6853 посетителя онлайн
Новости Война
4 672 28

Сикорский о возможности отправки польских войск в Украину: Не будем раскрывать карт. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать

Радослав Сікорський

Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопроса возможной отправки войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В недавнем интервью The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон вновь повторил тезис о гипотетическом введении войск в Украину. Он конкретизировал, что прибегнул бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Читайте также: Позиция Трампа относительно войны РФ не такая "черно-белая", его отношение к Украине меняется, - Сикорский

Сикорского спросили, рассматривает ли Польша вариант привлечения своих солдат в российско-украинскую войну. Глава польского МИД ответил: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

Министр иностранных дел Польши не считает, что российский диктатор "будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО [Польшу].

Читайте также: В ближайшие два месяца, вероятно, возрастут потери россиян вместе с возобновлением наступательных операций, - британская разведка

В то же время он отметил, что Путин "оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником".

Ранее стало известно, что Генштаб Франции предлагал НАТО создать коалицию для отправки войск в Украину.

Автор: 

Сикорский Радослав (401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Завербованный в армию РФ украинец из временно оккупированных территорий расстрелял 6 оккупантов, включая командира, и сбежал, - росСМИ

Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".
показать весь комментарий
04.05.2024 20:46
+8
Хоча б ППО ввели на захід, під приводом того щоб прикрити НАТО від можливих орківських ракет...

Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів

І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
показать весь комментарий
04.05.2024 18:34
+7
Євросоюз мабуть думає, що в Україні кількість українських чоловіків необмежена
показать весь комментарий
04.05.2024 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ему и думать не надо.
показать весь комментарий
04.05.2024 18:31 Ответить
Правильно воно і так знає ,що не пошлють. Хоча б могли тільки авіацію залучити і це дуже б вплинуло на перебіг війни .
показать весь комментарий
04.05.2024 19:19 Ответить
плшдют, бо розумний воює на чужій території, а ЗЄлєнський - на своїй
показать весь комментарий
04.05.2024 20:45 Ответить
Правільна-пусть сюрпріз будєт...
показать весь комментарий
04.05.2024 18:32 Ответить
Хоча б ППО ввели на захід, під приводом того щоб прикрити НАТО від можливих орківських ракет...

Уже б дало можливість розвернути якесь маштабне виробництво озброєння яке не буде під загрозою ракетних ударів

І ескалації немає це ж захист цивільного населення і орки ніх... не зможуть зробити
показать весь комментарий
04.05.2024 18:34 Ответить
Краще вже так, ніж порожні обіцянки!
показать весь комментарий
04.05.2024 18:36 Ответить
"русскіє" -єто хто?дікіє плємєна
Як тільки бєларусь офіційно вступає в війну, - польські Абрамси будуть під Мінськом!
Ну так,і будуть захищати Львів!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:15 Ответить
Удалили. Модераторы сарказма не понимают. Это нарративы российской пропаганды, что поляки хотят захватит Львов. И русские с поляками поделят Украину.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:12 Ответить
Кто такие русские, я не знаю. Пытался узнать у ИИ, но не смог объяснить. Говорит, что это славянский народ, а от каких славян он произошел, объяснить не может, то финно-угров перечисляет, то татар.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:14 Ответить
В лингвистическом плане на украинском и английском русские и россияне - это одно и то же, я считаю, что это синонимы. Русские - это жители россии.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:21 Ответить
Якщо,ви не знав: жителі раіссіі - рассіянє!
а русскія до Київської Русі -шо румуни до Рима - підлегле плем'я платили за захист!
Згадайте 90ті, любєрєцкіє - не обов'язково ті,хто з Люберець,а ті хто платив за кришу любєрєцкім
Та ж система існує більше 2тис
Років
Всі держави Європи пройшли ті панятія,але дуже давно: рицар,
Кінг,князь на коні,чи пахан в законє на мєрінє з бригадою уйобків - нічого нового,просто перерозподіл хто кому,коли повинен платити
А русскія,да, платілі завжди
монголам,туркам,німцям,тепер китайцям з корейцями,
Завтра БУДУТЬ платити українцям!
показать весь комментарий
04.05.2024 21:34 Ответить
Євросоюз мабуть думає, що в Україні кількість українських чоловіків необмежена
показать весь комментарий
04.05.2024 18:54 Ответить
Ет, не вдасться зробити ''сюрпрайз'' для *уйла-бо все що знає зелена влада теж знає *уйло і фсб, завдяки ОПешному кроту.
показать весь комментарий
04.05.2024 18:58 Ответить
Ухты как интригу запустил загадал и вывинтил!? Зачитаешься туфту читая. Талейран восточного обряду! Нам бы такого---ещё, бо есть уже один не сильно рослый!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:01 Ответить
Ви щодня лише базікаєте про натівські війська в Україні, який там "сюрприз"!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:11 Ответить
Сюрприз - значить - несподіванка!
намотай на руку багато туалетного паперу!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:21 Ответить
Зеля, з єрмаком+гетьманцевим+татаровим та НБУ, теж «дбають» про перемогу України на фінансовому фронті…

04.‎05.‎2024 799 доба війни

33 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Фактично мова йде про лібералізацію виведення за межі України валютних коштів, репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями за кордон, переказ коштів за кордон за лізингом / орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору, оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. Фактично мова йде про виведення за кордон всіх коштів зароблених в Україні.

Співпадіння…
показать весь комментарий
04.05.2024 19:34 Ответить
Ну ти і дебіл
показать весь комментарий
04.05.2024 19:42 Ответить
Ато з цієї заяви не зрозуміло, загадкові.. і беззубі.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:56 Ответить
Путин давно уже не думает. Он дзюдо применяет везде, т.к. больше ничему не обучен. Тем более думать.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:33 Ответить
Погодджуюсь, нема чогоя зиками плескати. зЕпідари про контрнаступ пів року плескали...
показать весь комментарий
04.05.2024 20:41 Ответить
Завербованный в армию РФ украинец из временно оккупированных территорий расстрелял 6 оккупантов, включая командира, и сбежал, - росСМИ

Галушко Юрию уже больше 50 лет, поэтому русня "забросила" его в артиллерию во взвод управления. По словам россиян, он "ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и убежал".
показать весь комментарий
04.05.2024 20:46 Ответить
завжди дивувало чого так всі наші не роблять
показать весь комментарий
05.05.2024 00:53 Ответить
Кордон дебіли розблокуйте
показать весь комментарий
05.05.2024 08:56 Ответить
 
 