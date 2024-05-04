В ближайшие два месяца, вероятно, возрастут потери россиян вместе с возобновлением наступательных операций, - британская разведка

Разведка Великобритании прогнозирует, что в ближайшие два месяца потери российской армии в войне против Украины увеличатся из-за наступательных операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 4 мая.

Как отмечают в ведомстве, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) было на уровне 899.

"Возможно, что уровень потерь России снова повысится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", - говорится в обзоре.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 473 400 человек (+1260 за сутки), 7366 танков, 12 148 артсистем, 14 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По данным британской разведки, общее количество российских потерь с начала вторжения составляет более 465 тысяч.

В ведомстве уверяют, что Россия адаптировала свою армию к изнурительному типу ведения войны, где больше рассчитывают на количество, а не на качество.

"Этот расчет на количество почти наверняка будет применяться в течение войны и будет иметь долговременные последствия для российской армии", - говорится в обзоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия до конца года планирует мобилизовать еще около 300 тысяч солдат, - Павлюк

Напомним, по оценкам Франции, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми.