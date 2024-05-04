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Новости Война
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В ближайшие два месяца, вероятно, возрастут потери россиян вместе с возобновлением наступательных операций, - британская разведка

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Разведка Великобритании прогнозирует, что в ближайшие два месяца потери российской армии в войне против Украины увеличатся из-за наступательных операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 4 мая.

Как отмечают в ведомстве, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) было на уровне 899.

"Возможно, что уровень потерь России снова повысится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", - говорится в обзоре.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 473 400 человек (+1260 за сутки), 7366 танков, 12 148 артсистем, 14 156 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По данным британской разведки, общее количество российских потерь с начала вторжения составляет более 465 тысяч.

В ведомстве уверяют, что Россия адаптировала свою армию к изнурительному типу ведения войны, где больше рассчитывают на количество, а не на качество.

"Этот расчет на количество почти наверняка будет применяться в течение войны и будет иметь долговременные последствия для российской армии", - говорится в обзоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия до конца года планирует мобилизовать еще около 300 тысяч солдат, - Павлюк

Напомним, по оценкам Франции, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми.

Автор: 

армия РФ (19067) разведка (4170) потери (4371)


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Топ комментарии
+8
Мир еще не осознал всю серьезность ситуации. Толерантный парнишка никогда не победит озверевшее быдло.
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04.05.2024 14:03
+7
Чим більше кацапсятини здохне тим світ стане чистішим. Цю мразоту треба нищити, нищити і ще раз нищити! Слава Україні і Слава ЗСУ!
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04.05.2024 14:01
+4
ПШНХй, свинорус з «Бельгії».
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04.05.2024 14:05
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ПШНХй, свинорус з «Бельгії».
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04.05.2024 14:05 Ответить
Чим більше кацапсятини здохне тим світ стане чистішим. Цю мразоту треба нищити, нищити і ще раз нищити! Слава Україні і Слава ЗСУ!
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04.05.2024 14:01 Ответить
Мир еще не осознал всю серьезность ситуации. Толерантный парнишка никогда не победит озверевшее быдло.
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04.05.2024 14:03 Ответить
Відновленням наступальних операцій??? А що - була якась пауза?
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04.05.2024 14:16 Ответить
кожна здохла свинособака це ще одна дитяча посмішка.
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04.05.2024 14:48 Ответить
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04.05.2024 14:55 Ответить
Ага з супутника який висить на висоті 150 км. видніше чим з дрона який висить на 50-100 метрів . чи з візуального підрахунку.
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04.05.2024 16:52 Ответить
Угу, там же оптика покруче дроновой.
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04.05.2024 17:26 Ответить
Українці, сьогодні, як САНІТАРИ СВІТУ, боронять Світ,від московської ЧУМИ та СИБІРСЬКОЇ язви!
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04.05.2024 19:40 Ответить
 
 