Потери России за время полномасштабной войны составляют 500 тысяч солдат. Это военный провал Москвы, - МИД Франции

По оценкам Франции, российская армия потеряла около 150 000 человек в войне в Украине. Общее количество ликвидированных - 500 000 солдат.

Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью российскому изданию "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

Потери России

"Военный провал России уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И все это зачем?" - отметил Сежурне.

Также глава МС Франции прокомментировал инициативу президента Эмманюэля Макрона по отправке сухопутных войск в Украину.

"Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант", - подчеркнул французский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рядах ВС РФ против Украины воюют 514 тыс. солдат, - ГУР МО

Европейские страны должны "играть открыто" против непредсказуемой и непоследовательной России, подчеркнул Сежурне.

Поддержка Украины

Он отметил, что европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, вносят вклад в поддержку Украины, в частности помогая с разминированием, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины.

"Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется", - добавил глава МИД Франции.

Читайте также: Глава МИД Франции Сежурне: Должны говорить с Россией на языке баланса сил