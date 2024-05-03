Потери России за время полномасштабной войны составляют 500 тысяч солдат. Это военный провал Москвы, - МИД Франции
По оценкам Франции, российская армия потеряла около 150 000 человек в войне в Украине. Общее количество ликвидированных - 500 000 солдат.
Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью российскому изданию "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.
Потери России
"Военный провал России уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И все это зачем?" - отметил Сежурне.
Также глава МС Франции прокомментировал инициативу президента Эмманюэля Макрона по отправке сухопутных войск в Украину.
"Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант", - подчеркнул французский министр.
Европейские страны должны "играть открыто" против непредсказуемой и непоследовательной России, подчеркнул Сежурне.
Поддержка Украины
Он отметил, что европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, вносят вклад в поддержку Украины, в частности помогая с разминированием, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины.
"Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется", - добавил глава МИД Франции.
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Шо, приїхав на доповідь про зроблену роботу до *****, а тебе тримають в приймальні, як останнього лошару?
100 * (500 000 / 80 000 000) = 0,625%.
Вважайте, нікого не втратили.
Всіх місцевих - до Сибіру, сибірську алкашню і бурятів - сюди. В Маріуполі аж бігом таке роблять.
То і рахувати треба не з 80млн, а з 40млн і вийде 1.25%, тобто кожний сотий вже двухсотий, або інвалід [хоча до нападу на Україну у них вже було 5млн інвалідів чоловіків]
Але поки що цього не роблять. Тому що ще є іноземні найманці, миколи з ТОТ, свої "контрактники".
Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
В новині все написано, ніхто не обманює.
350 тисяч поранених до небойової кондиції - це теж непогано.
Вони не стануть до строю, а будуть одвічним тягарем бюджету і джерелом соціальної нестабільності.
Русня це теж знає і тому масово по тиловим шпиталям у великих містах не б'є.
"Ліквідовані" - по всем понятиям - это точно не те, что смогут вернуться в строй.
А раненные в строй часто возвращаются, не всем там руки-ноги отрывает.
150 тисяч ніби незворотних втрат.
Так це ні про що для країни з мінімум 80 мільйонами населення.
73709\100х22=16.215,98р. То есть - одна средняя з.плата не в состоянии содержать одного среднего пенсионера.
Если всем калекам сво (350К) назначить среднюю пенсию, то денег нужно - 350000х19438,8=6.802.180.000р в месяц.
6802180000\22х100=30.919.000.000р - такую зарплату нужно начислить для того, чтобы обеспечить этих 350К средней пенсией.
Это значит - 30919000000\73709=419.473,88 человека со средней з.платой должны работать на этих 350К калек со средней пенсией.
Но кроме этого там есть еще море пенсионеров по возрасту и других инвалидов не причастных к сво. И их, среднестатистических пенсионеров, тоже должны кормить среднестатистические работающие - на каждые 350К средних пенсионеров, 419,5К средних работающих.
В рахе 140 миллионов .Найдет еще.Тут вопрос уничтожения техники и авиации.Чтобы им не на чем было воевать и чем бомбить.
російська армія втратила близько 150 000 осіб, загальна кількість ліквідованих - 500 000.
Так скільки з них трупаки?