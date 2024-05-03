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Новости Война
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Потери России за время полномасштабной войны составляют 500 тысяч солдат. Это военный провал Москвы, - МИД Франции

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне

По оценкам Франции, российская армия потеряла около 150 000 человек в войне в Украине. Общее количество ликвидированных - 500 000 солдат.

Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью российскому изданию "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

Потери России

"Военный провал России уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И все это зачем?" - отметил Сежурне.

Также глава МС Франции прокомментировал инициативу президента Эмманюэля Макрона по отправке сухопутных войск в Украину.

"Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант", - подчеркнул французский министр.

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Европейские страны должны "играть открыто" против непредсказуемой и непоследовательной России, подчеркнул Сежурне.

Поддержка Украины

Он отметил, что европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, вносят вклад в поддержку Украины, в частности помогая с разминированием, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины.

"Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется", - добавил глава МИД Франции.

Читайте также: Глава МИД Франции Сежурне: Должны говорить с Россией на языке баланса сил

Автор: 

армия РФ (19067) потери (4371) Сежурне Стефан (26)


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Топ комментарии
+11
Це військовий провал Москви

Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
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03.05.2024 15:09
+7
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03.05.2024 15:08
+7
Коли здохне вся кацапня , тоді буде повний провал ,
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
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03.05.2024 15:13
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03.05.2024 15:08 Ответить
А реально хтось знає, скільки пі.орів гниє в полях Неньки. Чим більше, тим краще, мріємо про мільйони.
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03.05.2024 15:17 Ответить
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03.05.2024 15:17 Ответить
бубочка, ти??!!! не даром ти по життю блазень...
Шо, приїхав на доповідь про зроблену роботу до *****, а тебе тримають в приймальні, як останнього лошару?
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03.05.2024 16:13 Ответить
Неправильно рахуєте.
100 * (500 000 / 80 000 000) = 0,625%.
Вважайте, нікого не втратили.
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03.05.2024 15:09 Ответить
67,8 млн.
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03.05.2024 15:38 Ответить
Це звідки такі дані?
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03.05.2024 15:39 Ответить
0,74 % для демографічної ситуації - це катастрофа.
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03.05.2024 15:42 Ответить
Колись з Ізраїлю теж виїжджали через війну....
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03.05.2024 15:48 Ответить
В Ізраїлі немає зворотної селекції . Я тут не бачу євреїв з паспортом Ізраїля біля себе. Лише Мадагаскар, Алжир ну ви зрозуміли..
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03.05.2024 16:07 Ответить
Тобто я хотіла сказати, що у плані відбудови України за рахунок Росісі потрібно передбачити відповідний рівень оплати праці .
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03.05.2024 16:08 Ответить
це вам не хочеться повернутися і дебілам без роду і племені
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03.05.2024 16:09 Ответить
Та у нього завжди "стакан на половину пустой". Це вже не виліковне.
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03.05.2024 16:16 Ответить
А вас хто з Нідерландів не відпускає?
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03.05.2024 16:16 Ответить
зворотна селекція настане коли в Україні запанують кацапи
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03.05.2024 16:16 Ответить
Там буде не селекція, а чистка.
Всіх місцевих - до Сибіру, сибірську алкашню і бурятів - сюди. В Маріуполі аж бігом таке роблять.
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03.05.2024 16:17 Ответить
Чоловічого населення рашистів біля 68млн, з них 40% до 18 і старше 60 років
То і рахувати треба не з 80млн, а з 40млн і вийде 1.25%, тобто кожний сотий вже двухсотий, або інвалід [хоча до нападу на Україну у них вже було 5млн інвалідів чоловіків]
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03.05.2024 15:52 Ответить
Це русня. Вони поженуть і інвалідів, і божевільних, і кого завгодно скільки завгодно.
Але поки що цього не роблять. Тому що ще є іноземні найманці, миколи з ТОТ, свої "контрактники".
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03.05.2024 15:53 Ответить
Це військовий провал Москви

Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
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03.05.2024 15:09 Ответить
Коли здохне вся кацапня , тоді буде повний провал ,
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
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03.05.2024 15:13 Ответить
500 тысяч - это убитыми + раненными. Не нужно обманываться.
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03.05.2024 15:14 Ответить
втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими
В новині все написано, ніхто не обманює.
350 тисяч поранених до небойової кондиції - це теж непогано.
Вони не стануть до строю, а будуть одвічним тягарем бюджету і джерелом соціальної нестабільності.
Русня це теж знає і тому масово по тиловим шпиталям у великих містах не б'є.
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03.05.2024 15:17 Ответить
Загальна кількість ліквідованих - 500 000 солдатів.

"Ліквідовані" - по всем понятиям - это точно не те, что смогут вернуться в строй.
А раненные в строй часто возвращаются, не всем там руки-ноги отрывает.
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03.05.2024 15:21 Ответить
Так і поранень у одного орка може бути декілька.
150 тисяч ніби незворотних втрат.
Так це ні про що для країни з мінімум 80 мільйонами населення.
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03.05.2024 15:23 Ответить
В россии отчисления в пенсфон 22% от з.платы. Средняя з.плата в 23 году - 73709, средняя пенсия в 23 году - По состоянию на 01.04.2023 средний размер страховой пенсии в РФ составил 19 434,8.
73709\100х22=16.215,98р. То есть - одна средняя з.плата не в состоянии содержать одного среднего пенсионера.
Если всем калекам сво (350К) назначить среднюю пенсию, то денег нужно - 350000х19438,8=6.802.180.000р в месяц.
6802180000\22х100=30.919.000.000р - такую зарплату нужно начислить для того, чтобы обеспечить этих 350К средней пенсией.
Это значит - 30919000000\73709=419.473,88 человека со средней з.платой должны работать на этих 350К калек со средней пенсией.
Но кроме этого там есть еще море пенсионеров по возрасту и других инвалидов не причастных к сво. И их, среднестатистических пенсионеров, тоже должны кормить среднестатистические работающие - на каждые 350К средних пенсионеров, 419,5К средних работающих.
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03.05.2024 23:16 Ответить
Правда всегда где-то по середине..
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03.05.2024 15:19 Ответить
Для путлера солдаты это мясо для захвата территорий.У него вопрос только где взять новое мясо .
В рахе 140 миллионов .Найдет еще.Тут вопрос уничтожения техники и авиации.Чтобы им не на чем было воевать и чем бомбить.
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03.05.2024 15:16 Ответить
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03.05.2024 15:20 Ответить
На параши примусова, не прийдеш по повістці, за грати на 10 ...і .....років!!!! Послухай полонених на ютубі!!!
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03.05.2024 15:41 Ответить
Очевидно, що перший абзац виклали (а, може, переклали) якось кострубато!
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03.05.2024 15:24 Ответить
Поясніть, будь ласка:

російська армія втратила близько 150 000 осіб, загальна кількість ліквідованих - 500 000.

Так скільки з них трупаки?
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03.05.2024 15:41 Ответить
Це ні про шо - вони втратять 2млн але опиняться підо Львовом і для чого ця статистика а от якби ми знищували 1500+ в день вони б не встигали відновлюватись
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03.05.2024 15:46 Ответить
Для підорафії м'яса достатньо, бо людей там немає, вони будуть воювати до повного винищення...
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03.05.2024 15:52 Ответить
Вони депортували багато людей, а ще було багато "ждунів", які із задоволенням виїхали в рашу. Це добре, що знищено таку кулькість русні. Але проблему це не вирішує
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03.05.2024 16:05 Ответить
марахвон по француски
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03.05.2024 16:13 Ответить
"И все это зачем?" - отметил Сежурне. " - это он у кого спрашивает ?
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03.05.2024 20:23 Ответить
 
 