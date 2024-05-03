В рядах ВС РФ против Украины воюют 514 тыс. солдат, - ГУР МО

В частности, группировка, базирующаяся на границе с Харьковщиной, насчитывает 35 тысяч военных.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас против Украины в рядах ВС РФ воюют 514 тысяч солдат.

Эта цифра больше, чем та, которую озвучил в прошлом месяце верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, количество российских солдат, воюющих против Украины, оценивается в 470 тысяч.

Скибицкий заявил, что российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковщиной, в настоящее время насчитывает 35 тысяч военнослужащих, но РФ намерена увеличить ее до 50-70 тысяч.

Численность российской армии

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк заявил, что количество российских войск на территории Украины значительно увеличилось с начала полномасштабного вторжения. На временно оккупированных территориях находится от 510 тысяч до 513 тысяч российских военнослужащих.

В начале декабря 2023 года диктатор Путин увеличил численность армии РФ на 170 тыс. человек. Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил России составит 2 209 130 единиц, в том числе, 1 320 000 военнослужащих.

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