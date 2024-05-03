У лавах ЗС РФ проти України воюють 514 тис. солдатів, - ГУР МО

Зокрема угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною наразі налічує 35 тисяч військових.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз проти України в лавах ЗС РФ воюють 514 тисяч солдатів.

Ця цифра є більшою, ніж та, яку озвучив минулого місяця верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, кількість російських солдатів, які воюють проти України, оцінюється у 470 тисяч.

Скібіцький заявив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але РФ має намір збільшити його до 50-70 тисяч.

Чисельність російської армії

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк заявив, що кількість російських військ на території України значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

На початку грудня 2023 року диктатор Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб. Згідно з указом штатна чисельність Збройних сил Росії складе 2 209 130 одиниць, у тому числі 1 320 000 військовослужбовців.

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