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У лавах ЗС РФ проти України воюють 514 тис. солдатів, - ГУР МО

окупанти

Зокрема угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною наразі налічує 35 тисяч військових.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз проти України в лавах ЗС РФ воюють 514 тисяч солдатів.

Ця цифра є більшою, ніж та, яку озвучив минулого місяця верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, кількість російських солдатів, які воюють проти України, оцінюється у 470 тисяч.

Скібіцький заявив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але РФ має намір збільшити його до 50-70 тисяч.

Чисельність російської армії

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк заявив, що кількість російських військ на території України значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

На початку грудня 2023 року диктатор Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб. Згідно з указом штатна чисельність Збройних сил Росії складе 2 209 130 одиниць, у тому числі 1 320 000 військовослужбовців.

Читайте: Канібал Малишев та розчленувач Маслєнніков воюють проти України "заради збереження традиційних цінностей Росії"

Автор: 

армія рф (17216) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+10
А в нас мільйон і при чому кажуть, ми відступаємо, бо орки переважають в 10-15 разів на лінії фронту. Як це взагалі можливо? Що відбувається??
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03.05.2024 11:43
+7
я правильно зрозумів ваш мессідж - більша частина української армії зібралася в тих містах, де ніхто не наступає?
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03.05.2024 11:52
+7
Молодець Раміль, справжній бандерівець. Головне, не зупиняйся, в кацапії вилика орда, тобі ще буде кого постріляти.
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03.05.2024 12:00
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03.05.2024 11:41 Відповісти
Молодець Раміль, справжній бандерівець. Головне, не зупиняйся, в кацапії вилика орда, тобі ще буде кого постріляти.
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03.05.2024 12:00 Відповісти
Маладєц
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03.05.2024 12:08 Відповісти
Вы хоть читайте что выкладывает. Командующих да ещё ротой, сколько их на одну роту. Командующий это минимум генерал лейтенант и представьте как два минимум генерала командуют ротой.
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03.05.2024 14:36 Відповісти
А в нас мільйон і при чому кажуть, ми відступаємо, бо орки переважають в 10-15 разів на лінії фронту. Як це взагалі можливо? Що відбувається??
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03.05.2024 11:43 Відповісти
Орки наступають вздовж всієї лінії фронту?
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03.05.2024 11:48 Відповісти
я правильно зрозумів ваш мессідж - більша частина української армії зібралася в тих містах, де ніхто не наступає?
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03.05.2024 11:52 Відповісти
Неправильно.
Русня має багаторазову перевагу в озброєнні та БК, тому може тримати довгий фронт малими силами піхоти. Отже, може вивільняти більше людей на окремі напрямки, де вдалось пробити оборону. І там перевага в ЛС може бути і 6, і 10, і 15. На Часів Яр по Діпстейту рух призупинився: всі на Очеретине.
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03.05.2024 11:55 Відповісти
в смислі "тримати"? українські війська кудись наступають?
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03.05.2024 11:57 Відповісти
Ні. Тому русня легко може зняти бати з більшої частини ЛБЗ, залишивши чмобіків та аватарів, і перекинути на окремі напрямки наступу.
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03.05.2024 12:03 Відповісти
Нам ніщо не заважає робити так само. Туди-сюди. Швидко і оперативно Сирському і штабам треба бути легшому на підйом. Бо це нікуди не годиться. Маючи велику чисельну перевагу!!, ми програємо, бо тримаємо ті ділянки фронту, де нікого немає. І шукаємо відмазки. Не вистачає своїх мізків, хай у рашистів вчаться координації і управлінню. А що буде ,коли росія мобілізує рівну кількість?
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03.05.2024 12:56 Відповісти
я правильно зрозумів - русня залишила чмобиків і аватірів, а з українського боку сидить більша частина війська і дивиться на це?
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03.05.2024 13:26 Відповісти
Літній контрнаступ нічому не навчив?
Давайте ще раз, для закріплення. На суцільні мінні поля, під арту, авіацію та дрони, не те що без панування у повітрі, а без ППО взагалі.
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03.05.2024 13:28 Відповісти
так я не про контрнаступ, я про те, нащо вони зібралися натовпом там, де з кацапів тільки аватари? це якесь українське ноухау?
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03.05.2024 13:34 Відповісти
Спробуйте піти звідти - миттю пригонять штурмові групи.
Чому на кордоні з БРСР стоять, і біля Придністров'я? Тому що і звідти, і звідти можуть почати лізти будь-якої миті. Як тільки побачать, що боронити немає кому.
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03.05.2024 13:39 Відповісти
Мова не підти.А загадка століття нашого Генштабу. На кордоні з Молдовою сидить 15 тисяч людей. 8 бригад Карл! це теж так потрібно і великий стратегічний задум?
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03.05.2024 13:50 Відповісти
А вам звідки відомо, скільки саме там стоїть зараз?
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03.05.2024 13:52 Відповісти
Це далеко не секрет. А в нас мільйон і при чому кажуть, ми відступаємо, бо орки переважають в 10-15 разів на лінії фронту.
***********
Ділимо відоме число кацапів на фронті (514 тисяч) на 7 (мінімум).
Виходить, українських військових на передовій трохи більше 70 тисяч.
А де ще 1 мільйон 100 тисяч Сил оборони? Сидять в тилу небоєготові, або блатняки які біля Молдови ти Біларусі сидять. Там частини 100 відсотково укомплектовані. Служби охорони. батальони охорони аеродромів, баальони охорони девізіонів ППО. Забито понад штат
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03.05.2024 14:14 Відповісти
Ви у інформацію з ТаймЗє вірите?
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03.05.2024 14:19 Відповісти
і Зе і Буданов казали, що в нас біля мільона 200 тисяч особового складу.
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03.05.2024 15:15 Відповісти
Значить, не вірите.
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03.05.2024 15:21 Відповісти
Що нам заважає так само вивільняти людей на ці самі напрямки??? Що прям зараз хтось нападає зі сторони Белорусі, або Придністров'я?? Якщо в наших командувачів є клепка в голові, то вони теж повинні зняти людей з більшой частини ЛБЗ, "залишивши тільки чмобиків і аватарів". І вирівняти кількісне співідношення. Люди є ,ви самі кажете. Бо інакше, руські остаточно прорвуть фронт на сході і підуть на Дніпро, Харків, і інша частина ліні фронту вже не буде мати значення.
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03.05.2024 12:14 Відповісти
Знову дається взнаки перевага русні у засобах.
Як тільки повітряна розвідка покаже, що на якійсь ділянці є тільки мобікі та аватари, туди одразу ж будуть кинуті штурмові загони. Транспорту для перекидання достатньо, ББТ також.
В той самий час русня знає: немає у України сил і засобів для наступу, тому можна діяти вільно, не боятись оголити деякі ділянки фронту.
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03.05.2024 12:17 Відповісти
Зі сторони Белорусі навряд чи таке буде. Просто Зеля свою дупу дбає. А там кордон 1100 км!! На який потрібно дуже багато людей тримати. Ще 405 км кордон з Придністров'єм. Ці люди б зараз дуже не завадили на Сході. І шо означає перевага в силах і засобах? А що ми не здатні побачити, що рашисти щось кудись перекидають? Вони вже їздять на квадроциклах, на буханках у кращому випадку, м'ясні штурмові групи пішки йдуть, про який транспорт ви кажете?
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03.05.2024 12:35 Відповісти
Танки, гармати, літаки. Снаряди, ракети, міни.
Йде постійне поповнення особового складу. ТОТ, іноземні найманці, зеки, свої бомжі-контрактники.
І якщо ви не бачите нової техніки у русні, це не значить, що її немає.
Русня вирішила, що з Україною впоратись - достатньо алкашів на совковому металобрухті/китайському барахлі.
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03.05.2024 12:38 Відповісти
Тобто ви зараз визнали, що українці бездарно воюють?? І мільон 200 тисяч нормальних освічених людей не можуть перемогти 500 тисяч алкашів на совковому металобрухті/китайському барахлі? А що буде, коли рашисти мільон мобілізують? Треба ще 3 мільони мобілізувати, щоб їх тільки стримати? А в нас вже ніяк не вийде стільки мобілізувати. Все. Хай краще Сирський вчиться оперативно прекидати резерви, как русня, бо діла не буде з таким підхідом.
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03.05.2024 12:47 Відповісти
" Йде постійне поповнення особового складу. ТОТ, іноземні найманці, зеки, свої бомжі-контрактники. "-тобі ж сказали , наразі всіх разом, на сьогодні 514 тисяч.
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03.05.2024 12:49 Відповісти
Та хоч би і "лише" 100 тисяч.
Якщо їх завжди 100 тисяч, і ні тушкою менше, скільки не вбивай.
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03.05.2024 12:54 Відповісти
Тоді, чому за 2,5 роки повномасштабки ми не почали робити все, щоб по максимуму зберегти особовий склад??? Навіть дрони не сильніші за ударною силою за снаряд, або мину. А захист від снарядів і мін вже напрацьований віками. Перекриття мінимум в 4 слої деревини. Бетонні бункери, дзоти, міні фортеці. Не три лінії оборони нарити, а тридцять три. Рашисти на окупованій території все це намагаються робити А ми на своїй землі! І не можемо нічого збудувати, не бережемо людей. Чому??
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03.05.2024 13:10 Відповісти
Не хочу вдаватись у філософію. Підозрюю, що більшу частину відповіді знаєте і ви самі.
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03.05.2024 13:13 Відповісти
Це вже не філософія, це практичне питання. Як України вистояти і вижити в цій війні. Мобілізація принципово не вирішить питання, про які ми казали вище. Бо це маячня якась, не можемо перемогти набагато меншу кількість рашистів. Бо не вміємо швидко пересувати резерви, не вміємо наступати єдиним фронтом, відсутня нормальна координація між бригадами і штабами, не бережемо особовий склад, не будуємо реальні укріплення і бетонні фортифікації, ... А що буде, коли пуйло восені ще мобілізує трохи орків? З таким стратегічним плануванням, точніше з його відсутностю- нас чекає неминуча поразка.
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03.05.2024 13:25 Відповісти
Дійсно. На кордоні з Молдовою сидить8 бригад. Це 15-20 тисяч людей. Це теж так потрібно? а під Очеретино на вістріє наступу кацапів знімають важку з Бредлі 47 ОМбр і ставлять найслабшу 115 Омбр, причому ротація проводиться в разгар наступу росіян, цікаво мізки якого генія це вирішило в нашому Генштабі?
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03.05.2024 13:54 Відповісти
Ані ви, ані я на рішення влади і командування не впливаємо.
Тому і обговорювати якісь стратегії сенсу немає.
не вміємо швидко пересувати резерви, не вміємо наступати єдиним фронтом, відсутня нормальна координація між бригадами і штабами, не бережемо особовий склад, не будуємо реальні укріплення і бетонні фортифікації
Приберіть частку "не" і отримаєте відповідь.
Це ж очевидно, хіба ні?
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03.05.2024 13:54 Відповісти
Не странно что в миллионной армии не хватает людей для обороны одного села?
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03.05.2024 13:22 Відповісти
Дивно інше - що у "второй арміі міра" сил вистачає тільки на одне-два села на день і тільки на одному напрямку.
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03.05.2024 13:26 Відповісти
Він правий. По суті - неправильноо розпорядження наявними ресурсами. Наприклад знаю що на кордоні з Молдовою сидить 8 бригад. Це 15-20 тисяч людей. Це теж так потрібно? а під Очеретино на вістріє наступу кацапів знімають важку з Бредлі 47 ОМбр і ставлять найслабшу 115 Омбр, причому ротація проводиться в разгар наступу росіян, цікаво мізки якого генія це вирішило в нашому Генштабі? Напрямкі головних ударів кацапів давно вже зрозумілі. Це не вчора - вони на Покровському напрямку наступть почали після зайняття Авдіївки- великого панівного міста на висоті з Авдіївським коксохімом -стратегічним підприємством - з великими бетоним багаторівневими катокомбами
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03.05.2024 14:01 Відповісти
Як оцінити розподілення ресурсів "второй арміі міра", якщо вони досі не розгромили вщент ці маленькі і абсолютно неефективні ЗСУ, маючи перевагу буквально в усьому?
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03.05.2024 14:03 Відповісти
Насправді все пояснюється так: більшість війська сидить в тилу і в "тихих" районах, в гарячих точках виключно ті, хто бажає "побитися" і за якусь провинність, або свіжі мобіки - умовні тактористи з сел- яких тіки мобілізували і ще без достатніх грошей щоб сразу відлистати в ТЦК за тилову роботу і які зе не зрозуміли нашу корупційну тилову систему з блатняками всі бати охорон аеродромів. ППО, стаегічних обьектів. артилерійських бригад - забиті понад штат. Ти приїджаеш в Краматорськ або Славянськ - місто кишить військовими - а ближче до фронта їх стає все меньше і меньше, поки на нулі на ВОпі і рубежі оборони взвода на НУЛІ замістьть 50-людей не сидить - десяточок, і то в кращому випадку)
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03.05.2024 14:26 Відповісти
Мова про русню.
У них абсолютна перевага в техніці, особливо в авіації.
*********** нелімітовано.
Досвідчене команудвання.
Економіка ого-го.
Спецслужби, які всю українську владну вертикаль за яйця тримають.
А результат де?
За півроку з великих здобутків - лише Авдіївка. За рік - Бахмут з Соледаром.
Під час "Бурі в пустелі" коаліція трохи більше ніж за місяць рознесла війська Іраку вщент.
Армія Іраку тоді була більша за ЗСУ і краще озброєна.
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03.05.2024 14:36 Відповісти
ну згоден. Всі думали що Київ за три дні впаде. Штати нам давали -два- три тижня. А случилось чудо. Вони вломились всім що могли а наші не очіквали на Київ і з Криму що підуть. Але деякі військові (Залужний) шось чуяли і на шашличкі від Зе не повелися, дернули бригади за день до нвступу з казарм. Під Сумами 58-ої ОМПБр Збройних сил України розгружалася і з ходу входила у бій. Але ж -розвантажувалася- а не була в казармах. Це і спасло і те що люди пзвичайні почали їх мочити і кацапи - десь підтормозили...
58-ої ОМПБр Збройних сил України на момент повномасштабного вторгнення бригада саме висувалася на рубежі в Сумській і Харківській області. Два батальйони буквально з коліс прийняли бій. Під керівництвом Шевчука бригаді доволі швидко вдалося дійти до кордону на деяких ділянках фронту.
72 ОМБр вже планували вечером 23-го перед вторгненнмя з ранку 24-го виїджати до Київа, тому 24-го по плану зранку виїджали без паніки на Київ
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03.05.2024 14:49 Відповісти
Русня вже третій рік вовтузиться. Втратили такі знакові об'єкти, як крейсер, А-50 (2 шт), ТУшку, декілька С-400 пошкоджено або знищено. Кримський міст побитий. НПЗ горять тепер ледь не щоночі.
Невже їм це подобається? Немає бажання швидко покінчити з Україною?
Чи все-таки можливості немає?
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03.05.2024 14:51 Відповісти
В росії 1250 тисяч а воює 500 тисяч в Україні і десь 300 тисяч на нулі. Остальна система блатняків і тилових частин такж забита- бати охорони і т.д. Наша- тільки відзиркалює їхню -сугубо совкову. Добре що вони також десь такі як ми і виставили на ноь 300 тисяч а не мільончик тиловичків...
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03.05.2024 14:38 Відповісти
Дедушка, вместо ответа вы как обычно впали в эмоции.
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03.05.2024 14:36 Відповісти
Немає зброї, недолуге командування, тиловики крадуть замість будувати укріплення.
Як таке досі ще тримається, загадка.
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03.05.2024 14:38 Відповісти
морпех зі штатів намалювався
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03.05.2024 14:41 Відповісти
****** в уши,недостача бк была,не знаю как миллион но до полумиллиона в тылу шаряться только так,неужели нельзя не ротировать а просто кинуть хотя бы30- 50 процентов этого ресурса на подмогу на самые горяие точки?
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03.05.2024 11:49 Відповісти
ті, що шаряться в тилу - або хворі каліки обмежено придатні, або блатні. піхоти в нас мало
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03.05.2024 11:58 Відповісти
Щось їх забагато як для калік і обмежено придатних. Я думаю, що їх в тилу не так і багато і в основному не каліки, а помазані
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03.05.2024 12:11 Відповісти
Я також думаю що памазані- ті що бащлянули кошти чи башляють зп щоб їх не відправляли на передок на підмогу
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03.05.2024 14:03 Відповісти
Шаряться офіцерський склад та поліція з охороною. А в штурмовиках потрібні солдати та сержанти.
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03.05.2024 13:08 Відповісти
півміліона офіцерів. У нас в Києві де я проходив до війни сбори - батальон - мото охорони сухопутного командування. 800 чоловік. Так він жодного дгня не воював
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03.05.2024 14:05 Відповісти
Ми наступали, коли в нас був Х реального війська, а в них 200к. Ми перестали наступати, коли в нас було Х, а в них вже 350 тисяч. Ми почали відступати повільно, коли нас стало менше Х, а в них 400к. Ми почали суттєво відступати і готується новий напрямок атаки, коли в них стало 500к, а в нас значно менше Х.

росіяни напрягаються, щоб нас знищити. А українці *а х-лі я буди куди йти, в нас же Х військ, справляться*. Ну от скоро буде розв'язка і просреться все по двом причинам:

1. Не було примусу підключити всіх в боротьбу і *живе жеття* вб'є країну
2. Нема ніякого масштабування і підключення усіх, хто хоче тим чи іншим способом допомогти країні.

Ось останній приклад, хотів я окрім донатів купити військових облігацій. І що ви думаєте? Ощадбанк мене послав, Приватбанк (!) мене в якусь ****** запропонував відправитись в якесь там фіг знає де відділення, де ТІЛЬКИ ТАМ я можу проконсультуватись як купити військові облігації. Що блін?! Я х-о-ч-у свої заощадження направити на військовий бюджет, і мені **** відмовляють. Але як покласти ці гроші на депозит, так проблеми всі пропадають! Містика!
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03.05.2024 11:50 Відповісти
більше схоже на те, що більшість мордатих просто пригрілася в тилу і не хоче на фронт!
на фронт кидають виключносвіжемобілізованих трактористів
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03.05.2024 11:54 Відповісти
с одного тг

"Кажуть, що тепер в тилу багато хто на суєтє, навіть всім штабникам поставили вимогу отримати досвід перебування/участі в бойових діях, за своїми спеціальностями, якщо можливо.

Звісно зі штабу на штурми нікого не відправлять, але факт залишається фактом - в тилу тепер складніше «нарішати» собі місце або взагалі якось утриматись.

Це реально проблема, бо місце в тилу рішають вже починаючи з ТЦК."
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03.05.2024 12:11 Відповісти
військові облігації створені для тих, хто прагне ІМІТУВАТИ допомогу: дати державі гроші зараз, щоб потім забрати назад з прибутком - це найвищий ступінь цинізму. тому сиди мовчки
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03.05.2024 11:59 Відповісти
Серйозно? Я працював на двох роботах, 15% свого доходу витрачав на донати, накопичив ще 50 тисяч гривень за рік і вирішив допомогти ще напряму державі ще на 15% всіх своїх доходів за рік - це цинізм?

А ти не ***** часом? Цинізм ****. А солдати ЗП отримують в війську. Може ще ти їх звинувачиш в цинізмі? Бо там в них гроші прийшли, а могли і безкорисно воювати.

Мені начхати на ті відсотки. Я їх в банк не покладу, я економлю на всьому вже 2.5 роки, щоб на донати вистачало і ось ще в цьому році навіть щось залишилось. Я хочу вкласти в серійне виробництво нашої військової техніки.

Назви мені РЕАЛЬНІ інструменти як мені це зробити, щоб гроші не вкрали. Я бачу єдиний механізм - військові облігації. Так що нахєр йди, цинічний.
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03.05.2024 12:05 Відповісти
воно гівно, і мабуть провокатор. Всі розумні люди за тебе. розуміють - наскільки це капець - даже немождливо купити військові облігації КАрл! в країні яка воює!
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03.05.2024 14:08 Відповісти
А таваріщ сталін , наприклад, з тобою не погодився б.
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03.05.2024 12:14 Відповісти
Ви праві на 100%.
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03.05.2024 12:13 Відповісти
Ще може важити приток нових військ. Наші ще давно казали що кацапи набирають по 30к в місяць. Тобто вони можуть кидати в атаки по 1000 кожен день, і навіть якщо ми цю тисячу будемо вибивати (що десь так і є) - їх меньше не стане. А в нас приток мабуть в рази меньший, наприклад 5к. Ось тут і виходить ця їхня перевага, умовно кажучи 5к vs 30к.
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03.05.2024 12:11 Відповісти
Тоді постає нове питання, чому за 2,5 роки повномасштабки ми не почали робити все, щоб по максимуму зберегти особовий склад??? Дрони не сильніші за ударною силою за снаряд, або мину. А захист від снарядів і мін вже напрацьований віками. Перекриття мінимум в 4 слої деревини. Бетонні бункери, дзоти, міні фортеці. Не три лінії оборони нарити, а тридцять три. В нас не вистачає бетону?? Чи деревини?? Чи політичної волі? Чи пофіг -баби нарожають? Вже не нарожають, бо жінки з дітьми повиїжали. Рашисти на окупованій території все це намагаються робити. А ми на своїй землі! І не можемо нічого збудувати, не бережемо людей? Чому?? Вирили канаву посередині відкритого голого поля- кажуть ми зробили оборонні фортифікації.

PS/А Зеленський з Єрмаком самі не хочуть в цій "фортифікації", зробленій на 98%, посидіти потім?? Все ж зроблене для людей, надійно, безпечно, як бункер в ОП.
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03.05.2024 15:32 Відповісти
Риторичні питання і в мене є риторична відповідь - бо це влада крадіїв, "рєшал" та брехунів. Вони прийшли до влади задля самої влади та задля бабла. Вони не здатні на організацію, на творення, на ефективність. Бо вор не вміє створювати або організовувати ефективні процеси. Ось і маємо що маємо. Яка влада такі і рішення.
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03.05.2024 15:51 Відповісти
Це вже не риторичне питання, це вже питання виживання України
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03.05.2024 17:21 Відповісти
А в нас мільйон і при чому кажуть, ми відступаємо, бо орки переважають в 10-15 разів на лінії фронту.
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Ділимо відоме число кацапів на фронті (514 тисяч) на 7 (мінімум).
Виходить, українських військових на передовій трохи більше 70 тисяч.
А де ще 1 мільйон 100 тисяч Сил оборони? Сидять в тилу небоєготові, чи настільки великі втрати, про які мовчать наші владоможці?
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03.05.2024 13:21 Відповісти
чомусь мені здається, що все пояснюється так: більшість війська сидить в тилу і в "тихих" районах, в гарячих точках виключно ті, хто бажає "побитися" і за якусь провинність
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03.05.2024 13:40 Відповісти
БІНГО! і тут ти вгадав! Я в шоці що Амери це хавають просто. Жирують блатяки то наїхні кошти
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03.05.2024 14:10 Відповісти
Саме так. Тобто нам, щоб зупинити 500 тисяч рашистів- треба 3,5 мільони мобілізувати?? А якшо рашисти мільон мобілізують, то в нас вже і чоловіків немає стільки -7 мільонів мобілізувати. Це неминуча поразка, якщо Сирський не змінить стратегію. Наприклад, не тримати багато бойових бригад у резерві на непотрібних напрямках. Навчитися оперативно і швидко перекидати резерви туди-сюди, як це роблять рашисти. Треба бути легшим на підйом. Бо інакше все. Не мобілізація, не зброя не врятує. Оборонних споруд теж немає доречі капітальних, щоб зберегти особовий склад.
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03.05.2024 15:26 Відповісти
дуже схоже, що і тут мафіозно-клановий устрій України зіграв свою роль!
блатні одразу побігли до війська ставши різноманітними командирами різних підрозділів та бригад, туди ж в командний состав потрапили інші їхні блатні комради, аби для виду бути військовослужбовцями... і їх нікуди не посунеш, оскільки у всіх знайомі і родичі - судді, депутати, властьімущі тощо! оскільки ці ланки вже зайняті, різні "комбайнери-миколи" мають єдиний шанс потрапити виключно на 0 в якості піхоти... ось і відповідь чому при величезній армії не вистачає людей захистити задрипане село
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03.05.2024 16:38 Відповісти
Тоді постає питання , що рашисти наступають бо співвід ямках 1:7 не на нашу користь , тоді воює з нашої сторони 120-150 тисяч особового складу, кабмін заявляв про інші суми доплат за ноль, хтось щось не договорює.
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03.05.2024 14:19 Відповісти
Втрати є. Але десь такі як наш уряд заявляє. А от совеова система балту, кумовщини. Забитості понад штат всіх підрозділів від Ужгорода та всіх що не нулі- тобто в окопі- максимально. Окремі частини забиті понад штат. Тобто 20 відсотків від норми у тих що на нулі сидять частин - піхотних підрозділів, і понад 100 відсотків укомплектованих тилових частин. Також бойові підрозділи - що не чисто на нулі є - арт дивізіони, ПТУРИ , міномети також, дроноводи- бати - всіф забити на 100 відсотків. Нема людей тільки в піхоті, що в окопах сидять
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03.05.2024 14:33 Відповісти
Читав був у одного військового раніше. Якщо взяти стандартну українську бригаду, то вона має близько 4 тисяч особового складу. Але чисто бойових одиниць, тобто, солдатів, які реально сидять в окопі, з цих 4 000 насправді лише 700.

Таким чином, якщо така бригада втратить вбитими і пораненими з цих 700 більше половини (360 піхотинців, наприклад), то вся бригада, згідно з нормативами, буде вважатися небоєздатною, і підлягатиме відведенню з ЛБЗ для поповнення.

Бригад понастворювали багато, а воювати на нулі нема кому.
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03.05.2024 16:00 Відповісти
Це тому, що ухилянти займаються розрахунками особового складу ЗСУ і висловлюють геніальні висновки як треба робити.
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03.05.2024 17:13 Відповісти
Читав був у одного військового раніше.
ухилянти займаються розрахунками особового складу ЗСУ
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Військовий не може бути ухилянтом. Військовий може бути тільки дезертиром.
Чи це ви про себе? Тоді чому не від першої особи?
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03.05.2024 17:26 Відповісти
в нього шиза! він страшенно хоче на фронт і продовження війни "дапабєднава", але йому, така жалість, вже 60 рочків і мама не дозволяє прохолоджувати його тендітну дупу
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03.05.2024 18:43 Відповісти
або це в нього "старлінк", він сидить в брудному окопі і між пострілами в руцькихпідарасів строчить свої яскраві замітки
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03.05.2024 18:45 Відповісти
Взагалі я з бовдурами намагаюся не спілкуюся, но для тебе зробив виняток.

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03.05.2024 21:56 Відповісти
Вік і розвиток дитини 3 клас, друга чверть чи хворе уявлення? Хоча чотирьохзначні числа знаєш, тоді друге.
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03.05.2024 21:41 Відповісти
Не можна називати всіх, хто не на фронті ухилянтами, лиша за чоловічою статтю. Бо ухилянт- термін з кримінальної статті закону. Спробуйте в цівілізованій країні назвати когось винуватим в кримінальний справі без рішення суду. Будешь довго по судах бігати. А в нас Беларусь 2.0. Давайте тоді всіх чоловіків назвемо гвалтівниками, поки вони не доведуть зворотнього.
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03.05.2024 19:53 Відповісти
Якщо ви не в курсі, то в Україні офіціально непрацюють права людини.
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03.05.2024 21:38 Відповісти
Це не може бути офіційно, бо Конституцію ніхто не відміняв.
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04.05.2024 18:14 Відповісти
Есть конституционные права человека, а є Декларація прав людини, яка прийнята Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Зебобики забили на вторую, т.е. они опустили права человека в Украине до уровня прав человека банановой республики. Правда в банановой республике этих прав сейчас больше, чем в Украине.
Как судам скажут, такие решения они и будут принимать. Или решение суда будет в твою пользу, но выполнять его со стороны государства никто не будет. У нас под этот шумок зеленский и его шобла доузурпировали власть окончательно.
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04.05.2024 19:27 Відповісти
Стаття 64 Конституціїї України.В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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04.05.2024 22:51 Відповісти
24 одні вільно їздять за кордон, інші куй
25 Саакашвілі позбавили громадянства. Мало того, похітили в Україні і переправили до Грузії.
26 страта пасажира автівки у Днепрі, обидва поліцейськиї не покарані
28. 29 Червинський. Тримався під вартою без рішення суду
40 Частий ігнор органів влади на звернення громадян. Приклади шукати лениво.
47 Соціальне житло - тут навіть пояснень непотрібно
51,52 - важко сказати є порушення чи ні
55 - суди узурповані
56 - працює тільки для можновладців, інколи, для картинки, для звичайних людей на невелику суму роблять виключення.
57 - смішна стаття - нічого не працює
58 - тут працююча. но це не точно
59 - не працює у більшості випадків
60 - не працює. один із прикладів заява Червинсткого, до він розповідає про вибачення прокурора
61 - тут працює
62 повертаємося до Червинського - не працює
63 - працює.
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05.05.2024 08:14 Відповісти
Зівсно, що більшість статей не працює, на превеликий жаль. За одні ці слова, що: "Конституція на паузі" -Зеленському в нормальній країни зробили би імпичмент. Але не при монобільшості слуг, не в цій країні.
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06.05.2024 00:16 Відповісти
У жовтні 2023 року ГУР казало про 400 000 орків , зараз 514 000, різниця 114 000.
1 жовтня 2023 року було знищено 280 000 орків, станом на 1 травня знищено 470 000 орків. Різниця 190 000.
300 000 орків мобілізовано за 7 місяців, або 41000 в місяць, або трохи менше 1400 на добу.
Висновок: треба вбивати приблизно 2000 орків на день, щоб до наступного травня повернутися до 400 000 орків.
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03.05.2024 17:11 Відповісти


Це тому, що ухилянти займаються розрахунками особового складу ЗСУ і висловлюють геніальні висновки як треба робити.
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03.05.2024 17:27 Відповісти
 
 