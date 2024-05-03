У лавах ЗС РФ проти України воюють 514 тис. солдатів, - ГУР МО
Зокрема угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною наразі налічує 35 тисяч військових.
Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз проти України в лавах ЗС РФ воюють 514 тисяч солдатів.
Ця цифра є більшою, ніж та, яку озвучив минулого місяця верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, кількість російських солдатів, які воюють проти України, оцінюється у 470 тисяч.
Скібіцький заявив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харківщиною, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але РФ має намір збільшити його до 50-70 тисяч.
Чисельність російської армії
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк заявив, що кількість російських військ на території України значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.
На початку грудня 2023 року диктатор Путін збільшив чисельність армії РФ на 170 тис. осіб. Згідно з указом штатна чисельність Збройних сил Росії складе 2 209 130 одиниць, у тому числі 1 320 000 військовослужбовців.
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Русня має багаторазову перевагу в озброєнні та БК, тому може тримати довгий фронт малими силами піхоти. Отже, може вивільняти більше людей на окремі напрямки, де вдалось пробити оборону. І там перевага в ЛС може бути і 6, і 10, і 15. На Часів Яр по Діпстейту рух призупинився: всі на Очеретине.
Давайте ще раз, для закріплення. На суцільні мінні поля, під арту, авіацію та дрони, не те що без панування у повітрі, а без ППО взагалі.
Чому на кордоні з БРСР стоять, і біля Придністров'я? Тому що і звідти, і звідти можуть почати лізти будь-якої миті. Як тільки побачать, що боронити немає кому.
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Ділимо відоме число кацапів на фронті (514 тисяч) на 7 (мінімум).
Виходить, українських військових на передовій трохи більше 70 тисяч.
А де ще 1 мільйон 100 тисяч Сил оборони? Сидять в тилу небоєготові, або блатняки які біля Молдови ти Біларусі сидять. Там частини 100 відсотково укомплектовані. Служби охорони. батальони охорони аеродромів, баальони охорони девізіонів ППО. Забито понад штат
Як тільки повітряна розвідка покаже, що на якійсь ділянці є тільки мобікі та аватари, туди одразу ж будуть кинуті штурмові загони. Транспорту для перекидання достатньо, ББТ також.
В той самий час русня знає: немає у України сил і засобів для наступу, тому можна діяти вільно, не боятись оголити деякі ділянки фронту.
Йде постійне поповнення особового складу. ТОТ, іноземні найманці, зеки, свої бомжі-контрактники.
І якщо ви не бачите нової техніки у русні, це не значить, що її немає.
Русня вирішила, що з Україною впоратись - достатньо алкашів на совковому металобрухті/китайському барахлі.
Якщо їх завжди 100 тисяч, і ні тушкою менше, скільки не вбивай.
Тому і обговорювати якісь стратегії сенсу немає.
не вміємо швидко пересувати резерви, не вміємо наступати єдиним фронтом, відсутня нормальна координація між бригадами і штабами, не бережемо особовий склад, не будуємо реальні укріплення і бетонні фортифікації
Приберіть частку "не" і отримаєте відповідь.
Це ж очевидно, хіба ні?
У них абсолютна перевага в техніці, особливо в авіації.
*********** нелімітовано.
Досвідчене команудвання.
Економіка ого-го.
Спецслужби, які всю українську владну вертикаль за яйця тримають.
А результат де?
За півроку з великих здобутків - лише Авдіївка. За рік - Бахмут з Соледаром.
Під час "Бурі в пустелі" коаліція трохи більше ніж за місяць рознесла війська Іраку вщент.
Армія Іраку тоді була більша за ЗСУ і краще озброєна.
58-ої ОМПБр Збройних сил України на момент повномасштабного вторгнення бригада саме висувалася на рубежі в Сумській і Харківській області. Два батальйони буквально з коліс прийняли бій. Під керівництвом Шевчука бригаді доволі швидко вдалося дійти до кордону на деяких ділянках фронту.
72 ОМБр вже планували вечером 23-го перед вторгненнмя з ранку 24-го виїджати до Київа, тому 24-го по плану зранку виїджали без паніки на Київ
Невже їм це подобається? Немає бажання швидко покінчити з Україною?
Чи все-таки можливості немає?
Як таке досі ще тримається, загадка.
росіяни напрягаються, щоб нас знищити. А українці *а х-лі я буди куди йти, в нас же Х військ, справляться*. Ну от скоро буде розв'язка і просреться все по двом причинам:
1. Не було примусу підключити всіх в боротьбу і *живе жеття* вб'є країну
2. Нема ніякого масштабування і підключення усіх, хто хоче тим чи іншим способом допомогти країні.
Ось останній приклад, хотів я окрім донатів купити військових облігацій. І що ви думаєте? Ощадбанк мене послав, Приватбанк (!) мене в якусь ****** запропонував відправитись в якесь там фіг знає де відділення, де ТІЛЬКИ ТАМ я можу проконсультуватись як купити військові облігації. Що блін?! Я х-о-ч-у свої заощадження направити на військовий бюджет, і мені **** відмовляють. Але як покласти ці гроші на депозит, так проблеми всі пропадають! Містика!
на фронт кидають виключносвіжемобілізованих трактористів
"Кажуть, що тепер в тилу багато хто на суєтє, навіть всім штабникам поставили вимогу отримати досвід перебування/участі в бойових діях, за своїми спеціальностями, якщо можливо.
Звісно зі штабу на штурми нікого не відправлять, але факт залишається фактом - в тилу тепер складніше «нарішати» собі місце або взагалі якось утриматись.
Це реально проблема, бо місце в тилу рішають вже починаючи з ТЦК."
А ти не ***** часом? Цинізм ****. А солдати ЗП отримують в війську. Може ще ти їх звинувачиш в цинізмі? Бо там в них гроші прийшли, а могли і безкорисно воювати.
Мені начхати на ті відсотки. Я їх в банк не покладу, я економлю на всьому вже 2.5 роки, щоб на донати вистачало і ось ще в цьому році навіть щось залишилось. Я хочу вкласти в серійне виробництво нашої військової техніки.
Назви мені РЕАЛЬНІ інструменти як мені це зробити, щоб гроші не вкрали. Я бачу єдиний механізм - військові облігації. Так що нахєр йди, цинічний.
PS/А Зеленський з Єрмаком самі не хочуть в цій "фортифікації", зробленій на 98%, посидіти потім?? Все ж зроблене для людей, надійно, безпечно, як бункер в ОП.
***********
Ділимо відоме число кацапів на фронті (514 тисяч) на 7 (мінімум).
Виходить, українських військових на передовій трохи більше 70 тисяч.
А де ще 1 мільйон 100 тисяч Сил оборони? Сидять в тилу небоєготові, чи настільки великі втрати, про які мовчать наші владоможці?
блатні одразу побігли до війська ставши різноманітними командирами різних підрозділів та бригад, туди ж в командний состав потрапили інші їхні блатні комради, аби для виду бути військовослужбовцями... і їх нікуди не посунеш, оскільки у всіх знайомі і родичі - судді, депутати, властьімущі тощо! оскільки ці ланки вже зайняті, різні "комбайнери-миколи" мають єдиний шанс потрапити виключно на 0 в якості піхоти... ось і відповідь чому при величезній армії не вистачає людей захистити задрипане село
Таким чином, якщо така бригада втратить вбитими і пораненими з цих 700 більше половини (360 піхотинців, наприклад), то вся бригада, згідно з нормативами, буде вважатися небоєздатною, і підлягатиме відведенню з ЛБЗ для поповнення.
Бригад понастворювали багато, а воювати на нулі нема кому.
ухилянти займаються розрахунками особового складу ЗСУ
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Військовий не може бути ухилянтом. Військовий може бути тільки дезертиром.
Чи це ви про себе? Тоді чому не від першої особи?
Как судам скажут, такие решения они и будут принимать. Или решение суда будет в твою пользу, но выполнять его со стороны государства никто не будет. У нас под этот шумок зеленский и его шобла доузурпировали власть окончательно.
25 Саакашвілі позбавили громадянства. Мало того, похітили в Україні і переправили до Грузії.
26 страта пасажира автівки у Днепрі, обидва поліцейськиї не покарані
28. 29 Червинський. Тримався під вартою без рішення суду
40 Частий ігнор органів влади на звернення громадян. Приклади шукати лениво.
47 Соціальне житло - тут навіть пояснень непотрібно
51,52 - важко сказати є порушення чи ні
55 - суди узурповані
56 - працює тільки для можновладців, інколи, для картинки, для звичайних людей на невелику суму роблять виключення.
57 - смішна стаття - нічого не працює
58 - тут працююча. но це не точно
59 - не працює у більшості випадків
60 - не працює. один із прикладів заява Червинсткого, до він розповідає про вибачення прокурора
61 - тут працює
62 повертаємося до Червинського - не працює
63 - працює.
1 жовтня 2023 року було знищено 280 000 орків, станом на 1 травня знищено 470 000 орків. Різниця 190 000.
300 000 орків мобілізовано за 7 місяців, або 41000 в місяць, або трохи менше 1400 на добу.
Висновок: треба вбивати приблизно 2000 орків на день, щоб до наступного травня повернутися до 400 000 орків.
Це тому, що ухилянти займаються розрахунками особового складу ЗСУ і висловлюють геніальні висновки як треба робити.