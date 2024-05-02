Канібал Малишев та розчленувач Маслєнніков воюють проти України "заради збереження традиційних цінностей Росії"
У складі армії РФ проти України воюють канібал Дмитро Малишев та розчленувач Олександр Маслєнніков.
Про це повідомив телеграм-канал "7х7 Горизонтальная Россия", інформує Цензор.НЕТ.
Волгоградець Дмитро Малишев, якого у 2015 році засудили на 25 років у кількох кримінальних справах, звільнився з колонії та вирушив на війну в Україні. Десять років тому він убив знайомого уродженця Таджикистану, вирізав його серце та з'їв. Перед цим Малишев у складі ОЗУ вбив двох бізнесменів та викрав їхнє майно.
У березні 2024 року на фронті Малишев сфотографувався з іншим учасником війни — Олександром Маслєнніковим із Волзького, який у 2017 році вбив та розчленував двох дівчат. Маслєннікова засудили до 22 років. Жителі Волгограда та Волзького навесні 2023 року повідомили у соцмережах, що бояться його повернення до регіону.
Малишев підтвердив журналістам, що відбував покарання з Масленниковим, разом з ним у жовтні 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ та подався служити до підрозділу "Шторм V". Каннібал заявив, що вирішив воювати "заради збереження традиційних цінностей Росії".
Раніше, у Держдумі РФ закликали росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент".
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