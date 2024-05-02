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Новини Війна
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Канібал Малишев та розчленувач Маслєнніков воюють проти України "заради збереження традиційних цінностей Росії"

Канібал Малишев та розчленувач Маслєнніков

У складі армії РФ проти України воюють канібал Дмитро Малишев та розчленувач Олександр Маслєнніков.

Про це повідомив телеграм-канал "7х7 Горизонтальная Россия", інформує Цензор.НЕТ.

Волгоградець Дмитро Малишев, якого у 2015 році засудили на 25 років у кількох кримінальних справах, звільнився з колонії та вирушив на війну в Україні. Десять років тому він убив знайомого уродженця Таджикистану, вирізав його серце та з'їв. Перед цим Малишев у складі ОЗУ вбив двох бізнесменів та викрав їхнє майно.

У березні 2024 року на фронті Малишев сфотографувався з іншим учасником війни — Олександром Маслєнніковим із Волзького, який у 2017 році вбив та розчленував двох дівчат. Маслєннікова засудили до 22 років. Жителі Волгограда та Волзького навесні 2023 року повідомили у соцмережах, що бояться його повернення до регіону.

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Малишев підтвердив журналістам, що відбував покарання з Масленниковим, разом з ним у жовтні 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ та подався служити до підрозділу "Шторм V". Каннібал заявив, що вирішив воювати "заради збереження традиційних цінностей Росії".

Раніше, у Держдумі РФ закликали росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент".

Автор: 

армія рф (17216) зеки (62)


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Топ коментарі
+10
Нелюди. Упирі і людожери.
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02.05.2024 18:55
+10
У них ТАКІ цінності
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02.05.2024 18:57
+9
Коли від "русскіого міра" очікуєш достоєвського і балет, а приходить людожер і різник.
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02.05.2024 18:58
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Нелюди. Упирі і людожери.
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02.05.2024 18:55 Відповісти
У них ТАКІ цінності
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02.05.2024 18:57 Відповісти
"Наши мальчики!"
Можливо, навіть в якійсь кацапскій школі їхніми іменами назвуть "парту героя" ......
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02.05.2024 18:57 Відповісти
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02.05.2024 18:57 Відповісти
Таки да, не збрехали пітекантропи. Це і є справжні "цінності" рассоссії.
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02.05.2024 18:58 Відповісти
Хто-б сумнівався.....
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02.05.2024 19:04 Відповісти
ЖДИТЕ,рузззкое быдло,своих розчленителей,они вам покажут свое кредо
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02.05.2024 21:09 Відповісти
ну й іпальники в кацапів..пздц...
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02.05.2024 18:58 Відповісти
Коли від "русскіого міра" очікуєш достоєвського і балет, а приходить людожер і різник.
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02.05.2024 18:58 Відповісти
Песець звір "северний".
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02.05.2024 18:58 Відповісти
Та ну іх нах - нам би відбитися
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02.05.2024 19:03 Відповісти
Ти правий! ПІсля нового пакету допомоги від Союзників відбитися лишньохромосомим пі.даросоотсіянам буде занадто складно!
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03.05.2024 07:28 Відповісти
У складі російськомовної армії РФ проти України воюють російськомовний канібал Дмитро Малишев та російськомовний розчленувач Олександр Маслєнніков.
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02.05.2024 19:04 Відповісти
Бажано повернути додому живими та здоровими
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02.05.2024 19:09 Відповісти
Це щоб і далі розчленували та жерли мацкалів? Логічно. Андрофагі вони , що поробиш
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02.05.2024 19:13 Відповісти
"Русскій мір" во всєй красє!
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02.05.2024 19:10 Відповісти
Хто там хотів "пєрєгаворав" - ідіть говоріть...
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02.05.2024 19:18 Відповісти
Це і є "русский мир" тупий злочинець терорист прийшов в чужу країну вбивати ,тому побажаю цим виродкам здохнути разом з воєним злочинцем терористом путіном.
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02.05.2024 19:46 Відповісти
нормальні пацани ! вони за гроші кадирку з'їдять на вечерю , а алкодімоном похмеляться !
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02.05.2024 20:02 Відповісти
 
 