Втрати Росії за час повномасштабної війни становлять 500 тисяч солдатів. Це військовий провал Москви, - МЗС Франції
За оцінками Франції, російська армія втратила близько 150 000 осіб у війні в Україні. Загальна кількість ліквідованих - 500 000 солдатів.
Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.
Втрати Росії
"Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими. І все це навіщо?" - зазначив Сежурне.
Також глава МС Франції прокоментував ініціативу президента Емманюеля Макрона щодо відправлення сухопутних військ в Україні.
"Росія повинна зрозуміти, що коли мир у Європі опиняється під загрозою і на кону стоїть безпека наших співгромадян, то обмежень немає і не виключається жоден варіант", - наголосив французький міністр.
Європейські країни повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії, наголосив Сежурне.
Підтримка України
Він зауважив, що європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, роблять внесок у підтримку України, зокрема допомагаючи з розмінуванням, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.
"Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно", - додав глава МЗС Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо, приїхав на доповідь про зроблену роботу до *****, а тебе тримають в приймальні, як останнього лошару?
100 * (500 000 / 80 000 000) = 0,625%.
Вважайте, нікого не втратили.
Всіх місцевих - до Сибіру, сибірську алкашню і бурятів - сюди. В Маріуполі аж бігом таке роблять.
То і рахувати треба не з 80млн, а з 40млн і вийде 1.25%, тобто кожний сотий вже двухсотий, або інвалід [хоча до нападу на Україну у них вже було 5млн інвалідів чоловіків]
Але поки що цього не роблять. Тому що ще є іноземні найманці, миколи з ТОТ, свої "контрактники".
Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
В новині все написано, ніхто не обманює.
350 тисяч поранених до небойової кондиції - це теж непогано.
Вони не стануть до строю, а будуть одвічним тягарем бюджету і джерелом соціальної нестабільності.
Русня це теж знає і тому масово по тиловим шпиталям у великих містах не б'є.
"Ліквідовані" - по всем понятиям - это точно не те, что смогут вернуться в строй.
А раненные в строй часто возвращаются, не всем там руки-ноги отрывает.
150 тисяч ніби незворотних втрат.
Так це ні про що для країни з мінімум 80 мільйонами населення.
73709\100х22=16.215,98р. То есть - одна средняя з.плата не в состоянии содержать одного среднего пенсионера.
Если всем калекам сво (350К) назначить среднюю пенсию, то денег нужно - 350000х19438,8=6.802.180.000р в месяц.
6802180000\22х100=30.919.000.000р - такую зарплату нужно начислить для того, чтобы обеспечить этих 350К средней пенсией.
Это значит - 30919000000\73709=419.473,88 человека со средней з.платой должны работать на этих 350К калек со средней пенсией.
Но кроме этого там есть еще море пенсионеров по возрасту и других инвалидов не причастных к сво. И их, среднестатистических пенсионеров, тоже должны кормить среднестатистические работающие - на каждые 350К средних пенсионеров, 419,5К средних работающих.
В рахе 140 миллионов .Найдет еще.Тут вопрос уничтожения техники и авиации.Чтобы им не на чем было воевать и чем бомбить.
російська армія втратила близько 150 000 осіб, загальна кількість ліквідованих - 500 000.
Так скільки з них трупаки?