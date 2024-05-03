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Новини Війна
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Втрати Росії за час повномасштабної війни становлять 500 тисяч солдатів. Це військовий провал Москви, - МЗС Франції

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне

За оцінками Франції, російська армія втратила близько 150 000 осіб у війні в Україні. Загальна кількість ліквідованих - 500 000 солдатів.

Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

Втрати Росії

"Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими. І все це навіщо?" - зазначив Сежурне.

Також глава МС Франції прокоментував ініціативу президента Емманюеля Макрона щодо відправлення сухопутних військ в Україні.

"Росія повинна зрозуміти, що коли мир у Європі опиняється під загрозою і на кону стоїть безпека наших співгромадян, то обмежень немає і не виключається жоден варіант", - наголосив французький міністр.

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Європейські країни повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії, наголосив Сежурне.

Підтримка України

Він зауважив, що європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, роблять внесок у підтримку України, зокрема допомагаючи з розмінуванням, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.

"Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно", - додав глава МЗС Франції.

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Автор: 

армія рф (17216) втрати (4385) Сежурне Стефан (30)


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Топ коментарі
+11
Це військовий провал Москви

Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
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03.05.2024 15:09
+7
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03.05.2024 15:08
+7
Коли здохне вся кацапня , тоді буде повний провал ,
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
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03.05.2024 15:13
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03.05.2024 15:08 Відповісти
А реально хтось знає, скільки пі.орів гниє в полях Неньки. Чим більше, тим краще, мріємо про мільйони.
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03.05.2024 15:17 Відповісти
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03.05.2024 15:17 Відповісти
бубочка, ти??!!! не даром ти по життю блазень...
Шо, приїхав на доповідь про зроблену роботу до *****, а тебе тримають в приймальні, як останнього лошару?
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03.05.2024 16:13 Відповісти
Неправильно рахуєте.
100 * (500 000 / 80 000 000) = 0,625%.
Вважайте, нікого не втратили.
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03.05.2024 15:09 Відповісти
67,8 млн.
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03.05.2024 15:38 Відповісти
Це звідки такі дані?
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03.05.2024 15:39 Відповісти
0,74 % для демографічної ситуації - це катастрофа.
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03.05.2024 15:42 Відповісти
Колись з Ізраїлю теж виїжджали через війну....
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03.05.2024 15:48 Відповісти
В Ізраїлі немає зворотної селекції . Я тут не бачу євреїв з паспортом Ізраїля біля себе. Лише Мадагаскар, Алжир ну ви зрозуміли..
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03.05.2024 16:07 Відповісти
Тобто я хотіла сказати, що у плані відбудови України за рахунок Росісі потрібно передбачити відповідний рівень оплати праці .
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03.05.2024 16:08 Відповісти
це вам не хочеться повернутися і дебілам без роду і племені
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03.05.2024 16:09 Відповісти
Та у нього завжди "стакан на половину пустой". Це вже не виліковне.
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03.05.2024 16:16 Відповісти
А вас хто з Нідерландів не відпускає?
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03.05.2024 16:16 Відповісти
зворотна селекція настане коли в Україні запанують кацапи
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03.05.2024 16:16 Відповісти
Там буде не селекція, а чистка.
Всіх місцевих - до Сибіру, сибірську алкашню і бурятів - сюди. В Маріуполі аж бігом таке роблять.
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03.05.2024 16:17 Відповісти
Чоловічого населення рашистів біля 68млн, з них 40% до 18 і старше 60 років
То і рахувати треба не з 80млн, а з 40млн і вийде 1.25%, тобто кожний сотий вже двухсотий, або інвалід [хоча до нападу на Україну у них вже було 5млн інвалідів чоловіків]
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03.05.2024 15:52 Відповісти
Це русня. Вони поженуть і інвалідів, і божевільних, і кого завгодно скільки завгодно.
Але поки що цього не роблять. Тому що ще є іноземні найманці, миколи з ТОТ, свої "контрактники".
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03.05.2024 15:53 Відповісти
Це військовий провал Москви

Мгм...
Вже згадував перл з совєцьких газет тієї війни : "Немцы трусливо наступали".
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03.05.2024 15:09 Відповісти
Коли здохне вся кацапня , тоді буде повний провал ,
бо вони дістали не тільки Україну , а весь цивілізований світ ,
молюся щоби так сталося 🙁
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03.05.2024 15:13 Відповісти
500 тысяч - это убитыми + раненными. Не нужно обманываться.
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03.05.2024 15:14 Відповісти
втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими
В новині все написано, ніхто не обманює.
350 тисяч поранених до небойової кондиції - це теж непогано.
Вони не стануть до строю, а будуть одвічним тягарем бюджету і джерелом соціальної нестабільності.
Русня це теж знає і тому масово по тиловим шпиталям у великих містах не б'є.
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03.05.2024 15:17 Відповісти
Загальна кількість ліквідованих - 500 000 солдатів.

"Ліквідовані" - по всем понятиям - это точно не те, что смогут вернуться в строй.
А раненные в строй часто возвращаются, не всем там руки-ноги отрывает.
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03.05.2024 15:21 Відповісти
Так і поранень у одного орка може бути декілька.
150 тисяч ніби незворотних втрат.
Так це ні про що для країни з мінімум 80 мільйонами населення.
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03.05.2024 15:23 Відповісти
В россии отчисления в пенсфон 22% от з.платы. Средняя з.плата в 23 году - 73709, средняя пенсия в 23 году - По состоянию на 01.04.2023 средний размер страховой пенсии в РФ составил 19 434,8.
73709\100х22=16.215,98р. То есть - одна средняя з.плата не в состоянии содержать одного среднего пенсионера.
Если всем калекам сво (350К) назначить среднюю пенсию, то денег нужно - 350000х19438,8=6.802.180.000р в месяц.
6802180000\22х100=30.919.000.000р - такую зарплату нужно начислить для того, чтобы обеспечить этих 350К средней пенсией.
Это значит - 30919000000\73709=419.473,88 человека со средней з.платой должны работать на этих 350К калек со средней пенсией.
Но кроме этого там есть еще море пенсионеров по возрасту и других инвалидов не причастных к сво. И их, среднестатистических пенсионеров, тоже должны кормить среднестатистические работающие - на каждые 350К средних пенсионеров, 419,5К средних работающих.
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03.05.2024 23:16 Відповісти
Правда всегда где-то по середине..
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03.05.2024 15:19 Відповісти
Для путлера солдаты это мясо для захвата территорий.У него вопрос только где взять новое мясо .
В рахе 140 миллионов .Найдет еще.Тут вопрос уничтожения техники и авиации.Чтобы им не на чем было воевать и чем бомбить.
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03.05.2024 15:16 Відповісти
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03.05.2024 15:20 Відповісти
На параши примусова, не прийдеш по повістці, за грати на 10 ...і .....років!!!! Послухай полонених на ютубі!!!
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03.05.2024 15:41 Відповісти
Очевидно, що перший абзац виклали (а, може, переклали) якось кострубато!
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03.05.2024 15:24 Відповісти
Поясніть, будь ласка:

російська армія втратила близько 150 000 осіб, загальна кількість ліквідованих - 500 000.

Так скільки з них трупаки?
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03.05.2024 15:41 Відповісти
Це ні про шо - вони втратять 2млн але опиняться підо Львовом і для чого ця статистика а от якби ми знищували 1500+ в день вони б не встигали відновлюватись
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03.05.2024 15:46 Відповісти
Для підорафії м'яса достатньо, бо людей там немає, вони будуть воювати до повного винищення...
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03.05.2024 15:52 Відповісти
Вони депортували багато людей, а ще було багато "ждунів", які із задоволенням виїхали в рашу. Це добре, що знищено таку кулькість русні. Але проблему це не вирішує
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03.05.2024 16:05 Відповісти
марахвон по француски
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03.05.2024 16:13 Відповісти
"И все это зачем?" - отметил Сежурне. " - это он у кого спрашивает ?
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03.05.2024 20:23 Відповісти
 
 