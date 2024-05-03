Втрати Росії за час повномасштабної війни становлять 500 тисяч солдатів. Це військовий провал Москви, - МЗС Франції

За оцінками Франції, російська армія втратила близько 150 000 осіб у війні в Україні. Загальна кількість ліквідованих - 500 000 солдатів.

Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

Втрати Росії

"Військовий провал Росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими. І все це навіщо?" - зазначив Сежурне.

Також глава МС Франції прокоментував ініціативу президента Емманюеля Макрона щодо відправлення сухопутних військ в Україні.

"Росія повинна зрозуміти, що коли мир у Європі опиняється під загрозою і на кону стоїть безпека наших співгромадян, то обмежень немає і не виключається жоден варіант", - наголосив французький міністр.

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Європейські країни повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії, наголосив Сежурне.

Підтримка України

Він зауважив, що європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, роблять внесок у підтримку України, зокрема допомагаючи з розмінуванням, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.

"Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно", - додав глава МЗС Франції.

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