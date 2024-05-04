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Новини Війна
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У найближчі два місяці, ймовірно, зростуть втрати росіян разом із відновленням наступальних операцій, - британська розвідка

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Розвідка Великої Британії прогнозує, що в найближчі два місяці втрати російської армії у війні проти України збільшаться через наступальні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 4 травня.

Як наголошують у відомстві, у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) булана рівні 899.

"Можливо, що рівень втрат Росії знову підвищиться упродовж наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", – йдеться в огляді.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 473 400 осіб (+1260 за добу), 7366 танків, 12 148 артсистем, 14 156 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку вторгнення становить понад 465 тисяч.

У відомстві запевняють, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, де більше покладаються на кількість, а не якість.

"Це покладання на кількість майже напевно застосовуватиметься упродовж війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії", - йдеться в огляді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія до кінця року планує мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів, - Павлюк

Нагадаємо, за оцінками Франції, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими

Автор: 

армія рф (17216) розвідка (3856) втрати (4385)


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Топ коментарі
+8
Мир еще не осознал всю серьезность ситуации. Толерантный парнишка никогда не победит озверевшее быдло.
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04.05.2024 14:03
+7
Чим більше кацапсятини здохне тим світ стане чистішим. Цю мразоту треба нищити, нищити і ще раз нищити! Слава Україні і Слава ЗСУ!
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04.05.2024 14:01
+4
ПШНХй, свинорус з «Бельгії».
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04.05.2024 14:05
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ПШНХй, свинорус з «Бельгії».
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04.05.2024 14:05 Відповісти
Чим більше кацапсятини здохне тим світ стане чистішим. Цю мразоту треба нищити, нищити і ще раз нищити! Слава Україні і Слава ЗСУ!
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04.05.2024 14:01 Відповісти
Мир еще не осознал всю серьезность ситуации. Толерантный парнишка никогда не победит озверевшее быдло.
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04.05.2024 14:03 Відповісти
Відновленням наступальних операцій??? А що - була якась пауза?
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04.05.2024 14:16 Відповісти
кожна здохла свинособака це ще одна дитяча посмішка.
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04.05.2024 14:48 Відповісти
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04.05.2024 14:55 Відповісти
Ага з супутника який висить на висоті 150 км. видніше чим з дрона який висить на 50-100 метрів . чи з візуального підрахунку.
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04.05.2024 16:52 Відповісти
Угу, там же оптика покруче дроновой.
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04.05.2024 17:26 Відповісти
Українці, сьогодні, як САНІТАРИ СВІТУ, боронять Світ,від московської ЧУМИ та СИБІРСЬКОЇ язви!
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04.05.2024 19:40 Відповісти
 
 