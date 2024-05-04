У найближчі два місяці, ймовірно, зростуть втрати росіян разом із відновленням наступальних операцій, - британська розвідка
Розвідка Великої Британії прогнозує, що в найближчі два місяці втрати російської армії у війні проти України збільшаться через наступальні операції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 4 травня.
Як наголошують у відомстві, у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) булана рівні 899.
"Можливо, що рівень втрат Росії знову підвищиться упродовж наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", – йдеться в огляді.
За даними британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку вторгнення становить понад 465 тисяч.
У відомстві запевняють, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, де більше покладаються на кількість, а не якість.
"Це покладання на кількість майже напевно застосовуватиметься упродовж війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, за оцінками Франції, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими
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