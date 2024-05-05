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Новости Война
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Война в Украине не завершится в ближайшее время, однако Китай может заставить Путина ее завершить, - Сикорский

Радослав Сікорський

Война в Украине может закончиться только тогда, когда диктатор Путин поймет, что цена ее продолжения в виде человеческих жизней и финансовых затрат выше цели, которую он хочет достичь. Однако есть страна, которая может заставить российского лидера завершить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом в интервью BBC заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Китай мог бы заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", - заявил глава МИД Польши.

Однако, по мнению Сикорского, в ближайшее время война в Украине не завершится.

"Нет недостатка в потенциальных посредниках - Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", - отметил Сикорский.

Он также добавил, что стоимость общей финансовой помощи ЕС Украине даже выше, чем США. Однако Евросоюз мог бы увеличить военную помощь Украине.

Напомним, Сикорский отметил, что сейчас лучше выделять средства на защиту Украины, чем потом на ее восстановление.

Также читайте: Сикорский о возможности отправки польских войск в Украину: Не будем раскрывать карт. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать

 

Автор: 

Китай (2912) путин владимир (31214) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+14
Кацапію теж вони на ноги підняли. Краще б ці виродки повиздихали з голодухи в 90-х.
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05.05.2024 13:10
+14
А нах це китайозам? Вони отримали величезний ринок збуту свого товару не кращої якості і необежену кількість корисних копалин рашкостану майже за собівартістю. При чому поразка України для всього світу буде і поразкою Заходу для всього світу, що на руку бібізяні Сі. Видаючи на гора такі промови західні лідери розписуються у своїй безпорадності, і викликають хижу посмішку на писку ***** всєя *************
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05.05.2024 13:16
+12
Ось якби польща перестала торгувати з росією(вугілля, спг, агропродукція і тд), розблокувала кордон і не допомагала росії обходити західні санкції торгуючи з нею через країни-прокладки, то це також прискорило паддіння парашиї.
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05.05.2024 13:25
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Завершення війни, причому в любому розкладі, для ху-йла крок в могилу. Озвірілі кацапи його просто порвуть.
Йому вигідно якраз те що зараз.
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05.05.2024 13:03 Ответить
24 роки не рвали, а зараз порвуть? Чому?
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05.05.2024 13:23 Ответить
В 2013 у них потроху починалось. Болотна.
Ху-йло просікло що скоро прийдуть за ним тому й розв'язало війну. Злив на сторону невдоволення, єдиним можливим для кацапів способом...
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05.05.2024 13:31 Ответить
Пів мільона озброєних і навчених кацапів , що повернуться з України , йому взагалі не потрібні
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05.05.2024 13:50 Ответить
Вони не в москву приїдуть, а роз'їдуться по своїх *беням.
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05.05.2024 13:55 Ответить
То він їх тут утилізує, а вже потім закінчить війну?
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05.05.2024 13:55 Ответить
стадо баранів ніколи не перетвориться на щось адекватне. Відкинули від Києва - "жест доброй воли". Змусили залишити Херсон- "тактическая необходимость". Тож якщо баранам скажуть що закінчення бойових дій внаслідок "достижения целей сво", то барана і це проковтнуть
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05.05.2024 14:26 Ответить
Китай то може зупинити рф,

але усі знають що він цего робити не буде!

Тому, казки Сікорського не варті нічого.
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05.05.2024 19:21 Ответить
Самі економічно розкрутили
китай,а тепер благають вплинути
на плешивого
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05.05.2024 13:05 Ответить
Кацапію теж вони на ноги підняли. Краще б ці виродки повиздихали з голодухи в 90-х.
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05.05.2024 13:10 Ответить
Тільки діишло - я ше на початках казав - якшо Сі скаже путлєру шо віині кінець - він почне зиобуватись - зараз вони як сіамські близнюки
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05.05.2024 13:05 Ответить
"Китай може змусити Путіна її закінчити " = маячня
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05.05.2024 13:11 Ответить
Навіщо Китаю просити про закінчення війни, якщо на цьому він не погано заробляє, логіки не видно.
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05.05.2024 13:36 Ответить
Мова не про "навіщо", а про таку можливість в принципі
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05.05.2024 14:09 Ответить
непогано
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05.05.2024 22:55 Ответить
А нах це китайозам? Вони отримали величезний ринок збуту свого товару не кращої якості і необежену кількість корисних копалин рашкостану майже за собівартістю. При чому поразка України для всього світу буде і поразкою Заходу для всього світу, що на руку бібізяні Сі. Видаючи на гора такі промови західні лідери розписуються у своїй безпорадності, і викликають хижу посмішку на писку ***** всєя *************
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05.05.2024 13:16 Ответить
Є уточнення не за собівартістю а за дурно.... за юані які сам друкує... ну хіба тим що потім орки за ті юані купляють китайську продукцію
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05.05.2024 13:48 Ответить
Ринок ********** та купівельна спроможність кацапів сміхотворно мізерні в порівнянні з західними ринками. Відмова Заходу від співпраці і закриття ринків для китайської продукції робить безглуздим поставку сировини з **********. Ну от виробили щось, але куди його дівати і по якій ціні? Санкції стосовно китайських підприємств та банків будуть нарощуватись і економічна криза в Китаї буде лише посилюватись. Врешті Китаю доведеться робити вибір - спонсорувати ***** або рятувати власну економіку.
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05.05.2024 15:03 Ответить
Ось якби польща перестала торгувати з росією(вугілля, спг, агропродукція і тд), розблокувала кордон і не допомагала росії обходити західні санкції торгуючи з нею через країни-прокладки, то це також прискорило паддіння парашиї.
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05.05.2024 13:25 Ответить
Пусопорожні балачки - вашефсьо?
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05.05.2024 13:26 Ответить
Війна закінчиться тільки тоді,коли економіці "х#йлостану" прийде каюк,й не треба мені казати,що вони будуть й з мискою баланди воювати, згадайте розвал "совка" й все зрозумієте.
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05.05.2024 13:32 Ответить
Трясця, що показало блокування кордону поляками ? Майже рік. Наша влада геть ТУПА ! А якщо тупі, то краще не вирішувати проблеми, які вони й створили. Схематоз від зеленСКОГО там був. Проте українці підняли багато шуму. І закривати очі стало неможливо. Чергова проблема .... влади. Ухилянти за велике бабло пливуть, їдуть, пішки рвонули через кордон. НЕЛЕГАЛЬНО. А ЧОМУ НЕ ДОЗВОЛИТИ УКРАЇНЦЮ ЛЕГАЛЬНО ЖИТИ НА СВОЇЙ РІДНІЙ ЗЕМЛІ ?? ЧОМУ ? Бо знову схематози ... зеленсКОГО і його слуг на місцях. ТРЕБА піднімати галас, шум, ЗНОВУ ! Бо рішення лежить на поверхні - ДОЗВОЛИТИ ухилянтам заплатити ці бакси в бюджет за ДОЗВІЛ ЖИТИ у своїй оселі. Вдвічі, втричі меншу суму від тарифів "контрабандистів Верховної Ради" на рік. А не спонсорувати зеленсКИХ хабарників. Підтримайте, друзі, думку. Як врятувати Україну від БОВДУРІВ.
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05.05.2024 13:44 Ответить
дУже баГАто НЕЗРОЗУМІЛОГО текстУ. не підрИМую.
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05.05.2024 13:58 Ответить
Трясця, блокування кордону бидлокурвяками показало, що Україна завжди буде цапом відбувайлом у внутрішньопольської боротьбі за гроші і владу, поки Київ не почне жорстко бити по зубам за порушення міжнародного права. Якби зепідрське шапіто заблокувало ввезення польських товарів в Україну, то те фермерське блокування довше місяця не протрималося, самі поляки винесли б на вилах тих рольників.
До речі, який шум створили какли? А ніякий! У польщі 2 млн кокла, жодний із них не вийшов проти блокування, всі вважають що збитки України - це нормально.
Так що іди їж паску, коментатор з тебе ніякий.
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05.05.2024 15:01 Ответить
Трясця, тИ вЖе виднО розГовИтися встиг? Треба дозволити тобі відкупитися офіційно від страшних воєнкомів та ЗСУ парою тисяч гривень? тИ цЕ хоЧеш сказати? Ти таК бачиш порятунок України від бовдуріВ? Я думаю,що ТАК можна буде врятувати лише ЗСУ і лише від одного БОВДУРа....
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05.05.2024 16:46 Ответить
Тільки початок бойкоту китайських товарів цивілізованим світом змусить китай вплинути на паРашу
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05.05.2024 13:46 Ответить
То які проблєми ? Спільними зусиллями захід може обмежити економічні ввдносини з Китаєм , аби той відчув на собі , що ця війна йому не вигідна - і тому натиснув на ***** ...
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05.05.2024 13:47 Ответить
Перемовини про перемиря будуть вже на осінь . І пох ,що думають в Україні . Україна вже втратилам ожливість впливати на ці процеси .
Вирішувати будуть Бідон і Сі . І торг вже йде .. Дивимося ..
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05.05.2024 13:53 Ответить
Все вирішувати будуть українці.
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05.05.2024 14:00 Ответить
Можна завертати американську допомогу ? Будете особисто лопатою збивати каби?
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05.05.2024 14:05 Ответить
Якщо крім мене вже більш нема кому...
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05.05.2024 14:15 Ответить
Не буде ніяких перемовин.Побачиш.
Під@рам надо всьо , ілі нічєво!
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05.05.2024 14:42 Ответить
Китай может заставить Путина ее закончить

И попрощаться с планами захватить Тайвань?
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05.05.2024 14:02 Ответить
Китай мечтает о переделе и создании двуполярного мира, поэтому война в Украине которая создает точки напряженности в Европе и США это то что Китаю надо. Заявления Китая о мире в Украине - это как пчелы против меда.

ось зла Китай - Россия - Иран - Беларусь - Венгрия
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05.05.2024 14:10 Ответить
КНДР ще
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05.05.2024 14:30 Ответить
досить тупо вважати що Китай змусить рашу! Я би не сприяли їм і то буде досягнення!
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05.05.2024 14:27 Ответить
На мою думку, Китаю ❌ уйлом обіцяні дуже великі бонуси , про які можемо тільки здогадуватися, за його "миролюбну політику
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05.05.2024 14:33 Ответить
Коли у "совку" почали водяру,цукор та сигарети по талонах продавати,війська були виведені з Афганістану,от вам і вся відповідь коли закінчиться війна.
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05.05.2024 14:42 Ответить
Україна стільки не витримає ...((
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05.05.2024 14:44 Ответить
Витримає,й навіть більше,коли б мені у 89-му році сказали,що "совок" розвалиться,я б ту людину вважав божевільною, все у руках колективного Заходу, все це з "балаландією" може трапитися за пів-року.
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05.05.2024 15:31 Ответить
Совок був скутий ортодоксальною ідеологією, навіть підняти ціни на ковбасу було проблемою. ******* рф не скута нічим.
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05.05.2024 15:42 Ответить
"совок" мав 25% світового ВВП,нинішня кацапія-1,5% й ніякої ідеології у 90-му році вже не було,вони хотіли пити,жрати та палити,як тільки цього не стало,почався "кірдик".
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05.05.2024 16:30 Ответить
Вже через пару років у "них" було їсти, пити і курити (не у всіх правда). Виявилося, що справа не в потужності економіки, а у відмові від централізованого ціноутворення. Все було просто. Не обов'язково було руйнувати всю країну. Тепер вони це знають і навряд чи потраплять в ту ж пастку.
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05.05.2024 17:03 Ответить
Тю... я ще у 72 році вже знала шо совок фсьооо і слава Богу , дочекалася ...може ви не ті книжки читали ? Треба було , по саміздату прогулюватися
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05.05.2024 15:53 Ответить
Та не переймайся так за мене ...хто тобі дохтур ,шо ти читати тоді ще не вмів ...малий був ,то хочь зараз час не профукуй ...
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05.05.2024 16:37 Ответить
А ти чмо ботівське ,шось зарано підірвався з твого рота та тобі у пазуху ...
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05.05.2024 17:12 Ответить
А ви знаєте що потім було з афганом після тієї війни... міліон загиблих... ще так пропавших безвісті ... повністю зруйнована економіка країни дуже багатою природніми ресурсами і темні часи уже 30 років...

Якби не та війна Афганістан б міг поставляти ці ресурси в Китай і Індію і бути б на рівні хоча б Ірану а не ослам хвости крутити та героїном торгувати
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05.05.2024 15:01 Ответить
Тобто,це була "правильна" війна? Ви рахували життя афганців,повзи у дупу,смердючий кацап.
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05.05.2024 15:34 Ответить
Ну,якось у свої 50 з лишком,з титановою пластиною у берцовій кістці та штіфтами у лодижці повоював,правий берег Херсонщини звільняв,маю нагороду,де ти смердюча потвора ділася,з якого окопу бздиш,вафєл обіссяний?
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05.05.2024 20:30 Ответить
захист це завжди вимушена дія перед загрозою втрати державності як танкової. У випадку поразки відбудовувати не буде чого. Тому нам потрібен не просто захист. Ми мусимо перемогти. Антипутінська коаліція мусить нам допомагати. Це не наша забаганка це умова збереження Європи
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05.05.2024 14:50 Ответить
Кацапы убьют вас всех! Но если вы договоритесь с китайцами, то не всех! Но мы надеемся Что до нас это не дойдет! В 2022 году мы думали так же! Нас уже осталось не так много! Следующая ВАША очередь!
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05.05.2024 15:16 Ответить
Ясно. Жити будемо бідно, але недовго.
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05.05.2024 15:20 Ответить
Підорафія повинна бути стерта з лиця землі, інакше нам жити не дадуть!
І ніхто на цю орду ніяк не вплине!
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05.05.2024 15:36 Ответить
I ПОЛЬША!!
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05.05.2024 17:20 Ответить
Китай почав війну разом з московією проти України ...і підтримує досі, градус війни , таким чином ставить у позу , все ЄС , чого страшенно раціональний Захід , не може зробити, те саме з китаєм , бо вони по натурі , без огня та фантазії...
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05.05.2024 15:49 Ответить
Этот сикорский сказочный ДОЛБО.Б. Он так и не понимает до сих пор что ЗАСТАВИТЬ ***** выйти из Украины и закончить войну может только США и НАТО, если начнут реально помогать ЗСУ ломать хребет рашистам. А это 1) Ленд Лиз 2) Добровольцы и наёмники Запада.
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05.05.2024 18:41 Ответить
 
 