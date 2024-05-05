Война в Украине не завершится в ближайшее время, однако Китай может заставить Путина ее завершить, - Сикорский
Война в Украине может закончиться только тогда, когда диктатор Путин поймет, что цена ее продолжения в виде человеческих жизней и финансовых затрат выше цели, которую он хочет достичь. Однако есть страна, которая может заставить российского лидера завершить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24, об этом в интервью BBC заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Китай мог бы заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", - заявил глава МИД Польши.
Однако, по мнению Сикорского, в ближайшее время война в Украине не завершится.
"Нет недостатка в потенциальных посредниках - Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", - отметил Сикорский.
Он также добавил, что стоимость общей финансовой помощи ЕС Украине даже выше, чем США. Однако Евросоюз мог бы увеличить военную помощь Украине.
Напомним, Сикорский отметил, что сейчас лучше выделять средства на защиту Украины, чем потом на ее восстановление.
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Йому вигідно якраз те що зараз.
Ху-йло просікло що скоро прийдуть за ним тому й розв'язало війну. Злив на сторону невдоволення, єдиним можливим для кацапів способом...
але усі знають що він цего робити не буде!
Тому, казки Сікорського не варті нічого.
китай,а тепер благають вплинути
на плешивого
До речі, який шум створили какли? А ніякий! У польщі 2 млн кокла, жодний із них не вийшов проти блокування, всі вважають що збитки України - це нормально.
Так що іди їж паску, коментатор з тебе ніякий.
Вирішувати будуть Бідон і Сі . І торг вже йде .. Дивимося ..
Під@рам надо всьо , ілі нічєво!
И попрощаться с планами захватить Тайвань?
ось зла Китай - Россия - Иран - Беларусь - Венгрия
Якби не та війна Афганістан б міг поставляти ці ресурси в Китай і Індію і бути б на рівні хоча б Ірану а не ослам хвости крутити та героїном торгувати
І ніхто на цю орду ніяк не вплине!