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Новости Помощь Украине
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Лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее восстанавливать, - Сикорский

Сікорський: Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что западным союзникам следует оказывать Украине военную помощь, чем потом выделять средства на ее восстановление.

"Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", - сказал глава польской дипломатии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Относительно помощи от США, Сикорский заявил, что американскому Конгрессу следовало принять ее раньше, но "хорошо, что помощь уже идет".

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"Я думаю, что Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине, сколько потребуется", - резюмировал он.

Ранее Сикорский, комментируя возможность отправки польских войск в Украину, заявил, что не будет раскрывать карты: Пусть Путин думает о том, что мы будем делать

Автор: 

помощь (7764) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+7
Якщо коштів буде недостатньо, то і вас відбудовувати прийдеться.
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04.05.2024 23:34
+4
Заодно із блокувальниками кордону привітаємося.
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04.05.2024 23:36
+3
Наші кошти на захист на польському кордоні блокуються з потурання польської влади.
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04.05.2024 23:54
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Якщо коштів буде недостатньо, то і вас відбудовувати прийдеться.
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04.05.2024 23:34 Ответить
доступного житла замало
біженцям треба жити комфортно
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05.05.2024 05:47 Ответить
Заодно із блокувальниками кордону привітаємося.
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04.05.2024 23:36 Ответить
Це просто, вибачаюсь, черговий пук або цинічний жест у повітря) Тому що наші західні партнери зайняли позицію як в кінотеатрі - "подивимося, що буде далі", щось бовкочуть, вигукують постійно на кшталт "вау, мочи його" і тп, і запивають колою з попкорном, а та кола називається тепер "Добрий Кола" як в Росії
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04.05.2024 23:40 Ответить
спасибо Макрону, который сказал, что у нас тоже есть ядерное оружие
у чувака есть яйца
у Грейтбритов оно как-бы тоже есть
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04.05.2024 23:47 Ответить
И нафига тратить пистоны вхолостую?
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04.05.2024 23:52 Ответить
а шо? Е*ануть по кацапчикам ядеркой по промрайонам? Без масквы? Гуманизм?
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04.05.2024 23:59 Ответить
В крайнем случае, если ты этого не делаешь, держи язычок за зубами.
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05.05.2024 06:05 Ответить
Сікорського риторика , що дивно, наче в якогось екса. Та сам пан Радослав , варто відмітити, послідовний у , принаймні, висловлюваннях.
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04.05.2024 23:48 Ответить
Наші кошти на захист на польському кордоні блокуються з потурання польської влади.
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04.05.2024 23:54 Ответить
якщо продовжити його думку то краще витрачати гроші на руйнування росії ніж на захист Україн
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05.05.2024 00:03 Ответить
Бізнесмени всієї Європи, котрі вже потирають рученята в передчутті наживи на відбцдові, будуть категорично проти. Все по класиці, кому війна, а кому мати рідна...
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05.05.2024 07:32 Ответить
В України немає і не буде грошей на відбудову. ЄС дасть максимум 5-10% від необхідного. російський активів вже не буде, бо все буде витрачено на війну. Єдиний спосіб відбудувати - створити бізнес клімат, аби сюди йшли інвестори зі своїми проектами. Тому наживи про яку ти пишеш не буде.
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05.05.2024 09:00 Ответить
Це наївність чи дурість, поки ще не зрозумів
Ще й як буде. Якщо ти досі не помітив, весь світ жив, живе і буде жити за простим принципом - nothing personal just business.
"створити бізнес клімат, аби сюди йшли інвестори" ти віриш в таку можливість? Пора подорослішати.
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05.05.2024 09:07 Ответить
Один місяць блокування польськими підрами кордону, обходиться українським громадянам у 8 млрд. Просто уявіть скільки всього можна було б відбудувати за суму яку витратили за ті півроку блокування
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05.05.2024 09:04 Ответить
Це така-собі політично-стимулююча заява. Ясно, що гроші треба і на війну і потрібні будуть і на відбудову.

Але якщо чесно, най буде на війну і Перемогу. А там якось буде.
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05.05.2024 10:10 Ответить
Як раз Зеленим крадіям краще 'велике відбудівництво' вже заріз, і з грошима упетляти
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05.05.2024 15:02 Ответить
 
 