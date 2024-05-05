Лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее восстанавливать, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что западным союзникам следует оказывать Украине военную помощь, чем потом выделять средства на ее восстановление.
"Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", - сказал глава польской дипломатии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Относительно помощи от США, Сикорский заявил, что американскому Конгрессу следовало принять ее раньше, но "хорошо, что помощь уже идет".
"Я думаю, что Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине, сколько потребуется", - резюмировал он.
Ранее Сикорский, комментируя возможность отправки польских войск в Украину, заявил, что не будет раскрывать карты: Пусть Путин думает о том, что мы будем делать
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біженцям треба жити комфортно
у чувака есть яйца
у Грейтбритов оно как-бы тоже есть
Ще й як буде. Якщо ти досі не помітив, весь світ жив, живе і буде жити за простим принципом - nothing personal just business.
"створити бізнес клімат, аби сюди йшли інвестори" ти віриш в таку можливість? Пора подорослішати.
Але якщо чесно, най буде на війну і Перемогу. А там якось буде.