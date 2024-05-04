Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західним союзникам слід надавати Україні військової допомоги, ніж потім виділяти кошти на її відбудову.

"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", – сказав глава польської дипломатії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Торкаючись допомоги від США, Сікорський заявив, що американському Конгресу слід було ухвалити її раніше, але "добре, що допомога вже йде".

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"Я думаю, що Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні, скільки буде потрібно", – резюмував він.

Раніше Сікорський, коментуючи можливість відправлення польських військ в Україну, заявив, що не буде розкривати карти: Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити