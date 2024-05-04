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Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати, - Сікорський

Сікорський: Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що західним союзникам слід надавати Україні військової допомоги, ніж потім виділяти кошти на її відбудову.

"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", – сказав глава польської дипломатії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Торкаючись допомоги від США, Сікорський заявив, що американському Конгресу слід було ухвалити її раніше, але "добре, що допомога вже йде".

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"Я думаю, що Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні, скільки буде потрібно", – резюмував він.

Раніше Сікорський, коментуючи можливість відправлення польських військ в Україну, заявив, що не буде розкривати карти: Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити

Автор: 

допомога (8295) Сікорський Радослав (243)


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Топ коментарі
+7
Якщо коштів буде недостатньо, то і вас відбудовувати прийдеться.
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04.05.2024 23:34
+4
Заодно із блокувальниками кордону привітаємося.
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04.05.2024 23:36
+3
Наші кошти на захист на польському кордоні блокуються з потурання польської влади.
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04.05.2024 23:54
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Якщо коштів буде недостатньо, то і вас відбудовувати прийдеться.
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04.05.2024 23:34 Відповісти
доступного житла замало
біженцям треба жити комфортно
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05.05.2024 05:47 Відповісти
Заодно із блокувальниками кордону привітаємося.
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04.05.2024 23:36 Відповісти
Це просто, вибачаюсь, черговий пук або цинічний жест у повітря) Тому що наші західні партнери зайняли позицію як в кінотеатрі - "подивимося, що буде далі", щось бовкочуть, вигукують постійно на кшталт "вау, мочи його" і тп, і запивають колою з попкорном, а та кола називається тепер "Добрий Кола" як в Росії
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04.05.2024 23:40 Відповісти
спасибо Макрону, который сказал, что у нас тоже есть ядерное оружие
у чувака есть яйца
у Грейтбритов оно как-бы тоже есть
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04.05.2024 23:47 Відповісти
И нафига тратить пистоны вхолостую?
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04.05.2024 23:52 Відповісти
а шо? Е*ануть по кацапчикам ядеркой по промрайонам? Без масквы? Гуманизм?
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04.05.2024 23:59 Відповісти
В крайнем случае, если ты этого не делаешь, держи язычок за зубами.
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05.05.2024 06:05 Відповісти
Сікорського риторика , що дивно, наче в якогось екса. Та сам пан Радослав , варто відмітити, послідовний у , принаймні, висловлюваннях.
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04.05.2024 23:48 Відповісти
Наші кошти на захист на польському кордоні блокуються з потурання польської влади.
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04.05.2024 23:54 Відповісти
якщо продовжити його думку то краще витрачати гроші на руйнування росії ніж на захист Україн
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05.05.2024 00:03 Відповісти
Бізнесмени всієї Європи, котрі вже потирають рученята в передчутті наживи на відбцдові, будуть категорично проти. Все по класиці, кому війна, а кому мати рідна...
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05.05.2024 07:32 Відповісти
В України немає і не буде грошей на відбудову. ЄС дасть максимум 5-10% від необхідного. російський активів вже не буде, бо все буде витрачено на війну. Єдиний спосіб відбудувати - створити бізнес клімат, аби сюди йшли інвестори зі своїми проектами. Тому наживи про яку ти пишеш не буде.
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05.05.2024 09:00 Відповісти
Це наївність чи дурість, поки ще не зрозумів
Ще й як буде. Якщо ти досі не помітив, весь світ жив, живе і буде жити за простим принципом - nothing personal just business.
"створити бізнес клімат, аби сюди йшли інвестори" ти віриш в таку можливість? Пора подорослішати.
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05.05.2024 09:07 Відповісти
Один місяць блокування польськими підрами кордону, обходиться українським громадянам у 8 млрд. Просто уявіть скільки всього можна було б відбудувати за суму яку витратили за ті півроку блокування
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05.05.2024 09:04 Відповісти
Це така-собі політично-стимулююча заява. Ясно, що гроші треба і на війну і потрібні будуть і на відбудову.

Але якщо чесно, най буде на війну і Перемогу. А там якось буде.
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05.05.2024 10:10 Відповісти
Як раз Зеленим крадіям краще 'велике відбудівництво' вже заріз, і з грошима упетляти
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05.05.2024 15:02 Відповісти
 
 