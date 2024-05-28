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Столтенберг візьме участь у засіданні глав Міноборони країн ЄС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде присутній на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, 28 травня. На ній говоритимуть про підтримку України з боку Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Зазначається, що засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.

Зустріч пройде під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

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Зустріч буде зосереджена на підтримці України з боку ЄС та аналізі різних поточних військових ініціатив.

"Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України", - йдеться у повідомленні.

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рашистський агент Столтенберг,має бути в курсі,про що домовляються міністри оборони НАТО,для того, щоб зробити оплачуваний доклад, в ставку куйла всія3,14дерації
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28.05.2024 10:28 Відповісти
 
 