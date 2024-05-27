Одна з країн ЄС блокує вже досягнуті домовленості про допомогу Україні, - Боррель

В Європейському Союзі наразі немає одностайності щодо закупівлі зброї для України за рахунок прибутків із російських заморожених активів.

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми схвалили правові акти для використання надприбутків з російських знерухомлених активів. Ви знаєте, що це було політично узгоджено. Сьогодні ми схвалили правові акти і узгодили мою пропозицію щодо використання 90% цих прибутків для негайних військових потреб України через Європейський фонд миру", - сказав Боррель.

Водночас, за його словами, досі не затверджені усі необхідні рішення для практичного використання прибутків із заморожених активів для закупівлі зброї для України через Європейський фонду миру.

"Я не буду заперечувати, оскільки я впевнений, що ви вже знаєте - у нас відбулося напружене, навіть гаряче обговорення щодо цієї військової підтримки для України, яка стикається з певними перешкодами у досягненні необхідної одностайності, аби зробити її ефективною", - сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії нагадав, що ще у березні лідери Євросоюзу політично схвалили створення Фонду допомоги України в межах Європейського фонду миру на суму у 5 млрд євро, але до цього часу цей спеціальний фонд не почав функціонувати. За його словами, переважна більшість країн-членів ЄС виступають за те, аби усі незатверджені рішення щодо впровадження нового Фонду допомоги України були схвалені незабаром, і зокрема те рішення, яке дозволить використовувати прибутки з російських заморожених активів для закупівлі зброї.

При цьому, одностайність серед країн-членів ЄС відсутня через позицію одної країни, назву якої Боррель не повідомляє. Імовірно, йдеться про Угорщину.

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Як відзначив Боррель, для мобілізації ресурсів з метою військової підтримки України є ще 7 незатверджених правових текстів.

"Тому, ми не можемо дозволити, аби військова підтримка України від Європейського Союзу була заручником інших рішень. Це не має жодного відношення до цього конкретного питання, особливо з урахуванням надзвичайного характеру ситуації. Україна зараз потребує озброєнь, а не наступного року", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС сказав, що в ЄС вже триває довга затримка в ухваленні необхідних рішень для військової підтримки України. Він сподівається, що в Євросоюзі незабаром вдасться фіналізувати довгострокові зобов'язання перед Україною, які, зокрема, стосуватимуться аспектів безпеки і оборони.

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