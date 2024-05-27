УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
10 253 32
Угорщина (2147) допомога (7870) Євросоюз (12768) Боррель (1074)

Одна з країн ЄС блокує вже досягнуті домовленості про допомогу Україні, - Боррель

боррель,жозеп

В Європейському Союзі наразі немає одностайності щодо закупівлі зброї для України за рахунок прибутків із російських заморожених активів.

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми схвалили правові акти для використання надприбутків з російських знерухомлених активів. Ви знаєте, що це було політично узгоджено. Сьогодні ми схвалили правові акти і узгодили мою пропозицію щодо використання 90% цих прибутків для негайних військових потреб України через Європейський фонд миру", - сказав Боррель.

Водночас, за його словами, досі не затверджені усі необхідні рішення для практичного використання прибутків із заморожених активів для закупівлі зброї для України через Європейський фонду миру.

"Я не буду заперечувати, оскільки я впевнений, що ви вже знаєте - у нас відбулося напружене, навіть гаряче обговорення щодо цієї військової підтримки для України, яка стикається з певними перешкодами у досягненні необхідної одностайності, аби зробити її ефективною", - сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії нагадав, що ще у березні лідери Євросоюзу політично схвалили створення Фонду допомоги України в межах Європейського фонду миру на суму у 5 млрд євро, але до цього часу цей спеціальний фонд не почав функціонувати. За його словами, переважна більшість країн-членів ЄС виступають за те, аби усі незатверджені рішення щодо впровадження нового Фонду допомоги України були схвалені незабаром, і зокрема те рішення, яке дозволить використовувати прибутки з російських заморожених активів для закупівлі зброї.

При цьому, одностайність серед країн-членів ЄС відсутня через позицію одної країни, назву якої Боррель не повідомляє. Імовірно, йдеться про Угорщину.

Також читайте: 41% рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, - МЗС Литви

Як відзначив Боррель, для мобілізації ресурсів з метою військової підтримки України є ще 7 незатверджених правових текстів.

"Тому, ми не можемо дозволити, аби військова підтримка України від Європейського Союзу була заручником інших рішень. Це не має жодного відношення до цього конкретного питання, особливо з урахуванням надзвичайного характеру ситуації. Україна зараз потребує озброєнь, а не наступного року", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС сказав, що в ЄС вже триває довга затримка в ухваленні необхідних рішень для військової підтримки України. Він сподівається, що в Євросоюзі незабаром вдасться фіналізувати довгострокові зобов'язання перед Україною, які, зокрема, стосуватимуться аспектів безпеки і оборони.

Також читайте: Угорщина перегляне свою роль у НАТО, - Орбан

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Час вже натовкти ту невідому угорську пику...
показати весь коментар
27.05.2024 21:16
+17
Це ******. Вони з кацапами однієї крові. Вихідці з уралу та повожжя в свій час перекочували на територію ******** країни, а корінне населення вигнали в гори. От тому вони угорці, а корінне населення тих земель живе в горах. У нас їх називають гуцулами.
показати весь коментар
27.05.2024 21:19
+10
Хммм.... хто ж ця країна? Загадка...
показати весь коментар
27.05.2024 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хммм.... хто ж ця країна? Загадка...
показати весь коментар
27.05.2024 21:13 Відповісти
Час вже натовкти ту невідому угорську пику...
показати весь коментар
27.05.2024 21:16 Відповісти
Це ******. Вони з кацапами однієї крові. Вихідці з уралу та повожжя в свій час перекочували на територію ******** країни, а корінне населення вигнали в гори. От тому вони угорці, а корінне населення тих земель живе в горах. У нас їх називають гуцулами.
показати весь коментар
27.05.2024 21:19 Відповісти
Навіть ніколи не приходило в голову чому угорці, а не якось інакше.
показати весь коментар
27.05.2024 21:33 Відповісти
Це бувша Західна Полонія. угорці - кочовий нарід знищили славян тих місць, а частково депортували, зігнавши з історічних земель. А так все точно - кацапи в Европейскій шкурі.
показати весь коментар
27.05.2024 21:37 Відповісти
Морда у венгерского ***** такая, как рисуют на карикатурах против диктаторов: совершенно уродская хамская морда провинциального фюрера из быдловых социальных низов. Скот и хам.

Очень примечательно, что угро-вепсовый Орбан лично отменил своим постановлением на территории Венгрии все сакнции, принятые ЕС против мордвы Гундяева...
показати весь коментар
28.05.2024 11:28 Відповісти
А пробити блок?
показати весь коментар
27.05.2024 21:16 Відповісти
Якась таємнична країна про яку ніхто не знає,що то Орбанщина!
показати весь коментар
27.05.2024 21:17 Відповісти
І дуже зручно, правда?...
показати весь коментар
27.05.2024 21:18 Відповісти
І це Європу влаштовує!
показати весь коментар
27.05.2024 21:19 Відповісти
недотьопані уйобики! вони з )(уйлом "однієї крові", курви, прилізли з боліт, але європейцями так і не стали.
показати весь коментар
27.05.2024 21:22 Відповісти
А шо, коли кацап пішов повномасштабно Зеленського в Україні не було?
показати весь коментар
27.05.2024 21:54 Відповісти
Кацап, у тебе уявлення кацапське. Це ви там на мордорі живете *********** телевізором.
показати весь коментар
27.05.2024 22:40 Відповісти
Типа, да мы, да с дорогой душой, да все шо хош... но среди окуенных нас е одна скотыняка... так шо вибачайте...
показати весь коментар
27.05.2024 21:32 Відповісти
Може правила прийняття рішень в Євросоюзі спеціально так зроблені, щоб при якихось обставинах можна було злитись вказуючи на когось одного, хто не згоден. Дуже зручно, до речі.
показати весь коментар
27.05.2024 21:35 Відповісти
Що ЕС шо НАТО мають одинакову ваду - одноголосе ЗА при принятті рішення. Це ідиотизм. А хто ці 3,14длри шо блокують ми у курсі за *********.
показати весь коментар
27.05.2024 21:38 Відповісти
Це навіть не ідіотизм а натуральний - довбо.бізм . Хто таке придумав , коли створював ЄС , той реальний д....б .!!
Тут в сім'ї з кількох чоловік не завжди ладу даси ,, хтось буде не згодний з тим чи іншим сімейним рішенням . А то , треба щоб аж - 27 окремих країн діяли як єдиний організм !! Ну це ж фантастика .. !
показати весь коментар
27.05.2024 21:56 Відповісти
Это загадка про "одну страну"? А ввалить, этой одной стране за саботаж, не пробовали?
показати весь коментар
27.05.2024 21:48 Відповісти
А шо у них кофе в буфет не завезли?
показати весь коментар
27.05.2024 21:50 Відповісти
так зручно списати на паршиву вівцю..самі ж роблять все що б наблизити війну до своїх кордонів.
показати весь коментар
27.05.2024 22:19 Відповісти
Боррель врет,там альянс, не давать оружия,и по восстановлению болот создан Штаннмайер И Олаф и штук 5 разных чинуш ЕС,эти все ****и на службе 2 интернационала..bigcatwar
показати весь коментар
27.05.2024 22:59 Відповісти
якщо одна вівця з ЄС паршива, то все ЄСтаке саме.як та вівця...куєта
показати весь коментар
27.05.2024 23:04 Відповісти
Скажитє как єйо завут?(((У....лалала..гор..лалала...щи...лалалалала...на(((
показати весь коментар
27.05.2024 23:33 Відповісти
Вітьку варто б було знати,що ху@ляндія використані презервативи обмазує "Новічком",перед тим,як викинути,або заряджає на них кіллерів.
показати весь коментар
27.05.2024 23:33 Відповісти
А вам не кажется что Угорщина на стороне окдб ?!!!
показати весь коментар
28.05.2024 00:15 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2024 00:25 Відповісти
Боррель умудряется сидеть на трех стульях, 2 года обещает и обещает...
показати весь коментар
28.05.2024 05:40 Відповісти
А Натовский болт забить нельзя , на одну из стран ? Есть такое понятие ,большинство !!!!!
показати весь коментар
28.05.2024 09:58 Відповісти
зауральские цыгане не должны быть ни в Евросоюзе ни в НАТО, тем более под руководством петуха, яйца которого в кремле за похождения в 80-90 как и у трампеля....
показати весь коментар
28.05.2024 10:30 Відповісти
Чудова країна, без якої не встоїть ЄС та НАТО. Троянський кінь РФ у Європі.
показати весь коментар
28.05.2024 11:18 Відповісти
 
 