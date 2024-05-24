Угорщина перегляне свою роль у НАТО, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над "перевизначенням" статусу членства в НАТО, щоб відмовитися від поглиблення підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Орбан наголосив що угорські військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО. При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.
Прем’єр Угорщини запевнив, що країна віддана місії НАТО із захисту членів НАТО, якщо хтось зазнає нападу, але стурбована тим, що фінансування та постачання зброї для України, яка не входить до НАТО і межує з Угорщиною, зрештою поступиться місцем більшій військовій участі, потенційно навіть надсиланню військ.
Він сказав, що Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що Росія вторгнеться на східний фланг НАТО після України, оскільки поточну війну, за його словами, слід розглядати як війну між "двома слов’янськими країнами".
Цю думку не поділяють в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі Альянсу у війні, сказав Орбан. Підтримка сил Києва в рамках нової місії НАТО відбуватиметься за межами України.
За його словами, Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але фактично як "неучасник", який виступає проти надсилання грошей і зброї Україні. Надання Угорщині офіційної відмови від участі означало б нову концепцію членства в НАТО, сказав він.
"Це ситуація, коли ми як би там, але не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати", – сказав Орбан.
Нагадаємо, днями Угорщина заявила, що виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.
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https://warspot.ru/21482-utselevshee-naselenie-vengrii-evakuirovat-na-territoriyu-sssr Уцелевшее население Венгрии - эвакуировать на территорию СССР
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Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
Зробіть голосування хоча б абсолюнтою більшістю - 2/3 там чи 3/4 за...
ну, чого ви всі накинулись?
як що, є можливість подоїти рожевих поні, то чого б це не робити?
як що, рожевих поні це влаштовує, значить все добре по взаємній згоді.
була б така можливість, я б ніколи не відмовився!
уйобщино, переглянь свою роль у НАТО на вихід, ***!
Ви ж любите, коли все так по-домашньому, по-рузьге? Це вам щира подяка за підтримку у найтяжчі часи і заодно побажання майбутнього процвітання, два в одному реченні.
Хоча стопе, там же грошей дают.
От старий вірш про те.
Они твердят, что братья нам -
Не брат мне угро-финский хам!
Не набивайся в братья зря
Холоп кремлёвского царя!
Весь, меря, мурома, мордва
Лопарь, чухонец, татарва,
Медведь, в тайге сосущий лапу
На свет произвели кацапа
Нам братья сербы и поляки
Не братья - москали, однако,
Нам брат словак, хорват, болгарин,
Твой брат, кацап, - финн и татарин!
Нам братья также белорусы,
И чехи - племя Яна Гуса
Словенцы братья, лужичане,
Но в братьях нет кацапской срани
Монгол, алтаец и бурят
Кацапа кровных братьев ряд!
Эвенки, чукчи, самоеды
Кацапов прадеды и деды
Почто упорно так кацапы
К славянству тянут свои лапы?
Смешна тщета всех их затей
У славянина нет и не было лаптей!
- Нехочу вихвалятися, але сумарно з Білом Гейцом, ми володіємо 113 міл'ярдів і сорок гривень...