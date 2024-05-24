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Угорщина перегляне свою роль у НАТО, - Орбан

орбан,угорщина

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над "перевизначенням" статусу членства в НАТО, щоб відмовитися від поглиблення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Орбан наголосив що угорські військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО. При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Прем’єр Угорщини запевнив, що країна віддана місії НАТО із захисту членів НАТО, якщо хтось зазнає нападу, але стурбована тим, що фінансування та постачання зброї для України, яка не входить до НАТО і межує з Угорщиною, зрештою поступиться місцем більшій військовій участі, потенційно навіть надсиланню військ.

Він сказав, що Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що Росія вторгнеться на східний фланг НАТО після України, оскільки поточну війну, за його словами, слід розглядати як війну між "двома слов’янськими країнами".

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Цю думку не поділяють в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі Альянсу у війні, сказав Орбан. Підтримка сил Києва в рамках нової місії НАТО відбуватиметься за межами України.

За його словами, Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але фактично як "неучасник", який виступає проти надсилання грошей і зброї Україні. Надання Угорщині офіційної відмови від участі означало б нову концепцію членства в НАТО, сказав він.

"Це ситуація, коли ми як би там, але не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати", – сказав Орбан.

Нагадаємо, днями Угорщина заявила, що  виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

Автор: 

Угорщина (2269) НАТО (6431) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+40
Та валіть уже з того НАТО самі, вас там ніхто не тримає і обороноздатність НАТО точно не постраждає!
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24.05.2024 12:02
+32
Кацапи такі ж слов'яни,як і цей орбан.
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24.05.2024 12:04
+26
При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
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24.05.2024 12:05
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Ще 10 мільярдів розумному мадяру!
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24.05.2024 12:02 Відповісти
Зафіцити цього хитродупого покидька, як мінімум. А краще звісно закобзонити.
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24.05.2024 12:06 Відповісти
Тромб вже майже того...
Відірвався
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24.05.2024 12:09 Відповісти
або зараисить
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24.05.2024 12:12 Відповісти
https://warspot.ru/users/53535-nikolay-saychuk Николай Сайчук

https://warspot.ru/21482-utselevshee-naselenie-vengrii-evakuirovat-na-territoriyu-sssr Уцелевшее население Венгрии - эвакуировать на территорию СССР

На учениях Варшавского договора перспективу ядерной войны оценивали в несколько суток обмена ядерными ударами с колоссальными последствиями
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24.05.2024 14:35 Відповісти
Мєста етава угорського гавна срєді сваіх-в одкб...
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24.05.2024 12:02 Відповісти
Та валіть уже з того НАТО самі, вас там ніхто не тримає і обороноздатність НАТО точно не постраждає!
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24.05.2024 12:02 Відповісти
Та він би з радістю. Тільки членство в НАТО та ЄС гарантує мільярди дармових баксів з бюджету ЄС на всілякі інфраструктурні проекти та забаганки ("інвестиції" в бізнес в Угорщині). Вийде з НАТО - ЗАСЬ буде всім грантам. Та й кредитам теж. От і крутиться, як вуж на сковороді - і гроші ***** хоче відробити, і з НАТО/ЄС не хоче бути викинутим.
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24.05.2024 12:27 Відповісти
Кацапи такі ж слов'яни,як і цей орбан.
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24.05.2024 12:04 Відповісти
Звичайно що кацапи не слов'яни, але мадяри є кацапами. Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи. На недовгий час утворили в міжріччі між Бугом, Дністром, Серетом і Прутом союз семи угорських племен. Мадяри вийшли з кацапських земель, але кацапія з них не вийде ніколи.
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24.05.2024 13:03 Відповісти
Народ з фіно-угорської мовної групи. Споріднених з ними народи - ханти і манси. Мадяри почали переселення з Уральських гір ще десь з 4 тис. років до нашої ери. Остання зупинка перед переселенням до Європи - Башкирія. Коли більше тисячі років тому були розгромлені на території теперішньої України, частина повернулась в Башкирію, частина перейшла Карпати, і оселилась приблизно там, де й тепер.
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24.05.2024 13:05 Відповісти
Ким розгромлені на території нинішньої України? Вони пройшли по цій території, але не збереглося ніякої інформації ні про які розгроми.
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24.05.2024 13:42 Відповісти
Спорідненість з хантами і мансі досить умовна - через фонетику. Цілком можливо, що, перебуваючи на Уралі мадяри мали експансію на лісові народи приоб'я. А так - типова мордва по фейсам. І до речі - перші задокументовані свідчення про мадярів - це переход через причорномор'я і Карпати в Панонію. Якісь там розгроми в причорномор'ї (від кого?) то фентезі.
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24.05.2024 14:51 Відповісти
В той час Хазарський каганат ше був в силі - ну і печеніги десь там кочували ( а кочівники спокійно можуть при потребі на пару тисяч км пройтися шоб комусь наваляти - а побережжя Чорного моря у нас то є степи ).
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24.05.2024 15:43 Відповісти
У першій чверті IX століття мадяри заселили територію північно-східного Причорномор'я та Приазов'я, яка за ім'ям воєводи стала називатися Леведією. В той час на там йшли постійні війни. Мадяри були деякий час союзниками хозар і воювали проти спільних ворогів. Остаточний розгром мадярам завдали печеніги.
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24.05.2024 18:18 Відповісти
Ну так йди накуй з НАТО,підарок.
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24.05.2024 12:04 Відповісти
При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
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24.05.2024 12:05 Відповісти
Як в кацапському прислів"ї: и рыбку съесть и на х...й сесть.
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24.05.2024 12:42 Відповісти
Ще з ЕС. Був BRexit буде й ******
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24.05.2024 12:05 Відповісти
ЄС тільки зітхне полегшено - мільярди євро не треба буде в трубу спускати щороку! Британія була донором ЄС, на відміну від мадяр...
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24.05.2024 12:19 Відповісти
Британія не була донором. "Сальдо" було на користь Великобританії. Саме тому всі до останнього сподівались, що здоровий глузд все ж таки спрацює і в Британії не відмовляться від курки, що несе золоті яйця. Але сталося те, що сталося. Саме тому саме в ЄС зітхнули полегшено - не треба "годувати" одного з найзухваліших реципієнтів дотацій ЄС.
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24.05.2024 12:32 Відповісти
Ну да, про Готланд, сруцкая скрепа, оболдуй ще не прочитав.
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24.05.2024 12:13 Відповісти
В нормальних оборонних коаліціях таких членів позбуваються, адже вони самі по собі - порожнє місце з точки зору воєнної потужності, а гємору від них надто багато. Біда у тому, що НАТО не дуже нормальна організація.
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24.05.2024 12:06 Відповісти
Вона була нормальной. До 1991 року.
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24.05.2024 12:09 Відповісти
І в НАТО, і в ЄС є така дурна річ, як прийняття важливих рішень консенсусом, тобто ОДНОГОЛОСНО. Це тупо, через це ми не потрапили в НАТО в 2008 - Франція і Німеччина вперлися і все. Потім та ж Угорщина нещасна постійно щось блокує в НАТО і ЄС проти нас.

Зробіть голосування хоча б абсолюнтою більшістю - 2/3 там чи 3/4 за...
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Лучше бы ******* пошли в след за РВК из НАТО...
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24.05.2024 12:07 Відповісти
Роль Угорщини у НАТО - це роль гівна у боняку гарного супу.
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24.05.2024 12:08 Відповісти
бажано піти на ***! адже вам, як і австріякам, нічого не загрожує в колі країн
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24.05.2024 12:08 Відповісти
Та немає питань - не берете участь у діях, то значить і не голосуєте. А якщо хтось на вас нападе, то будуть консультації.
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24.05.2024 12:11 Відповісти
Може пан Орбан вийде з НАТО, якщо йому НАТО не дуже подобається?
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24.05.2024 12:11 Відповісти
Хитродупий циган🤣
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Проблема в тому, що завдяки дешевим енергоресурсам із РФ (газ, нафта) економіка Угорщини зростає, зростає добробут громадян. І на цьому тлі, ймовірність того, що угорці прокинуться і скинуть цього кремлівського жополіза з трону, близька до нуля.
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24.05.2024 12:16 Відповісти
хай піздують з НАТО
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24.05.2024 12:16 Відповісти
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24.05.2024 12:17 Відповісти
зачекайте.
ну, чого ви всі накинулись?
як що, є можливість подоїти рожевих поні, то чого б це не робити?
як що, рожевих поні це влаштовує, значить все добре по взаємній згоді.
була б така можливість, я б ніколи не відмовився!
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24.05.2024 12:17 Відповісти
Троянськии кінь в НАТО
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24.05.2024 12:18 Відповісти
Треба так:

уйобщино, переглянь свою роль у НАТО на вихід, ***!

Ви ж любите, коли все так по-домашньому, по-рузьге? Це вам щира подяка за підтримку у найтяжчі часи і заодно побажання майбутнього процвітання, два в одному реченні.
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24.05.2024 12:27 Відповісти
Можна ще з єс пiти.
Хоча стопе, там же грошей дают.
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24.05.2024 12:27 Відповісти
Кацапія ніколи не була слов*янською. Як за часів київських князів, які з своїми дружинами колонізували Залісся, населене угро-фінськими племенами, які на той час не знали металів, так і до наших днів.
От старий вірш про те.

Они твердят, что братья нам -

Не брат мне угро-финский хам!

Не набивайся в братья зря

Холоп кремлёвского царя!

Весь, меря, мурома, мордва

Лопарь, чухонец, татарва,

Медведь, в тайге сосущий лапу

На свет произвели кацапа

Нам братья сербы и поляки

Не братья - москали, однако,

Нам брат словак, хорват, болгарин,

Твой брат, кацап, - финн и татарин!

Нам братья также белорусы,

И чехи - племя Яна Гуса

Словенцы братья, лужичане,

Но в братьях нет кацапской срани

Монгол, алтаец и бурят

Кацапа кровных братьев ряд!

Эвенки, чукчи, самоеды

Кацапов прадеды и деды

Почто упорно так кацапы

К славянству тянут свои лапы?

Смешна тщета всех их затей

У славянина нет и не было лаптей!
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24.05.2024 12:33 Відповісти
в чону проблєма? Вступайте в ОДКБ.
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24.05.2024 12:37 Відповісти
Для Орбана "концепція "повинна бути одна - нах@р з пляжу, тобто з НАТО!
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24.05.2024 12:42 Відповісти
Мадяри пісдуйте за крейсером москва !
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24.05.2024 12:44 Відповісти
Це ж вже було! ,, Путін не нападе''.
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24.05.2024 12:47 Відповісти
Сєня "Bunny" Яйценюк багатозначно поглядає на Орбана - певно, нагадує тому мантру про "кулювлоб".
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24.05.2024 12:55 Відповісти
Обкурився?
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24.05.2024 13:36 Відповісти
Це мені нагадує отой анекдо...
- Нехочу вихвалятися, але сумарно з Білом Гейцом, ми володіємо 113 міл'ярдів і сорок гривень...
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24.05.2024 13:05 Відповісти
Хоче рибку з'їсти і....
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24.05.2024 13:09 Відповісти
Напевно в Москві є добре дось'є з відзнятим кіно на Орбана, що він так наполегливо тягне за Путіним. Хто зна що він там витворбював по ночах в банях .
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24.05.2024 13:47 Відповісти
НАТО, смойте наконец этот кусок говна на карте Европы в унитаз и все встанет на свои места.
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24.05.2024 13:59 Відповісти
Угорщину не можна випускати з НАТО, бо туди зразу ж влізе раша.
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24.05.2024 14:05 Відповісти
Скорше б переглянули і забралися б вслід за лаптєплавом.
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24.05.2024 14:05 Відповісти
Дійсно, як би рибку з'їсти і з дивана не вставати, а ще ж ***** нізащо не дозволить вивести п'яту колону з НАТО і позбавити його як мінімум інформації і можливості влаштовувати саботаж.
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24.05.2024 14:05 Відповісти
Какая там еще 'роль' у этого говноеда, концлагерь с пленными охранять, когда понадобится?
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24.05.2024 15:48 Відповісти
Псевдокраїна на дотаціях Євросоюзу. Гнати з НАТО та ЄС. Нехай у ***** відсмокчують.
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24.05.2024 15:50 Відповісти
Вийдуть з НАТО , і Угорщина точно постраждає, м"яко кажучи. А так, ще мають шанс.
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24.05.2024 22:51 Відповісти
 
 