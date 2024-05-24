Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над "переопределением" статуса членства в НАТО, чтобы отказаться от углубления поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Орбан отметил, что венгерские военные чиновники и юристы уже работают над созданием новой концепции, которая бы отличала страну от других членов НАТО. При этом Венгрия ищет варианты сохранить свое членство в Альянсе таким образом, чтобы не участвовать в действиях военного блока за пределами его территории.
Премьер Венгрии заверил, что страна привержена миссии НАТО по защите членов НАТО, если кто-то подвергнется нападению, но обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия для Украины, которая не входит в НАТО и граничит с Венгрией, в конце концов уступит место большему военному участию, потенциально даже отправке войск.
Он сказал, что Венгрия принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО о том, что Россия вторгнется на восточный фланг НАТО после Украины, поскольку текущую войну, по его словам, следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".
Это мнение не разделяют в НАТО, которая создала рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли Альянса в войне, сказал Орбан. Поддержка сил Киева в рамках новой миссии НАТО будет происходить за пределами Украины.
По его словам, Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, но фактически как "неучастник", который выступает против отправки денег и оружия Украине. Предоставление Венгрии официального отказа от участия означало бы новую концепцию членства в НАТО, сказал он.
"Это ситуация, когда мы как бы там, но не там. Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать", - сказал Орбан.
Напомним, на днях Венгрия заявила, что выступает против новых санкций Европейского Союза в отношении российского сжиженного газа.
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https://warspot.ru/21482-utselevshee-naselenie-vengrii-evakuirovat-na-territoriyu-sssr Уцелевшее население Венгрии - эвакуировать на территорию СССР
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Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
Зробіть голосування хоча б абсолюнтою більшістю - 2/3 там чи 3/4 за...
ну, чого ви всі накинулись?
як що, є можливість подоїти рожевих поні, то чого б це не робити?
як що, рожевих поні це влаштовує, значить все добре по взаємній згоді.
була б така можливість, я б ніколи не відмовився!
уйобщино, переглянь свою роль у НАТО на вихід, ***!
Ви ж любите, коли все так по-домашньому, по-рузьге? Це вам щира подяка за підтримку у найтяжчі часи і заодно побажання майбутнього процвітання, два в одному реченні.
Хоча стопе, там же грошей дают.
От старий вірш про те.
Они твердят, что братья нам -
Не брат мне угро-финский хам!
Не набивайся в братья зря
Холоп кремлёвского царя!
Весь, меря, мурома, мордва
Лопарь, чухонец, татарва,
Медведь, в тайге сосущий лапу
На свет произвели кацапа
Нам братья сербы и поляки
Не братья - москали, однако,
Нам брат словак, хорват, болгарин,
Твой брат, кацап, - финн и татарин!
Нам братья также белорусы,
И чехи - племя Яна Гуса
Словенцы братья, лужичане,
Но в братьях нет кацапской срани
Монгол, алтаец и бурят
Кацапа кровных братьев ряд!
Эвенки, чукчи, самоеды
Кацапов прадеды и деды
Почто упорно так кацапы
К славянству тянут свои лапы?
Смешна тщета всех их затей
У славянина нет и не было лаптей!
- Нехочу вихвалятися, але сумарно з Білом Гейцом, ми володіємо 113 міл'ярдів і сорок гривень...