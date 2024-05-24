Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над "переопределением" статуса членства в НАТО, чтобы отказаться от углубления поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Орбан отметил, что венгерские военные чиновники и юристы уже работают над созданием новой концепции, которая бы отличала страну от других членов НАТО. При этом Венгрия ищет варианты сохранить свое членство в Альянсе таким образом, чтобы не участвовать в действиях военного блока за пределами его территории.

Премьер Венгрии заверил, что страна привержена миссии НАТО по защите членов НАТО, если кто-то подвергнется нападению, но обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия для Украины, которая не входит в НАТО и граничит с Венгрией, в конце концов уступит место большему военному участию, потенциально даже отправке войск.

Он сказал, что Венгрия принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО о том, что Россия вторгнется на восточный фланг НАТО после Украины, поскольку текущую войну, по его словам, следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

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Это мнение не разделяют в НАТО, которая создала рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли Альянса в войне, сказал Орбан. Поддержка сил Киева в рамках новой миссии НАТО будет происходить за пределами Украины.

По его словам, Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, но фактически как "неучастник", который выступает против отправки денег и оружия Украине. Предоставление Венгрии официального отказа от участия означало бы новую концепцию членства в НАТО, сказал он.

"Это ситуация, когда мы как бы там, но не там. Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать", - сказал Орбан.

Напомним, на днях Венгрия заявила, что выступает против новых санкций Европейского Союза в отношении российского сжиженного газа.