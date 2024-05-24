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Венгрия пересмотрит свою роль в НАТО, - Орбан

орбан,угорщина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над "переопределением" статуса членства в НАТО, чтобы отказаться от углубления поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Орбан отметил, что венгерские военные чиновники и юристы уже работают над созданием новой концепции, которая бы отличала страну от других членов НАТО. При этом Венгрия ищет варианты сохранить свое членство в Альянсе таким образом, чтобы не участвовать в действиях военного блока за пределами его территории.

Премьер Венгрии заверил, что страна привержена миссии НАТО по защите членов НАТО, если кто-то подвергнется нападению, но обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия для Украины, которая не входит в НАТО и граничит с Венгрией, в конце концов уступит место большему военному участию, потенциально даже отправке войск.

Он сказал, что Венгрия принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО о том, что Россия вторгнется на восточный фланг НАТО после Украины, поскольку текущую войну, по его словам, следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

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Это мнение не разделяют в НАТО, которая создала рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли Альянса в войне, сказал Орбан. Поддержка сил Киева в рамках новой миссии НАТО будет происходить за пределами Украины.

По его словам, Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, но фактически как "неучастник", который выступает против отправки денег и оружия Украине. Предоставление Венгрии официального отказа от участия означало бы новую концепцию членства в НАТО, сказал он.

"Это ситуация, когда мы как бы там, но не там. Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать", - сказал Орбан.

Напомним, на днях Венгрия заявила, что выступает против новых санкций Европейского Союза в отношении российского сжиженного газа.

Автор: 

Венгрия (1940) НАТО (9975) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+40
Та валіть уже з того НАТО самі, вас там ніхто не тримає і обороноздатність НАТО точно не постраждає!
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24.05.2024 12:02
+32
Кацапи такі ж слов'яни,як і цей орбан.
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24.05.2024 12:04
+26
При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
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24.05.2024 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Ще 10 мільярдів розумному мадяру!
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24.05.2024 12:02 Ответить
Зафіцити цього хитродупого покидька, як мінімум. А краще звісно закобзонити.
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24.05.2024 12:06 Ответить
Тромб вже майже того...
Відірвався
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24.05.2024 12:09 Ответить
або зараисить
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24.05.2024 12:12 Ответить
https://warspot.ru/users/53535-nikolay-saychuk Николай Сайчук

https://warspot.ru/21482-utselevshee-naselenie-vengrii-evakuirovat-na-territoriyu-sssr Уцелевшее население Венгрии - эвакуировать на территорию СССР

На учениях Варшавского договора перспективу ядерной войны оценивали в несколько суток обмена ядерными ударами с колоссальными последствиями
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24.05.2024 14:35 Ответить
Мєста етава угорського гавна срєді сваіх-в одкб...
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24.05.2024 12:02 Ответить
Та валіть уже з того НАТО самі, вас там ніхто не тримає і обороноздатність НАТО точно не постраждає!
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24.05.2024 12:02 Ответить
Та він би з радістю. Тільки членство в НАТО та ЄС гарантує мільярди дармових баксів з бюджету ЄС на всілякі інфраструктурні проекти та забаганки ("інвестиції" в бізнес в Угорщині). Вийде з НАТО - ЗАСЬ буде всім грантам. Та й кредитам теж. От і крутиться, як вуж на сковороді - і гроші ***** хоче відробити, і з НАТО/ЄС не хоче бути викинутим.
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24.05.2024 12:27 Ответить
Кацапи такі ж слов'яни,як і цей орбан.
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24.05.2024 12:04 Ответить
Звичайно що кацапи не слов'яни, але мадяри є кацапами. Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи. На недовгий час утворили в міжріччі між Бугом, Дністром, Серетом і Прутом союз семи угорських племен. Мадяри вийшли з кацапських земель, але кацапія з них не вийде ніколи.
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24.05.2024 13:03 Ответить
Народ з фіно-угорської мовної групи. Споріднених з ними народи - ханти і манси. Мадяри почали переселення з Уральських гір ще десь з 4 тис. років до нашої ери. Остання зупинка перед переселенням до Європи - Башкирія. Коли більше тисячі років тому були розгромлені на території теперішньої України, частина повернулась в Башкирію, частина перейшла Карпати, і оселилась приблизно там, де й тепер.
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24.05.2024 13:05 Ответить
Ким розгромлені на території нинішньої України? Вони пройшли по цій території, але не збереглося ніякої інформації ні про які розгроми.
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24.05.2024 13:42 Ответить
Спорідненість з хантами і мансі досить умовна - через фонетику. Цілком можливо, що, перебуваючи на Уралі мадяри мали експансію на лісові народи приоб'я. А так - типова мордва по фейсам. І до речі - перші задокументовані свідчення про мадярів - це переход через причорномор'я і Карпати в Панонію. Якісь там розгроми в причорномор'ї (від кого?) то фентезі.
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24.05.2024 14:51 Ответить
В той час Хазарський каганат ше був в силі - ну і печеніги десь там кочували ( а кочівники спокійно можуть при потребі на пару тисяч км пройтися шоб комусь наваляти - а побережжя Чорного моря у нас то є степи ).
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24.05.2024 15:43 Ответить
У першій чверті IX століття мадяри заселили територію північно-східного Причорномор'я та Приазов'я, яка за ім'ям воєводи стала називатися Леведією. В той час на там йшли постійні війни. Мадяри були деякий час союзниками хозар і воювали проти спільних ворогів. Остаточний розгром мадярам завдали печеніги.
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24.05.2024 18:18 Ответить
Ну так йди накуй з НАТО,підарок.
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24.05.2024 12:04 Ответить
При цьому Угорщина шукає варіанти зберегти своє членство в Альянсі таким чином, щоб не брати участь у діях військового блоку за межами його території.

Який же хитрожопий! Це тіпа мад'яри воювати в лавах НАТО не буде, але хоче, щоб альянс в разі кіпежу їх захищав! Підари, одним словом!🤬
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24.05.2024 12:05 Ответить
Як в кацапському прислів"ї: и рыбку съесть и на х...й сесть.
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24.05.2024 12:42 Ответить
Ще з ЕС. Був BRexit буде й ******
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24.05.2024 12:05 Ответить
ЄС тільки зітхне полегшено - мільярди євро не треба буде в трубу спускати щороку! Британія була донором ЄС, на відміну від мадяр...
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24.05.2024 12:19 Ответить
Британія не була донором. "Сальдо" було на користь Великобританії. Саме тому всі до останнього сподівались, що здоровий глузд все ж таки спрацює і в Британії не відмовляться від курки, що несе золоті яйця. Але сталося те, що сталося. Саме тому саме в ЄС зітхнули полегшено - не треба "годувати" одного з найзухваліших реципієнтів дотацій ЄС.
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24.05.2024 12:32 Ответить
Ну да, про Готланд, сруцкая скрепа, оболдуй ще не прочитав.
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24.05.2024 12:13 Ответить
В нормальних оборонних коаліціях таких членів позбуваються, адже вони самі по собі - порожнє місце з точки зору воєнної потужності, а гємору від них надто багато. Біда у тому, що НАТО не дуже нормальна організація.
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24.05.2024 12:06 Ответить
Вона була нормальной. До 1991 року.
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24.05.2024 12:09 Ответить
І в НАТО, і в ЄС є така дурна річ, як прийняття важливих рішень консенсусом, тобто ОДНОГОЛОСНО. Це тупо, через це ми не потрапили в НАТО в 2008 - Франція і Німеччина вперлися і все. Потім та ж Угорщина нещасна постійно щось блокує в НАТО і ЄС проти нас.

Зробіть голосування хоча б абсолюнтою більшістю - 2/3 там чи 3/4 за...
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24.05.2024 12:14 Ответить
Лучше бы ******* пошли в след за РВК из НАТО...
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24.05.2024 12:07 Ответить
Роль Угорщини у НАТО - це роль гівна у боняку гарного супу.
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24.05.2024 12:08 Ответить
бажано піти на ***! адже вам, як і австріякам, нічого не загрожує в колі країн
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24.05.2024 12:08 Ответить
Та немає питань - не берете участь у діях, то значить і не голосуєте. А якщо хтось на вас нападе, то будуть консультації.
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24.05.2024 12:11 Ответить
Може пан Орбан вийде з НАТО, якщо йому НАТО не дуже подобається?
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24.05.2024 12:11 Ответить
Хитродупий циган🤣
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24.05.2024 12:14 Ответить
Проблема в тому, що завдяки дешевим енергоресурсам із РФ (газ, нафта) економіка Угорщини зростає, зростає добробут громадян. І на цьому тлі, ймовірність того, що угорці прокинуться і скинуть цього кремлівського жополіза з трону, близька до нуля.
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24.05.2024 12:16 Ответить
хай піздують з НАТО
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24.05.2024 12:16 Ответить
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24.05.2024 12:17 Ответить
зачекайте.
ну, чого ви всі накинулись?
як що, є можливість подоїти рожевих поні, то чого б це не робити?
як що, рожевих поні це влаштовує, значить все добре по взаємній згоді.
була б така можливість, я б ніколи не відмовився!
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24.05.2024 12:17 Ответить
Троянськии кінь в НАТО
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24.05.2024 12:18 Ответить
Треба так:

уйобщино, переглянь свою роль у НАТО на вихід, ***!

Ви ж любите, коли все так по-домашньому, по-рузьге? Це вам щира подяка за підтримку у найтяжчі часи і заодно побажання майбутнього процвітання, два в одному реченні.
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24.05.2024 12:27 Ответить
Можна ще з єс пiти.
Хоча стопе, там же грошей дают.
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24.05.2024 12:27 Ответить
Кацапія ніколи не була слов*янською. Як за часів київських князів, які з своїми дружинами колонізували Залісся, населене угро-фінськими племенами, які на той час не знали металів, так і до наших днів.
От старий вірш про те.

Они твердят, что братья нам -

Не брат мне угро-финский хам!

Не набивайся в братья зря

Холоп кремлёвского царя!

Весь, меря, мурома, мордва

Лопарь, чухонец, татарва,

Медведь, в тайге сосущий лапу

На свет произвели кацапа

Нам братья сербы и поляки

Не братья - москали, однако,

Нам брат словак, хорват, болгарин,

Твой брат, кацап, - финн и татарин!

Нам братья также белорусы,

И чехи - племя Яна Гуса

Словенцы братья, лужичане,

Но в братьях нет кацапской срани

Монгол, алтаец и бурят

Кацапа кровных братьев ряд!

Эвенки, чукчи, самоеды

Кацапов прадеды и деды

Почто упорно так кацапы

К славянству тянут свои лапы?

Смешна тщета всех их затей

У славянина нет и не было лаптей!
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24.05.2024 12:33 Ответить
в чону проблєма? Вступайте в ОДКБ.
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24.05.2024 12:37 Ответить
Для Орбана "концепція "повинна бути одна - нах@р з пляжу, тобто з НАТО!
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24.05.2024 12:42 Ответить
Мадяри пісдуйте за крейсером москва !
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24.05.2024 12:44 Ответить
Це ж вже було! ,, Путін не нападе''.
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24.05.2024 12:47 Ответить
Сєня "Bunny" Яйценюк багатозначно поглядає на Орбана - певно, нагадує тому мантру про "кулювлоб".
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24.05.2024 12:55 Ответить
Обкурився?
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24.05.2024 13:36 Ответить
Це мені нагадує отой анекдо...
- Нехочу вихвалятися, але сумарно з Білом Гейцом, ми володіємо 113 міл'ярдів і сорок гривень...
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24.05.2024 13:05 Ответить
Хоче рибку з'їсти і....
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24.05.2024 13:09 Ответить
Напевно в Москві є добре дось'є з відзнятим кіно на Орбана, що він так наполегливо тягне за Путіним. Хто зна що він там витворбював по ночах в банях .
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24.05.2024 13:47 Ответить
НАТО, смойте наконец этот кусок говна на карте Европы в унитаз и все встанет на свои места.
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24.05.2024 13:59 Ответить
Угорщину не можна випускати з НАТО, бо туди зразу ж влізе раша.
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24.05.2024 14:05 Ответить
Скорше б переглянули і забралися б вслід за лаптєплавом.
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24.05.2024 14:05 Ответить
Дійсно, як би рибку з'їсти і з дивана не вставати, а ще ж ***** нізащо не дозволить вивести п'яту колону з НАТО і позбавити його як мінімум інформації і можливості влаштовувати саботаж.
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24.05.2024 14:05 Ответить
Какая там еще 'роль' у этого говноеда, концлагерь с пленными охранять, когда понадобится?
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24.05.2024 15:48 Ответить
Псевдокраїна на дотаціях Євросоюзу. Гнати з НАТО та ЄС. Нехай у ***** відсмокчують.
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24.05.2024 15:50 Ответить
Вийдуть з НАТО , і Угорщина точно постраждає, м"яко кажучи. А так, ще мають шанс.
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24.05.2024 22:51 Ответить
 
 