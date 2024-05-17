Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто наложил вето на резолюцию Совета Европы относительно Формулы мира, предложенной Украиной. Будапешт объяснил это тем, что в ней якобы не была учтена позиция РФ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, якобы после исключения России из Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была утрачена.

"Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", - написал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, которая признает Формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сийярто, должны быть учтены другие "мирные планы".

"Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Совета не было", - добавил венгерский министр.

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