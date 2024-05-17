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Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто наложил вето на резолюцию Совета Европы относительно Формулы мира, предложенной Украиной. Будапешт объяснил это тем, что в ней якобы не была учтена позиция РФ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, якобы после исключения России из Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была утрачена.

"Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", - написал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, которая признает Формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сийярто, должны быть учтены другие "мирные планы".

"Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Совета не было", - добавил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО относительно помощи Украине, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1933) вето (361) Совет Европы (699) Сийярто Петер (320) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+37
Петре,позвони до Фіцика,спитай чи варто воно того.
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17.05.2024 14:20
+26
Очкарик ****..ий, знает прекрасно, что эта формула мира полностью соответствует положением Устава ООН. И при этом эта мразь с чем-то таки не соглашается, выгораживая пид..ра, по которому Гаага плачет
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17.05.2024 14:27
+26
На кожну скотиняку знайдеться старий письменник з пістолетом.
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17.05.2024 14:34
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Петре,позвони до Фіцика,спитай чи варто воно того.
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17.05.2024 14:20 Ответить
На кожну скотиняку знайдеться старий письменник з пістолетом.
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17.05.2024 14:34 Ответить
****** калия...
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17.05.2024 14:20 Ответить
потужно!
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17.05.2024 14:21 Ответить
Може і цього треба в сраку підстрелити?
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17.05.2024 14:24 Ответить
А в него куда не попади - везде срака!
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17.05.2024 15:31 Ответить
А Центула на волі? Переживаю дуже
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17.05.2024 14:26 Ответить
Уй*бщина є У*община!
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17.05.2024 14:26 Ответить
страшне для україни, що рожеві європейські рожеві поні свято вірять в таку псевдо демократію і лібералізм.
типу: треба вислухати всі сторони, і жертву і насильника. хай жертва і насильник сядуть поспілкуються. треба враховувати і вимоги насильника. він же, теж сторона процесу.
а у нас у владі зе!чмордоси. і потужний кулєба, на прив'язі у єрмака.
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17.05.2024 14:27 Ответить
Тут справа не в вірі. Угорець все добре розуміє, просто він грає за іншу команду. Пора це вже зрозуміти всім членам НАТО та ЄС.
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17.05.2024 14:46 Ответить
Яке відношення має РФ до Європи?
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17.05.2024 14:27 Ответить
Очкарик ****..ий, знает прекрасно, что эта формула мира полностью соответствует положением Устава ООН. И при этом эта мразь с чем-то таки не соглашается, выгораживая пид..ра, по которому Гаага плачет
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17.05.2024 14:27 Ответить
Перекрийте їм нафту.
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17.05.2024 14:30 Ответить
ВИКИНЬТЕ ЇХ З ЕВРОПИ за Урал нафіг
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17.05.2024 14:31 Ответить
До ***** та формула миру її і так ніхто виконувати не буде
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17.05.2024 14:32 Ответить
Ну вот, а зато как Орбан расказывал что хочет мира. Ета мразь хочет капитуляции и окупации Украины а не мира. С остальными то же самое. Кто то еще хочет переговоров с ******? Можете представить какие *мирные планы* выдвинет *****.
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17.05.2024 14:33 Ответить
Це з Пекіну методичку привезли? Чи сами додумались? Іш тем бос мег....
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17.05.2024 14:33 Ответить
******, любители путина берут пример с *******, любителей гитлера.
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17.05.2024 14:39 Ответить
Яка ще ''інша формула миру''? Ота що китайці підтримують? Так це ультимативна формула капітуляції від *уйла!
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17.05.2024 14:40 Ответить
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17.05.2024 14:51 Ответить
Изнасилование это только головка или весь член в заднице? Уродская европа...
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17.05.2024 14:53 Ответить
Головне що рядові угорці в більшості це підтримують, сидять пред зомбоящиком і кивають гривами ...
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17.05.2024 14:55 Ответить
Проблема угрособак під боком про себе щоразу нагадує. Угорщина виступає за війну та підтримує російський тероризм. Їх потрібно викидати з Євросоюзу та з НАТО. У них вялічіє в голові засіло, точно як у росіян.
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17.05.2024 14:55 Ответить
Давно пора викинути з ЄС цих кремлівсько-угорських посіпак, а вони ще живуть за гроші ЄС.
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17.05.2024 14:56 Ответить
А що, в Угорщині перевелись поети ?
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17.05.2024 14:56 Ответить
Ну ****** є ******... Смоктати у ***** і ЄС ситніше.
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17.05.2024 14:57 Ответить
Демократія - це влада більшості. **** один додік може накласти вето?
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17.05.2024 15:07 Ответить
А позицию Украины учитывают пропутинские европейцы?
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17.05.2024 15:12 Ответить
Клоун обіСЦіяртаний, бл%ть.
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17.05.2024 15:30 Ответить
Пора ставити питання про призупинення членства мад'ярів в Євросоюзі чи хоча би в НАТО...
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17.05.2024 15:30 Ответить
П*дарас - це назавжди...
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17.05.2024 15:33 Ответить
ПІСЯяРТО ....ІЧ ЯКИЙ.... КОЛИСЬ БУДЕ ЧАС І НА ТЕБЕ РЕЗОЛЮЦІЮ ПОКЛАДУТЬ
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17.05.2024 15:45 Ответить
а шо скаже Фицо ?
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17.05.2024 15:48 Ответить
фріцо помовчує..
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17.05.2024 16:20 Ответить
це тупе ніяк не хоче зрозуміти, що путлєр миру не хоче!!!
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17.05.2024 16:19 Ответить
куди шмигаль будує євроколію і навіщо?
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17.05.2024 17:00 Ответить
Ця мразота зовсім з катушок злетіла! Чмо про-кацарське!!!
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17.05.2024 17:27 Ответить
Коротше. З мадярами треба так само як з Фіцо.
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17.05.2024 18:33 Ответить
 
 