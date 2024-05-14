Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС против российского газа, - Politico

ЕС планирует ввести ограничения в отношении российского газа, однако Венгрия выступает против этого решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Politico сообщили дипломатические источники.

"Беспрецедентные усилия ЕС по ограничению прибыльного газового сектора РФ разбиваются из-за известного противника санкций - Венгрии", - говорится в материале.

Отмечается, что Венгрия выразила серьезные сомнения относительно нового предложения санкций.

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Главный представитель Венгрии заявил, что будет блокировать любые санкции, которые повысят расходы на энергию в Европе.

"Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", - сказал он.

Санкции, которые предлагают ввести, запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ, что, как ожидается, лишит Россию значительной прибыли.

В то же время, пишет Politico, это не остановит закупку ЕС российского газа и не нанесет прямого удара по интересам Венгрии.

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"Тем не менее, Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы", - отмечают авторы.

По данным журналистов, несколько других стран, в частности Франция, Германия, Италия и Испания, также запрашивали больше технической информации о новых ограничительных мерах во время начальных переговоров. Но больше всего колебалась Венгрия.

"Когда дело доходит до энергетики, они волнуются", - отметил один дипломат из страны ЕС.

Российский газ в Европе

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС готов полностью отказаться от российского газа.

Также СМИ сообщали, что доходы от газового экспорта России за два года упали в четыре раза.

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