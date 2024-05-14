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Новости Санкции против России
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Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС против российского газа, - Politico

орбан

ЕС планирует ввести ограничения в отношении российского газа, однако Венгрия выступает против этого решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Politico сообщили дипломатические источники.

"Беспрецедентные усилия ЕС по ограничению прибыльного газового сектора РФ разбиваются из-за известного противника санкций - Венгрии", - говорится в материале.

Отмечается, что Венгрия выразила серьезные сомнения относительно нового предложения санкций.

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Главный представитель Венгрии заявил, что будет блокировать любые санкции, которые повысят расходы на энергию в Европе.

"Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", - сказал он.

Санкции, которые предлагают ввести, запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ, что, как ожидается, лишит Россию значительной прибыли.

В то же время, пишет Politico, это не остановит закупку ЕС российского газа и не нанесет прямого удара по интересам Венгрии.

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"Тем не менее, Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы", - отмечают авторы.

По данным журналистов, несколько других стран, в частности Франция, Германия, Италия и Испания, также запрашивали больше технической информации о новых ограничительных мерах во время начальных переговоров. Но больше всего колебалась Венгрия.

"Когда дело доходит до энергетики, они волнуются", - отметил один дипломат из страны ЕС.

Российский газ в Европе

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС готов полностью отказаться от российского газа.

Также СМИ сообщали, что доходы от газового экспорта России за два года упали в четыре раза.

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Автор: 

Венгрия (1936) Газ (10223) санкции (11268)


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Топ комментарии
+6
Доведеться тепер мадярам компенсувати збитки грязьпрому. На всі наявні у них гроші.
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14.05.2024 13:22
+4
помилка в заголовку, вірно: Уродщина
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14.05.2024 13:23
+3
а кранік де ?
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14.05.2024 13:22
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а кранік де ?
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14.05.2024 13:22 Ответить
Та такого не може бути! Не можу повірити в це,
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14.05.2024 13:23 Ответить
У дЄрмака. І фсб його контролює.
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14.05.2024 13:23 Ответить
в Туреччині мабуть.
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14.05.2024 13:35 Ответить
Доведеться тепер мадярам компенсувати збитки грязьпрому. На всі наявні у них гроші.
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14.05.2024 13:22 Ответить
поясніть.
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14.05.2024 13:36 Ответить
Муситимуть купувати увесь газ, від якого відмовилась Європа.
Інакше не друзі, а сосіські.
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14.05.2024 14:50 Ответить
а хіба Європа відмовилась? ні. санкцій на газ так і не ввели. і якби кацапи не підірвали газопроводи, то і далі качали би газ у Європу. так само як зараз возять у Європу свій скраплений газ.
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14.05.2024 16:28 Ответить
Чому ж у грязьпрома збитки? Чому друзі не допомагають, навіть і ціною останньої сорочки?
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14.05.2024 16:29 Ответить
газпром качав північними потоками у Європу газ 200 лярдів кубів щорічно. тепер, коли нема тих потоків, через Україну він качає в рік навіть не знаю скільки точно, но приблизно може кілька десятків лярдів кубів. може ще менше. крім того, деякі країни Європи без введення санкцій на газ самостійно стали відмовлятися від цапського газу... от і збитки у газпрома. проте натомість сильно піднявся новатек, який возить скраплений газ. от йому цими санкціями зараз і хочуть трошки обрубати доходи.
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14.05.2024 17:38 Ответить
Мадяри, як справжні друзі, мають хоч дупами жерти той газ, але росію від збитків врятувати.
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14.05.2024 17:41 Ответить
це тролінг такий? ) ніякі вони не друзі. вони друзі тільки за гроші, та й то лише тоді, коли самим мадярам за це платять.
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14.05.2024 17:46 Ответить
Звісно тролінг.
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14.05.2024 17:47 Ответить
нах такий ЄС де кожен фуйловський прихвостень
крутить своє кіно
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14.05.2024 13:22 Ответить
У кожній сім'ї не без дурня. Он на нашого дипломата-пАлкаводця-пАлітика з великої літери гляньте. Нічого що у дитячій манішці по Європі шастає. З бородою. Це мода ... 95 кварталу. Вічна.
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14.05.2024 13:25 Ответить
Завгосп крутить цілою країною і всім покуй ...
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14.05.2024 13:36 Ответить
Інша справа - росія. Одне ***** сказало - всі одразу зробили. Порядок.
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14.05.2024 17:48 Ответить
Як непередбачувано!
Аж не віриться!
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14.05.2024 13:23 Ответить
помилка в заголовку, вірно: Уродщина
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14.05.2024 13:23 Ответить
О! - Пилипко з конопель
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14.05.2024 13:24 Ответить
Орбан - не Угорщина, як Боневтік - не Україна. Друзі! Пам'ятайте це. І не треба подвійних стандартів.
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14.05.2024 13:26 Ответить
Зараз ЗЕбобіки накинуться, захейтерять.
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14.05.2024 13:30 Ответить
Чхав я на всіх ХЕЙТЕРІВ. Мене у моєму рідному селищі хейтерили-хейтерили, що аж *********. Справжня людина повинна жити не озираючись на якусь драну хєровщину.
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14.05.2024 13:35 Ответить
У той же час, "влада" є дзеркальним відображенням "мудрого наріду" ...
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14.05.2024 14:40 Ответить
По перше - Політико підкацапська помийка, заплати напишуть що хош.
По друге - кацапи вже повністю просрали ринок ЕС і ці "санкції" просто пам'ятник на могилку.
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14.05.2024 13:27 Ответить
Перекриття Дружби відволікло б увагу цього мадярського запроданця.
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14.05.2024 13:32 Ответить
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14.05.2024 13:35 Ответить
ЯПовець детектед!
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14.05.2024 13:43 Ответить
Шкура
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14.05.2024 13:46 Ответить
Гоніть цього губошлепа орбана з Євросоюзу.
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14.05.2024 14:00 Ответить
Сі напевно нехилого підсрачника мадяру влупив,),
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14.05.2024 14:57 Ответить
А що, колись мадяри були За?
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14.05.2024 15:50 Ответить
 
 