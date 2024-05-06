Євросоюз готовий повністю відмовитися від російського газу, – єврокомісарка Сімсон

Відмова від російського газу дорого коштуватиме для Євросоюзу, але він до цього готовий.

Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила на спільній пресконференції з міністром енергетики України Германом Галущенком, передає Укрінформ.

"Ми подумали про те, як Європейський Союз може вижити без російського газу. Це буде дорого нам коштувати, але ми до цього готові", – сказала Сімсон.

Вона нагадала, що Росія самостійно зменшила постачання газу до Європи тоді, коли санкцій проти російського газу ще не запровадили.

"Зараз ЄС все ще отримує російський газ через Туреччину та через Україну. Угоди закінчаться цього грудня, і ми не просимо наших партнерів провести перемовини по цьому питанню", – зазначила Сімсон.

Вона зауважила, що Євросоюз має думати про альтернативні шляхи постачання забезпечення паливом для таких країн, як Словаччина та Австрія, які досі отримують російський газ через Україну.

Сімсон додала, що Європа також імпортує скраплений газ із Росії. За її словами, міністри енергетики європейських країн вирішили обмежити доступ російських кораблів до LNG-терміналів.

"Це "декарбонізований" пакет, він був проголосований минулого місяця в Європарламенті і трохи пізніше буде опублікований", – повідомила вона.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наразі транзит російського газу збитковий для "Нафтогазу", тому що "Газпром" не виконує всі вимоги контракту, який діє до кінця 2024 року, розповідав голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов.

При цьому НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому", вимагаючи доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.