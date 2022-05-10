"Газпром" відмовився міняти маршрут транзиту газу Україною через дії російських військ

Російський "Газпром" не вважає втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій через дії російських військ підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Газпром" сьогодні отримав офіційне повідомлення від "Оператора Газотранспортної системи України" про те, що українська сторона, посилаючись на форс-мажорні обставини, припиняє приймати газ для транзиту через українську ГВС "Сохранівка" з 7 :00 11 травня, номінації для транспортування відхилятимуться, прийом газу не здійснюватиметься. Оператор ГТСУ пропонує перенести всі обсяги транзиту на ГВС "Суджа", – констатував представник "Газпрому".

Купріянов додав, що "одночасно надійшло повідомлення від НАК "Нафтогаз України" про те, що у разі продовження подачі газу з російської сторони на ГВС "Сохранівка" відповідно буде зменшено обсяги на точках виходу з ГТС України".

"У зв'язку з цим "Газпром" заявляє, що не отримав жодних підтверджень обставин форс-мажору, не бачить жодних перешкод для продовження роботи в колишньому режимі, українські фахівці весь цей час спокійно працювали на ГВС "Сохранівка" та КС "Новопськ" і продовжують це робити, транзит через "Сохранівку" забезпечувався у повному обсязі, жодних нарікань від контрагентів не було і немає", – заявив представник російської компанії.

Він наголосив, що "Газпром" постачає газ для транзиту відповідно до контракту та операторської угоди.

"Перенесення обсягів на ГІС "Суджа" виходячи з російської потокової схеми технологічно неможливе, розподіл обсягів чітко прописано в угоді про взаємодію від 30 грудня 2019 року, і українській стороні це добре відомо", – заявив Купріянов.

Читайте також: Україна втратила доступ до третини потужностей для транзиту російського газу в Європу, – Оператор ГТС

Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС заявив, що через втрату доступу до своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС.

В компанії пояснили таке рішення настанням форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", оскільки вони знаходяться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією, а Оператор ГТС втратив над ними оперативно-технологічний контроль.

"Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи", – наголошували в компанії.

При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".