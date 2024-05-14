Угорщина не підтримує нові санкції ЄС проти російського газу, - Politico

ЄС планує запровадити обмеження щодо російського газу, проте Угорщина виступає проти цього рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Politico повідомили дипломатичні джерела.

"Безпрецедентні зусилля ЄС щодо обмеження прибуткового газового сектору РФ розбиваються через знайомого противника санкцій - Угорщину", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Угорщина висловила серйозні сумніви щодо нової пропозиції санкцій.

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Головний представник Угорщини заявив, що блокуватиме будь-які санкції, які підвищать витрати на енергію в Європі.

"Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС", - сказав він.

Санкції, які пропонують запровадити, заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ, що, як очікується, позбавить Росію значного прибутку.

Водночас, пише Politico, це не зупинить закупівлю ЄС російського газу та не завдасть прямого удару по інтересах Угорщини.

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"Тим не менш, Угорщина сильно залежить від російського експорту і давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Москви", - зазначають автори.

За даними журналістів, кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, також запитували більше технічної інформації про нові обмежувальні заходи під час початкових переговорів. Але найбільше вагалася Угорщина.

"Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються", - зазначив один дипломат з країни ЄС.

Російський газ у Європі

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готовий повністю відмовитися від російського газу.

Також ЗМІ повідомляли, що доходи від газового експорту Росії за два роки впали в чотири рази.

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