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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина не підтримує нові санкції ЄС проти російського газу, - Politico

орбан

ЄС планує запровадити обмеження щодо російського газу, проте Угорщина виступає проти цього рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Politico повідомили дипломатичні джерела.

"Безпрецедентні зусилля ЄС щодо обмеження прибуткового газового сектору РФ розбиваються через знайомого противника санкцій - Угорщину", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Угорщина висловила серйозні сумніви щодо нової пропозиції санкцій.

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Головний представник Угорщини заявив, що блокуватиме будь-які санкції, які підвищать витрати на енергію в Європі.

"Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС", - сказав він.

Санкції, які пропонують запровадити, заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ, що, як очікується, позбавить Росію значного прибутку. 

Водночас, пише Politico, це не зупинить закупівлю ЄС російського газу та не завдасть прямого удару по інтересах Угорщини.

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"Тим не менш, Угорщина сильно залежить від російського експорту і давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Москви", - зазначають автори.

За даними журналістів, кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, також запитували більше технічної інформації про нові обмежувальні заходи під час початкових переговорів. Але найбільше вагалася Угорщина.

"Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються", - зазначив один дипломат з країни ЄС.

Російський газ у Європі

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС готовий повністю відмовитися від російського газу.

Також ЗМІ повідомляли, що доходи від газового експорту Росії за два роки впали в чотири рази.

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Автор: 

Угорщина (2266) газ (10415) санкції (11794)


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Топ коментарі
+6
Доведеться тепер мадярам компенсувати збитки грязьпрому. На всі наявні у них гроші.
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14.05.2024 13:22
+4
помилка в заголовку, вірно: Уродщина
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14.05.2024 13:23
+3
а кранік де ?
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14.05.2024 13:22
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а кранік де ?
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14.05.2024 13:22 Відповісти
Та такого не може бути! Не можу повірити в це,
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14.05.2024 13:23 Відповісти
У дЄрмака. І фсб його контролює.
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14.05.2024 13:23 Відповісти
в Туреччині мабуть.
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14.05.2024 13:35 Відповісти
Доведеться тепер мадярам компенсувати збитки грязьпрому. На всі наявні у них гроші.
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14.05.2024 13:22 Відповісти
поясніть.
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14.05.2024 13:36 Відповісти
Муситимуть купувати увесь газ, від якого відмовилась Європа.
Інакше не друзі, а сосіські.
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14.05.2024 14:50 Відповісти
а хіба Європа відмовилась? ні. санкцій на газ так і не ввели. і якби кацапи не підірвали газопроводи, то і далі качали би газ у Європу. так само як зараз возять у Європу свій скраплений газ.
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14.05.2024 16:28 Відповісти
Чому ж у грязьпрома збитки? Чому друзі не допомагають, навіть і ціною останньої сорочки?
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14.05.2024 16:29 Відповісти
газпром качав північними потоками у Європу газ 200 лярдів кубів щорічно. тепер, коли нема тих потоків, через Україну він качає в рік навіть не знаю скільки точно, но приблизно може кілька десятків лярдів кубів. може ще менше. крім того, деякі країни Європи без введення санкцій на газ самостійно стали відмовлятися від цапського газу... от і збитки у газпрома. проте натомість сильно піднявся новатек, який возить скраплений газ. от йому цими санкціями зараз і хочуть трошки обрубати доходи.
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14.05.2024 17:38 Відповісти
Мадяри, як справжні друзі, мають хоч дупами жерти той газ, але росію від збитків врятувати.
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14.05.2024 17:41 Відповісти
це тролінг такий? ) ніякі вони не друзі. вони друзі тільки за гроші, та й то лише тоді, коли самим мадярам за це платять.
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14.05.2024 17:46 Відповісти
Звісно тролінг.
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14.05.2024 17:47 Відповісти
нах такий ЄС де кожен фуйловський прихвостень
крутить своє кіно
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14.05.2024 13:22 Відповісти
У кожній сім'ї не без дурня. Он на нашого дипломата-пАлкаводця-пАлітика з великої літери гляньте. Нічого що у дитячій манішці по Європі шастає. З бородою. Це мода ... 95 кварталу. Вічна.
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14.05.2024 13:25 Відповісти
Завгосп крутить цілою країною і всім покуй ...
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14.05.2024 13:36 Відповісти
Інша справа - росія. Одне ***** сказало - всі одразу зробили. Порядок.
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14.05.2024 17:48 Відповісти
Як непередбачувано!
Аж не віриться!
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14.05.2024 13:23 Відповісти
помилка в заголовку, вірно: Уродщина
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14.05.2024 13:23 Відповісти
О! - Пилипко з конопель
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14.05.2024 13:24 Відповісти
Орбан - не Угорщина, як Боневтік - не Україна. Друзі! Пам'ятайте це. І не треба подвійних стандартів.
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14.05.2024 13:26 Відповісти
Зараз ЗЕбобіки накинуться, захейтерять.
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14.05.2024 13:30 Відповісти
Чхав я на всіх ХЕЙТЕРІВ. Мене у моєму рідному селищі хейтерили-хейтерили, що аж *********. Справжня людина повинна жити не озираючись на якусь драну хєровщину.
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14.05.2024 13:35 Відповісти
У той же час, "влада" є дзеркальним відображенням "мудрого наріду" ...
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14.05.2024 14:40 Відповісти
По перше - Політико підкацапська помийка, заплати напишуть що хош.
По друге - кацапи вже повністю просрали ринок ЕС і ці "санкції" просто пам'ятник на могилку.
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14.05.2024 13:27 Відповісти
Перекриття Дружби відволікло б увагу цього мадярського запроданця.
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14.05.2024 13:32 Відповісти
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14.05.2024 13:35 Відповісти
ЯПовець детектед!
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14.05.2024 13:43 Відповісти
Шкура
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14.05.2024 13:46 Відповісти
Гоніть цього губошлепа орбана з Євросоюзу.
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14.05.2024 14:00 Відповісти
Сі напевно нехилого підсрачника мадяру влупив,),
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14.05.2024 14:57 Відповісти
А що, колись мадяри були За?
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14.05.2024 15:50 Відповісти
 
 