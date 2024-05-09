РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости
14 326 126

Венгрия поддерживает китайский мирный план для Украины, - Орбан

Орбан та Сі Цзіньпін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поддержке мирного плана Китая относительно войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Премьер Венгрии, говоря о развязанной Россией войне против Украины, в очередной раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны". По его словам, Будапешт является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", - добавил Орбан, позже назвав Китай "одним из столпов нового мирового порядка".

Напомним, 24 февраля 2023 года Китай обнародовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса". Документ, который в СМИ называют китайским мирным планом, состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и РФ.

Читайте также: Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия, - Си Цзиньпин

Автор: 

Венгрия (1935) Китай (2933) Виктор Орбан (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Насправді це план продовження війни.
показать весь комментарий
09.05.2024 22:08
+24
От хай Орбан тепер гроші отримує у Китая, а не у ЄС.
показать весь комментарий
09.05.2024 22:09
+22
Ще одне підтвердження що китайській "мирний план" - ПОВНЕ ЛАЙНО!
показать весь комментарий
09.05.2024 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Орбан согласен отдать часть Венгрии?????
показать весь комментарий
09.05.2024 23:04 Ответить
Блазень провтикав час на більш менш рівні переговори так само як провтикав півроку щоб запобігти нападу. Майбутнє України це Сирія з безкінечною перманентною війною з біснуватим режимом на чолі.
показать весь комментарий
09.05.2024 23:11 Ответить
На бумаге он присоединил. Хочет Мир, желательно весь.
показать весь комментарий
10.05.2024 03:48 Ответить
Орбану якщо сказати, що його потрібно анально поіметь заради путена, то він уже з п'ятої ранку в піжамі з банкою вазеліну буде біля кацапського посольства на відкриття чекати
показать весь комментарий
09.05.2024 23:13 Ответить
маю сумну підозру, що таварісч дєрьмак та його ********** також підтримують китайський план та от не знають, як впарити його тубільному піплу...
показать весь комментарий
09.05.2024 23:40 Ответить
Чи пороблено той Угорщині чи шо?!....
То гитлера підтримували ранійше, тепер путлера ..... якісь мразоти.
показать весь комментарий
10.05.2024 00:03 Ответить
Бг-ггг... Си прикрылся главным ио биком, лишь бы инаугурацию пыни послать подальше...ХЕХ...
показать весь комментарий
10.05.2024 00:23 Ответить
Набежало ************** проталкивать сдачу украинских территорий. Хрен вам моржовый, а не Крым. Мы еще ни чего не начинали, готовьтесь, суки.
показать весь комментарий
10.05.2024 03:47 Ответить
Любой "китайский мирный план" - это циничная демагогия для отвлечения внимания союзников.
показать весь комментарий
10.05.2024 05:47 Ответить
Підтримав? Молодець. Теперь запхай той кітайській план собі у сраку.
показать весь комментарий
10.05.2024 06:22 Ответить
якщо це падло підтримує значить план лайно
показать весь комментарий
10.05.2024 07:31 Ответить
Я би підтримав план по переселеню мадяр домой за урал
показать весь комментарий
10.05.2024 08:12 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.05.2024 08:34 Ответить
👍 👍 👍
показать весь комментарий
10.05.2024 09:02 Ответить
Китай організує.
показать весь комментарий
10.05.2024 10:12 Ответить
воно щойно приїхало з моськви , з інавгурації ********
показать весь комментарий
10.05.2024 08:32 Ответить
Китай, не треба забувати, головний призвідець цієї війни. А потім вже *****. Перед самим її початком ***** поїхав в Китай для благословення. І Отримав його від таваріща Сі. Але про цей факт чомусь всі забули. Досить було тоді ********* Сі посваритись пальчиком на Вовєлє і ніякої війни б не було.
показать весь комментарий
10.05.2024 08:58 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2024 09:00 Ответить
А що там за план? хоч забористий? поржати зможемо?
показать весь комментарий
10.05.2024 09:07 Ответить
зможемо...згідно "історичної справедливості" Крим раші, Сибір Китаю...потім і Європейська частина раші сателіт китаю і територія китаю..а далі жовтопикі на кордоні європи з подальшою експансією....от же онукам достанеться добре приторчати...
показать весь комментарий
10.05.2024 09:37 Ответить
Тогда Венгрию надо выгнать из НАТО и ЕВРОСОЮЗА. это честно
показать весь комментарий
10.05.2024 09:24 Ответить
Орбан курит китайский план!!!!
показать весь комментарий
10.05.2024 10:42 Ответить
Які мерзенні пики у панди і жаби, і не кажіть після цього,що лице не відображає яка людина.
показать весь комментарий
10.05.2024 21:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 