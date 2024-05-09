Венгрия поддерживает китайский мирный план для Украины, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поддержке мирного плана Китая относительно войны в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Премьер Венгрии, говоря о развязанной Россией войне против Украины, в очередной раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны". По его словам, Будапешт является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".
"Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", - добавил Орбан, позже назвав Китай "одним из столпов нового мирового порядка".
Напомним, 24 февраля 2023 года Китай обнародовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса". Документ, который в СМИ называют китайским мирным планом, состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров между Украиной и РФ.
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То гитлера підтримували ранійше, тепер путлера ..... якісь мразоти.