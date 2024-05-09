Угорщина підтримує китайський мирний план для України, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підтримку мирного плану Китаю щодо війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Прем'єр Угорщини, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, вкотре заявив, що "Європа сьогодні на боці війни". За його словами, Будапешт є єдиним винятком, тому що "закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру".

"Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", – додав Орбан, пізніше назвавши Китай "одним зі стовпів нового світового порядку".

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Китай оприлюднив документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". Документ, який у ЗМІ називають китайським мирним планом, складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів між Україною та РФ.

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