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Угорщина підтримує китайський мирний план для України, - Орбан

Орбан та Сі Цзіньпін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підтримку мирного плану Китаю щодо війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Прем'єр Угорщини, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, вкотре заявив, що "Європа сьогодні на боці війни". За його словами, Будапешт є єдиним винятком, тому що "закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру".

"Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", – додав Орбан, пізніше назвавши Китай "одним зі стовпів нового світового порядку".

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Китай оприлюднив документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". Документ, який у ЗМІ називають китайським мирним планом, складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів між Україною та РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія, - Сі Цзіньпін

Автор: 

Угорщина (2264) Китай (4532) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+24
Насправді це план продовження війни.
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09.05.2024 22:08
+24
От хай Орбан тепер гроші отримує у Китая, а не у ЄС.
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09.05.2024 22:09
+22
Ще одне підтвердження що китайській "мирний план" - ПОВНЕ ЛАЙНО!
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09.05.2024 22:11
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Орбан согласен отдать часть Венгрии?????
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09.05.2024 23:04 Відповісти
Блазень провтикав час на більш менш рівні переговори так само як провтикав півроку щоб запобігти нападу. Майбутнє України це Сирія з безкінечною перманентною війною з біснуватим режимом на чолі.
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09.05.2024 23:11 Відповісти
На бумаге он присоединил. Хочет Мир, желательно весь.
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10.05.2024 03:48 Відповісти
Орбану якщо сказати, що його потрібно анально поіметь заради путена, то він уже з п'ятої ранку в піжамі з банкою вазеліну буде біля кацапського посольства на відкриття чекати
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09.05.2024 23:13 Відповісти
маю сумну підозру, що таварісч дєрьмак та його ********** також підтримують китайський план та от не знають, як впарити його тубільному піплу...
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09.05.2024 23:40 Відповісти
Чи пороблено той Угорщині чи шо?!....
То гитлера підтримували ранійше, тепер путлера ..... якісь мразоти.
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10.05.2024 00:03 Відповісти
Бг-ггг... Си прикрылся главным ио биком, лишь бы инаугурацию пыни послать подальше...ХЕХ...
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10.05.2024 00:23 Відповісти
Набежало ************** проталкивать сдачу украинских территорий. Хрен вам моржовый, а не Крым. Мы еще ни чего не начинали, готовьтесь, суки.
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10.05.2024 03:47 Відповісти
Любой "китайский мирный план" - это циничная демагогия для отвлечения внимания союзников.
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10.05.2024 05:47 Відповісти
Підтримав? Молодець. Теперь запхай той кітайській план собі у сраку.
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10.05.2024 06:22 Відповісти
якщо це падло підтримує значить план лайно
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10.05.2024 07:31 Відповісти
Я би підтримав план по переселеню мадяр домой за урал
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10.05.2024 08:12 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.05.2024 08:34 Відповісти
👍 👍 👍
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10.05.2024 09:02 Відповісти
Китай організує.
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10.05.2024 10:12 Відповісти
воно щойно приїхало з моськви , з інавгурації ********
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10.05.2024 08:32 Відповісти
Китай, не треба забувати, головний призвідець цієї війни. А потім вже *****. Перед самим її початком ***** поїхав в Китай для благословення. І Отримав його від таваріща Сі. Але про цей факт чомусь всі забули. Досить було тоді ********* Сі посваритись пальчиком на Вовєлє і ніякої війни б не було.
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10.05.2024 08:58 Відповісти
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10.05.2024 09:00 Відповісти
А що там за план? хоч забористий? поржати зможемо?
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10.05.2024 09:07 Відповісти
зможемо...згідно "історичної справедливості" Крим раші, Сибір Китаю...потім і Європейська частина раші сателіт китаю і територія китаю..а далі жовтопикі на кордоні європи з подальшою експансією....от же онукам достанеться добре приторчати...
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10.05.2024 09:37 Відповісти
Тогда Венгрию надо выгнать из НАТО и ЕВРОСОЮЗА. это честно
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10.05.2024 09:24 Відповісти
Орбан курит китайский план!!!!
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10.05.2024 10:42 Відповісти
Які мерзенні пики у панди і жаби, і не кажіть після цього,що лице не відображає яка людина.
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10.05.2024 21:35 Відповісти
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