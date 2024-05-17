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Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо Формули миру, запропонованої Україною. Будапешт пояснив це тим, що в ній нібито не була врахована позиція РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито після виключення Росії з Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена.

"Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом", - написав Сійярто.

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Очільник МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає Формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сійярто, повинні бути враховані інші "мирні плани".

"Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - додав угорський міністр.

Читайте також: Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО з допомоги Україні, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2262) вето (191) Рада Європи (459) Сійярто Петер (352) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+37
Петре,позвони до Фіцика,спитай чи варто воно того.
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17.05.2024 14:20
+26
Очкарик ****..ий, знает прекрасно, что эта формула мира полностью соответствует положением Устава ООН. И при этом эта мразь с чем-то таки не соглашается, выгораживая пид..ра, по которому Гаага плачет
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17.05.2024 14:27
+26
На кожну скотиняку знайдеться старий письменник з пістолетом.
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17.05.2024 14:34
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Петре,позвони до Фіцика,спитай чи варто воно того.
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17.05.2024 14:20 Відповісти
На кожну скотиняку знайдеться старий письменник з пістолетом.
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17.05.2024 14:34 Відповісти
****** калия...
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17.05.2024 14:20 Відповісти
потужно!
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17.05.2024 14:21 Відповісти
Може і цього треба в сраку підстрелити?
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17.05.2024 14:24 Відповісти
А в него куда не попади - везде срака!
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17.05.2024 15:31 Відповісти
А Центула на волі? Переживаю дуже
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17.05.2024 14:26 Відповісти
Уй*бщина є У*община!
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17.05.2024 14:26 Відповісти
страшне для україни, що рожеві європейські рожеві поні свято вірять в таку псевдо демократію і лібералізм.
типу: треба вислухати всі сторони, і жертву і насильника. хай жертва і насильник сядуть поспілкуються. треба враховувати і вимоги насильника. він же, теж сторона процесу.
а у нас у владі зе!чмордоси. і потужний кулєба, на прив'язі у єрмака.
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17.05.2024 14:27 Відповісти
Тут справа не в вірі. Угорець все добре розуміє, просто він грає за іншу команду. Пора це вже зрозуміти всім членам НАТО та ЄС.
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17.05.2024 14:46 Відповісти
Яке відношення має РФ до Європи?
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17.05.2024 14:27 Відповісти
Очкарик ****..ий, знает прекрасно, что эта формула мира полностью соответствует положением Устава ООН. И при этом эта мразь с чем-то таки не соглашается, выгораживая пид..ра, по которому Гаага плачет
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17.05.2024 14:27 Відповісти
Перекрийте їм нафту.
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17.05.2024 14:30 Відповісти
ВИКИНЬТЕ ЇХ З ЕВРОПИ за Урал нафіг
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17.05.2024 14:31 Відповісти
До ***** та формула миру її і так ніхто виконувати не буде
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17.05.2024 14:32 Відповісти
Ну вот, а зато как Орбан расказывал что хочет мира. Ета мразь хочет капитуляции и окупации Украины а не мира. С остальными то же самое. Кто то еще хочет переговоров с ******? Можете представить какие *мирные планы* выдвинет *****.
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17.05.2024 14:33 Відповісти
Це з Пекіну методичку привезли? Чи сами додумались? Іш тем бос мег....
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17.05.2024 14:33 Відповісти
******, любители путина берут пример с *******, любителей гитлера.
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17.05.2024 14:39 Відповісти
Яка ще ''інша формула миру''? Ота що китайці підтримують? Так це ультимативна формула капітуляції від *уйла!
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17.05.2024 14:40 Відповісти
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17.05.2024 14:51 Відповісти
Изнасилование это только головка или весь член в заднице? Уродская европа...
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17.05.2024 14:53 Відповісти
Головне що рядові угорці в більшості це підтримують, сидять пред зомбоящиком і кивають гривами ...
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17.05.2024 14:55 Відповісти
Проблема угрособак під боком про себе щоразу нагадує. Угорщина виступає за війну та підтримує російський тероризм. Їх потрібно викидати з Євросоюзу та з НАТО. У них вялічіє в голові засіло, точно як у росіян.
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17.05.2024 14:55 Відповісти
Давно пора викинути з ЄС цих кремлівсько-угорських посіпак, а вони ще живуть за гроші ЄС.
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17.05.2024 14:56 Відповісти
А що, в Угорщині перевелись поети ?
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17.05.2024 14:56 Відповісти
Ну ****** є ******... Смоктати у ***** і ЄС ситніше.
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17.05.2024 14:57 Відповісти
Демократія - це влада більшості. **** один додік може накласти вето?
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17.05.2024 15:07 Відповісти
А позицию Украины учитывают пропутинские европейцы?
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17.05.2024 15:12 Відповісти
Клоун обіСЦіяртаний, бл%ть.
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17.05.2024 15:30 Відповісти
Пора ставити питання про призупинення членства мад'ярів в Євросоюзі чи хоча би в НАТО...
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17.05.2024 15:30 Відповісти
П*дарас - це назавжди...
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17.05.2024 15:33 Відповісти
ПІСЯяРТО ....ІЧ ЯКИЙ.... КОЛИСЬ БУДЕ ЧАС І НА ТЕБЕ РЕЗОЛЮЦІЮ ПОКЛАДУТЬ
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17.05.2024 15:45 Відповісти
а шо скаже Фицо ?
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17.05.2024 15:48 Відповісти
фріцо помовчує..
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17.05.2024 16:20 Відповісти
це тупе ніяк не хоче зрозуміти, що путлєр миру не хоче!!!
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17.05.2024 16:19 Відповісти
куди шмигаль будує євроколію і навіщо?
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17.05.2024 17:00 Відповісти
Ця мразота зовсім з катушок злетіла! Чмо про-кацарське!!!
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17.05.2024 17:27 Відповісти
Коротше. З мадярами треба так само як з Фіцо.
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17.05.2024 18:33 Відповісти
 
 