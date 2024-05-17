Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо Формули миру, запропонованої Україною. Будапешт пояснив це тим, що в ній нібито не була врахована позиція РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нібито після виключення Росії з Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена.

"Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом", - написав Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина погрожує заблокувати нові санкції ЄС проти російського газу, – Politico

Очільник МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає Формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сійярто, повинні бути враховані інші "мирні плани".

"Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - додав угорський міністр.

Читайте також: Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО з допомоги Україні, - Сійярто