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Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО з допомоги Україні, - Сійярто

сійярто

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО щодо допомоги Україні

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У квітні союзники по НАТО погодилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду у 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів). Відповідно до планів, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд раніше виступав проти цього плану.

"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск", — сказав Сійярто.

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач, коментуючи ініціативу НАТО, заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій, які "можуть наблизити Альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.

Автор: 

Угорщина (2264) НАТО (6426) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+29
*****@..ы.
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08.05.2024 22:29
+24
Просто цікаво, скільки вони получають від *****?
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08.05.2024 22:30
+20
Оце так ЄС змію пригріли і продовжують годувати
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08.05.2024 22:34
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*****@..ы.
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08.05.2024 22:29 Відповісти
самий кращий "осторонь" (нах..уй) - Южний Урал !
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09.05.2024 00:01 Відповісти
Коли ху*ло нападе на Польщу або Прибалтів (не якщо, а КОЛИ),

то 99.999% вірогідності , що мадярські ************* на чолі з орбаном почнуть війну на боці ху*лостану і китайських комуняк ..
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09.05.2024 01:18 Відповісти
Ничего нового: Гитлер+ адмирал хорти; хутин + Орбан.
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09.05.2024 07:36 Відповісти
Просто цікаво, скільки вони получають від *****?
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08.05.2024 22:30 Відповісти
Думаю докуа.
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08.05.2024 22:49 Відповісти
Оце так ЄС змію пригріли і продовжують годувати
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08.05.2024 22:34 Відповісти
Ця змія поступово починає виглядати як грязний підор.
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08.05.2024 23:03 Відповісти
Яв шоці, а наші керманичі з ними ще по якісь права для їхніх меншин торгуються, для угорців потрібно ввести візовий режим, як для не тільки не дружньої, а й небезпечної для нас країни, але на Закарпатті мабуть корупція заважає
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08.05.2024 22:38 Відповісти
рашка норм а НАТО божевільне - та ну тебе нах - то чого ж ти сидиш в такіи компашці?
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08.05.2024 22:39 Відповісти
Ракова клітина насправді страшна не самим фактом існування, а тим, що вваже усі інші клітини навкруги себе "неправильними"...
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08.05.2024 22:43 Відповісти
Угорщина йде під три чорти...
Після Перемоги поквитаємося...
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08.05.2024 22:43 Відповісти
Та вже всім зрозуміло що Угорщиною керують мерзотники-************.
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08.05.2024 22:43 Відповісти
.уй з бугра.
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08.05.2024 22:45 Відповісти
Завтра до них приєднаются словаки. Сербію в ЄС, слава Богу, ще не прийняли. Бо було б троє.
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08.05.2024 22:47 Відповісти
"Яке горе"!!! Ці придурки таки дограються до рідного їм Тайожного Союзу замість НАТО та ЄС. "Супердержава" всратих ссикунів та какцапських сраколизів.
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08.05.2024 22:50 Відповісти
Чесно кажучи, я навіть не знаю навіщо нам буде потрібен кусок Угорщини після третьої світової.
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08.05.2024 22:52 Відповісти
Щоб карти вирівняти та було кому скиглити не тільки за минулі століття,а за **********
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08.05.2024 22:54 Відповісти
Мадяри десь 1000 років назад прийшли з уралу й засіли на слов'янських землях. Вони зобов'язані повернутись на землю предків.
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08.05.2024 23:55 Відповісти
Та викиньте цих угорців з ес та НАТО.і всім добре
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08.05.2024 22:53 Відповісти
НАТО просто убогие терпилы.
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08.05.2024 23:02 Відповісти
Ідіть на х*й підх*йловникі обісрані
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08.05.2024 23:11 Відповісти
Потрібно гнати із НАТО або Угорщину , або цих холуїв кремля ,
які являються ворогами ЄС І США😡
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08.05.2024 23:12 Відповісти
Ви маєте на увазі, гнати або венгрів-гомосексуалістів, або угорців-підерів? Чи всіх?
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08.05.2024 23:18 Відповісти
З таким НАТО нема що ловити..., тут Трамп правий... таких, як Угорщина, Туреччина... давно потрібно попросити на вихід з організації... бо не можна фінансувати потенційного ворога будучи членом організації, яка тебе від нього повинна захищати...
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08.05.2024 23:17 Відповісти
Жаль что в ЕС нету смелых политиков. Сейчас самое время заявить про то что стоит стоять в стороне от безумной миссии по финансированию ********...
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08.05.2024 23:18 Відповісти
- Що таке: 100 000 потоплених у гімні мадьярів?
- Файний початок!
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08.05.2024 23:18 Відповісти
Якщо будемо кроїти карту то хочу щоб Румунія своє в мадярів забрала і більше лише б не до нас лізла... Румини їх дуже сильно *******
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08.05.2024 23:35 Відповісти
Ну и ПНХ. Главное обозначить кто на чьей стороне
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08.05.2024 23:46 Відповісти
Коли вже сіярто закінчить свої божевільні викрутаси
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08.05.2024 23:51 Відповісти
Яке ж воно хитре : під парасолькою
НАТО,з фінансовою підтримкою
ЄС озвучує прокремлівську риторику
проти України...це ж треба так
умудритись..циганва...
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08.05.2024 23:59 Відповісти
Він чекає на запрошення від шаленного препіздєнта , яке орбан получив від вови в туманє чи в угарє.
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09.05.2024 00:00 Відповісти
Пам'ятають, собачі самки, початок 2-ї Світової, але Балатон вже не дуже.... Гарно бути в оточенні войовничих країн... От би їх на місце бурьятів...
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09.05.2024 00:01 Відповісти
Як виявилось і після виконання всіх мадярських забаганок, з освітою, мовою, їх ставлення не змінилось ні на йоту.
То нахіба було прогинатись?
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09.05.2024 00:06 Відповісти
****** хунгари
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09.05.2024 02:30 Відповісти
 
 