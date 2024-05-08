Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО з допомоги Україні, - Сійярто

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО щодо допомоги Україні

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У квітні союзники по НАТО погодилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду у 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів). Відповідно до планів, НАТО візьме на себе певну координаційну роботу від очолюваної США коаліції, відомої як група Рамштайн.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд раніше виступав проти цього плану.

"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск", — сказав Сійярто.

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач, коментуючи ініціативу НАТО, заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій, які "можуть наблизити Альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну".

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Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.