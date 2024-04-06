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Новини Допомога Україні
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Столтенберг очікує, що НАТО погодить фонд військової підтримки України до липня

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до саміту Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться в липні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю.

Як ідеться в анонсі, генсек НАТО висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви.

"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна завершиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав Столтенберг.

За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб вигнати російські війська з України та змусити лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо її окупації.

Також читайте: Столтенберг про фонд у $100 млрд для України: Це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що у нинішній моделі фінансування - шансів у цієї ініціативи нуль.

Читайте: 100 млрд для України можна зібрати шляхом фіксованих внесків від країн-членів НАТО, - голова МЗС Латвії Каріньш

Автор: 

НАТО (6438) допомога (8336) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
клоуни
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06.04.2024 17:57
+5
К июлю,уже может ничего и не понадобится.Падлы
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06.04.2024 17:59
+5
Євросоюз виділив польщі 130 млрд євро аби у курв покращити життя. А на порятунок Європи від майбутньої путінської агресії - грошей немає. Це бляха, який пісєц. Євродовпойопи ведуть ЄС до фізичної ліквідації
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06.04.2024 18:05
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клоуни
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06.04.2024 17:57 Відповісти
НАТО продовжить повноваження Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters

Офіційне рішення буде прийнято найближчими тижнями.

ТАК ВОВНИ РАЗОМ З ВОВОЮ "КРИВІ ВУТКИ""
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06.04.2024 18:33 Відповісти
Вибачають, не вказала посилання на дату, то новина була за лютий 2023 року
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06.04.2024 18:34 Відповісти
К июлю,уже может ничего и не понадобится.Падлы
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06.04.2024 17:59 Відповісти
Ескаліруєт....
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06.04.2024 18:02 Відповісти
Євросоюз виділив польщі 130 млрд євро аби у курв покращити життя. А на порятунок Європи від майбутньої путінської агресії - грошей немає. Це бляха, який пісєц. Євродовпойопи ведуть ЄС до фізичної ліквідації
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06.04.2024 18:05 Відповісти
Кажуть, що гуртове, це чортове. Отак про НАТО і ЄС
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06.04.2024 18:10 Відповісти
Ермак користуеться Зеленским. Що цікаво - близьке оточення Зеленського стало вже на лижи до ЕС, а на їх місця забралися агенти ФСБ щоб повністю ізолювати Зеленського від украінців
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06.04.2024 18:16 Відповісти
А Україна виживе? НАТО - це ефімерна захисниця демократій світу не може спромогтися ТРЕТІЙ РІК зорганізуватися та знищити ГІТЛЕР-2? Уся надія була й є тільки на США? То тоді правий Трамп? Чи ***** як "созидатель на крови" вибудовує подолання викликів для усяких ДЖІ -7 . Бо чого вони оці СИЛЬНІ світу цього коштують з їхніми багатствами економік ? Польща та балтійські країни готуватися??? Тобто, народи з генами протидії ГЕБЕННІЙ ІМПЕРІЇ повинні самі за себе стояти , бо сильні світу цього корумпувалися гебенією лягли й розслабилися отримувати задоволення? А тут на тобі! Армія пртрібна захищатися треба!
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06.04.2024 18:17 Відповісти
Знаєте я дурна й тупа й стара вже обивателька, ще коли розгромили ПАЛЕРМО в СІРІЇ разом з нещасним народом , подумала - ТАК СВІТУ ПЛЮВАТИ!!! От й доплювалися до Європи! Ай яй-яй , Україна це ж вже ж Європа? А де ж США в центрі з НАТО ? так Трамп же сказав -ей Європа, давай свої гроші на захист самої себе !!! Виявляється *********** дружок з США Європу попереджав ?
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06.04.2024 18:48 Відповісти
Палермо в Сирії?
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06.04.2024 21:21 Відповісти
Кажу ж стара - про Пальміру …
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06.04.2024 23:37 Відповісти
До липня? - а Брінк каже шо час пішов на секунди
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06.04.2024 18:17 Відповісти
Секунди - це життя наших воїнів.......
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06.04.2024 18:24 Відповісти
Столтенберг очікує, що НАТО погодитьДжерело:

А ЯКЩО НЕ ПОГОДИТЬ ?

Кацапи активно лоббируют свої інтереси у НАТО
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06.04.2024 18:17 Відповісти
Столенберг тягне час, щоб його зминив інший голова НАТО . І не нести відповідальності за третю світову війну , а тихо пити кофе десь на теплих островах
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06.04.2024 18:20 Відповісти
Я теж не зрозумів... Там у заголовку мабуть треба замінити "очікує" на інше слово, без "і".
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06.04.2024 19:10 Відповісти
Я так "сходу" і прочитав 😂
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06.04.2024 19:26 Відповісти
2025
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06.04.2024 18:18 Відповісти
Не дадуть банді єрмака 100 ярдів доларів і літаки не дадуть. На заході прекрасно розуміють на кого працюють єрмак, зелений шут і решта сексотів
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06.04.2024 18:20 Відповісти
А нужна будет эта помощь в июле?
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06.04.2024 18:24 Відповісти
Можливо на це і розрахунок
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06.04.2024 18:47 Відповісти
ОНО чо, вказивки з выконуе ПИЛЯТЬ?!?!?!

Жирный пельмень *** чы ын пень ничего не ждет и ни на что не надееется.

Учитесь ПЛЯТЬ, союзнички куевы
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06.04.2024 18:26 Відповісти
Не боїтесь, що до липня кацапи окупують всю Європу?
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06.04.2024 20:37 Відповісти
Вот можете забросать меня тапками,но мне кажется,Украина-это показательный лох....страна лох,которую сначала "за бусы и пустые обещания разоружили" уничтожив оружия на сотни млрд долларов...в том числе ядерку)оружие сдерживания) Потом началась война...Приехал Джонсон,убедил янелоха что нужно воевать и помощь будет течь рекой...Маразматик Байден помахал бумажкой(подписаным лендлизом на 9 мая) и нелохи снова повелись....В итоге,на второй год войны-нет никуя...даже снарядов,не говоря уже о ракетах и авиации...ленддиз =так и остался обещалкой.Снова развели как душевнобольных и невменяемых,вместо оружия-предложения снизить призывной возраст чуть ли не до 18 лет,воевать мясом и обещания стоять рядом,до канца,держа угасающий труп за руку перед смертью...ПЗДЦ...Я сплю...??? Это что блд такое???
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06.04.2024 20:51 Відповісти
"Столтенберг ожидает, что НАТО согласует фонд военной поддержки Украины к июлю " - уже к июлю ? Он шутит ?
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06.04.2024 21:06 Відповісти
 
 