Столтенберг очікує, що НАТО погодить фонд військової підтримки України до липня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до саміту Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться в липні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю.

Як ідеться в анонсі, генсек НАТО висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви.

"Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна завершиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію", - сказав Столтенберг.

За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб вигнати російські війська з України та змусити лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо її окупації.

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Нагадаємо, за інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що у нинішній моделі фінансування - шансів у цієї ініціативи нуль.

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