Столтенберг про фонд у $100 млрд для України: Це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря
100-мільярдний фонд на підтримку України від НАТО допоможе гарантувати, що всі члени Альянсу зроблять у нього свій внесок.
Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі зауважень, що деякі великі члени Альянсу відстають у підтримці Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.
"Одна з причин, через які я хочу більш міцну структуру НАТО у плані підтримки, полягає в тому, що це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг і додав, що фонд полегшить "залучення всіх союзників, зокрема, і Сполучених Штатів".
Наразі спосіб наповнення фонду ще потрібно розробити, але припускають, що він буде ґрунтуватися на ВВП кожної країни-члена. Це допоможе розв'язати проблему справедливого розподілу майбутніх внесків для кожної держави.
Нині Франція, зокрема, відстає від Німеччини і країн Північної Європи за розміром допомоги Україні. Видання зазначає, що Париж був одним із членів НАТО, які висловили скептицизм щодо ідеї Столтенберга.
Водночас НАТО прагне взяти на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну. Досі цим процесом керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США.
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Накласти лапу на свободу їх використання без узгодження з Хабадом.
Бо Макрон всіх дуже налякав.
А Хабад знайде причину не дати гроші, як він це робить зараз.
Якщо Франція, Німеччина та Британія об'єднають свої фінансові та військові зусилля,
то НАТО стане непотрібним, а путін гарантовано отримає по пиці.
А всі саботажники - Орбани, Фіцо, Столтенберги і інші - просто смоктатимуть лапу...