Столтенберг про фонд у $100 млрд для України: Це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря

100-мільярдний фонд на підтримку України від НАТО допоможе гарантувати, що всі члени Альянсу зроблять у нього свій внесок.

Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі зауважень, що деякі великі члени Альянсу відстають у підтримці Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Одна з причин, через які я хочу більш міцну структуру НАТО у плані підтримки, полягає в тому, що це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг і додав, що фонд полегшить "залучення всіх союзників, зокрема, і Сполучених Штатів".

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Наразі спосіб наповнення фонду ще потрібно розробити, але припускають, що він буде ґрунтуватися на ВВП кожної країни-члена. Це допоможе розв'язати проблему справедливого розподілу майбутніх внесків для кожної держави.

Нині Франція, зокрема, відстає від Німеччини і країн Північної Європи за розміром допомоги Україні. Видання зазначає, що Париж був одним із членів НАТО, які висловили скептицизм щодо ідеї Столтенберга.

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Водночас НАТО прагне взяти на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну. Досі цим процесом керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США.