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Столтенберг про фонд у $100 млрд для України: Це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

100-мільярдний фонд на підтримку України від НАТО допоможе гарантувати, що всі члени Альянсу зроблять у нього свій внесок.

Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг на тлі зауважень, що деякі великі члени Альянсу відстають у підтримці Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Одна з причин, через які я хочу більш міцну структуру НАТО у плані підтримки, полягає в тому, що це спосіб забезпечити справедливий розподіл тягаря", - сказав Столтенберг і додав, що фонд полегшить "залучення всіх союзників, зокрема, і Сполучених Штатів".

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Наразі спосіб наповнення фонду ще потрібно розробити, але припускають, що він буде ґрунтуватися на ВВП кожної країни-члена. Це допоможе розв'язати проблему справедливого розподілу майбутніх внесків для кожної держави.

Нині Франція, зокрема, відстає від Німеччини і країн Північної Європи за розміром допомоги Україні. Видання зазначає, що Париж був одним із членів НАТО, які висловили скептицизм щодо ідеї Столтенберга.

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Водночас НАТО прагне взяти на себе відповідальність за координацію постачання зброї в Україну. Досі цим процесом керувала Контактна група з оборони України під керівництвом США.

Автор: 

НАТО (6438) фінансування (3111) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+3
Цей столтенберг наговорив і наобіцяв вже на 100 трильйонів доларів. А в результаті нічого не буде
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05.04.2024 20:18
+2
Цензор, виправте заголовок про 100 дол.
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05.04.2024 20:19
+2
Втомлені ви наші, таким тягарем.
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05.04.2024 20:26
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Цей столтенберг наговорив і наобіцяв вже на 100 трильйонів доларів. А в результаті нічого не буде
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05.04.2024 20:18 Відповісти
дати право вето для Орбана і Фіци. Щоб зауважали друганів Пуйла.
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05.04.2024 20:30 Відповісти
Угу. Від творців «мільйон снарядів»
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05.04.2024 20:18 Відповісти
Зовсiм поряд з автором "мiльйона дронiв"
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05.04.2024 20:59 Відповісти
Цензор, виправте заголовок про 100 дол.
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05.04.2024 20:19 Відповісти
зато смішно
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05.04.2024 20:31 Відповісти
Даже знаю кто его на это надоумил. Поэтому некоторые европейцы раздражены этой инициативой.
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05.04.2024 20:21 Відповісти
Втомлені ви наші, таким тягарем.
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05.04.2024 20:26 Відповісти
Так він психотерапевтом працює, як Алан Чумак, чи Кашпіровський, - "Ви відчуваєте приємну розслабленість. Вас більше ніщо не турбує..." )))

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05.04.2024 20:47 Відповісти
Чумак воду заряджав. Може цей буде акумулятори та пауербанки мантрами заряджати?
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05.04.2024 21:06 Відповісти
шото напомнило
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05.04.2024 21:35 Відповісти
В этот момент Орбану совсем поплохело
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05.04.2024 20:46 Відповісти
Ідея Столтенберга не допомогти Україні, а БЛОКУВАТИ ці 100 мільярдів.
Накласти лапу на свободу їх використання без узгодження з Хабадом.
Бо Макрон всіх дуже налякав.
А Хабад знайде причину не дати гроші, як він це робить зараз.
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05.04.2024 21:28 Відповісти
правильно- справедливо, украинцы в окопах, кагал с мешками денег
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05.04.2024 21:35 Відповісти
Макрон дуже налякав ворогів України.
Якщо Франція, Німеччина та Британія об'єднають свої фінансові та військові зусилля,
то НАТО стане непотрібним, а путін гарантовано отримає по пиці.

А всі саботажники - Орбани, Фіцо, Столтенберги і інші - просто смоктатимуть лапу...
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05.04.2024 21:56 Відповісти
 
 