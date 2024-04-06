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Новости Помощь Украине
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Столтенберг ожидает, что НАТО согласует фонд военной поддержки Украины к июлю

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до саммита Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье.

Как говорится в анонсе, генсек НАТО выразил уверенность, что союзники по Альянсу согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые страны на этой неделе выразили сомнения.

"Даже если мы верим и надеемся, что война завершится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать предстоящую агрессию", - сказал Столтенберг.

По его словам, военная поддержка жизненно важна, чтобы выгнать российские войска из Украины и заставить лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по ее оккупации.

Также читайте: Столтенберг о фонде в $100 млрд для Украины: Это способ обеспечить справедливое распределение бремени

Напомним, по информации Financial Times, НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических изменений на Западе.

Так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, Альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят страны-члены Альянса.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что у нынешней модели финансирования шансов по этой инициативе - ноль.

Читайте также: Мы все должны быть честными и сказать: никто не делает достаточно для победы Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

Автор: 

НАТО (9963) помощь (7765) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+6
клоуни
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06.04.2024 17:57
+5
К июлю,уже может ничего и не понадобится.Падлы
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06.04.2024 17:59
+5
Євросоюз виділив польщі 130 млрд євро аби у курв покращити життя. А на порятунок Європи від майбутньої путінської агресії - грошей немає. Це бляха, який пісєц. Євродовпойопи ведуть ЄС до фізичної ліквідації
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06.04.2024 18:05
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клоуни
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06.04.2024 17:57 Ответить
НАТО продовжить повноваження Столтенберга до квітня 2024 року, - Reuters

Офіційне рішення буде прийнято найближчими тижнями.

ТАК ВОВНИ РАЗОМ З ВОВОЮ "КРИВІ ВУТКИ""
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06.04.2024 18:33 Ответить
Вибачають, не вказала посилання на дату, то новина була за лютий 2023 року
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06.04.2024 18:34 Ответить
К июлю,уже может ничего и не понадобится.Падлы
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06.04.2024 17:59 Ответить
Ескаліруєт....
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06.04.2024 18:02 Ответить
Євросоюз виділив польщі 130 млрд євро аби у курв покращити життя. А на порятунок Європи від майбутньої путінської агресії - грошей немає. Це бляха, який пісєц. Євродовпойопи ведуть ЄС до фізичної ліквідації
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06.04.2024 18:05 Ответить
Кажуть, що гуртове, це чортове. Отак про НАТО і ЄС
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06.04.2024 18:10 Ответить
Ермак користуеться Зеленским. Що цікаво - близьке оточення Зеленського стало вже на лижи до ЕС, а на їх місця забралися агенти ФСБ щоб повністю ізолювати Зеленського від украінців
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06.04.2024 18:16 Ответить
А Україна виживе? НАТО - це ефімерна захисниця демократій світу не може спромогтися ТРЕТІЙ РІК зорганізуватися та знищити ГІТЛЕР-2? Уся надія була й є тільки на США? То тоді правий Трамп? Чи ***** як "созидатель на крови" вибудовує подолання викликів для усяких ДЖІ -7 . Бо чого вони оці СИЛЬНІ світу цього коштують з їхніми багатствами економік ? Польща та балтійські країни готуватися??? Тобто, народи з генами протидії ГЕБЕННІЙ ІМПЕРІЇ повинні самі за себе стояти , бо сильні світу цього корумпувалися гебенією лягли й розслабилися отримувати задоволення? А тут на тобі! Армія пртрібна захищатися треба!
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06.04.2024 18:17 Ответить
Знаєте я дурна й тупа й стара вже обивателька, ще коли розгромили ПАЛЕРМО в СІРІЇ разом з нещасним народом , подумала - ТАК СВІТУ ПЛЮВАТИ!!! От й доплювалися до Європи! Ай яй-яй , Україна це ж вже ж Європа? А де ж США в центрі з НАТО ? так Трамп же сказав -ей Європа, давай свої гроші на захист самої себе !!! Виявляється *********** дружок з США Європу попереджав ?
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06.04.2024 18:48 Ответить
Палермо в Сирії?
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06.04.2024 21:21 Ответить
Кажу ж стара - про Пальміру …
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06.04.2024 23:37 Ответить
До липня? - а Брінк каже шо час пішов на секунди
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06.04.2024 18:17 Ответить
Секунди - це життя наших воїнів.......
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06.04.2024 18:24 Ответить
Столтенберг очікує, що НАТО погодитьДжерело:

А ЯКЩО НЕ ПОГОДИТЬ ?

Кацапи активно лоббируют свої інтереси у НАТО
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06.04.2024 18:17 Ответить
Столенберг тягне час, щоб його зминив інший голова НАТО . І не нести відповідальності за третю світову війну , а тихо пити кофе десь на теплих островах
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06.04.2024 18:20 Ответить
Я теж не зрозумів... Там у заголовку мабуть треба замінити "очікує" на інше слово, без "і".
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06.04.2024 19:10 Ответить
Я так "сходу" і прочитав 😂
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06.04.2024 19:26 Ответить
2025
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06.04.2024 18:18 Ответить
Не дадуть банді єрмака 100 ярдів доларів і літаки не дадуть. На заході прекрасно розуміють на кого працюють єрмак, зелений шут і решта сексотів
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06.04.2024 18:20 Ответить
А нужна будет эта помощь в июле?
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06.04.2024 18:24 Ответить
Можливо на це і розрахунок
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06.04.2024 18:47 Ответить
ОНО чо, вказивки з выконуе ПИЛЯТЬ?!?!?!

Жирный пельмень *** чы ын пень ничего не ждет и ни на что не надееется.

Учитесь ПЛЯТЬ, союзнички куевы
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06.04.2024 18:26 Ответить
Не боїтесь, що до липня кацапи окупують всю Європу?
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06.04.2024 20:37 Ответить
Вот можете забросать меня тапками,но мне кажется,Украина-это показательный лох....страна лох,которую сначала "за бусы и пустые обещания разоружили" уничтожив оружия на сотни млрд долларов...в том числе ядерку)оружие сдерживания) Потом началась война...Приехал Джонсон,убедил янелоха что нужно воевать и помощь будет течь рекой...Маразматик Байден помахал бумажкой(подписаным лендлизом на 9 мая) и нелохи снова повелись....В итоге,на второй год войны-нет никуя...даже снарядов,не говоря уже о ракетах и авиации...ленддиз =так и остался обещалкой.Снова развели как душевнобольных и невменяемых,вместо оружия-предложения снизить призывной возраст чуть ли не до 18 лет,воевать мясом и обещания стоять рядом,до канца,держа угасающий труп за руку перед смертью...ПЗДЦ...Я сплю...??? Это что блд такое???
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06.04.2024 20:51 Ответить
"Столтенберг ожидает, что НАТО согласует фонд военной поддержки Украины к июлю " - уже к июлю ? Он шутит ?
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06.04.2024 21:06 Ответить
 
 