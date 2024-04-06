Столтенберг ожидает, что НАТО согласует фонд военной поддержки Украины к июлю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до саммита Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье.

Как говорится в анонсе, генсек НАТО выразил уверенность, что союзники по Альянсу согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые страны на этой неделе выразили сомнения.

"Даже если мы верим и надеемся, что война завершится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать предстоящую агрессию", - сказал Столтенберг.

По его словам, военная поддержка жизненно важна, чтобы выгнать российские войска из Украины и заставить лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по ее оккупации.

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Напомним, по информации Financial Times, НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических изменений на Западе.

Так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, Альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят страны-члены Альянса.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что у нынешней модели финансирования шансов по этой инициативе - ноль.

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