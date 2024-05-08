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Новости Помощь Украине
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Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО относительно помощи Украине, - Сийярто

сійярто

Венгрия не будет участвовать в долгосрочном плане НАТО по помощи Украине

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле союзники по НАТО согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда в 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов). Согласно планам, НАТО возьмет на себя определенную координационную работу от возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство ранее выступало против этого плана.

"Венгрия будет оставаться в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление", - сказал Сийярто.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя инициативу НАТО, заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких предложений, которые "могут приблизить Альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную".

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Напомним, по информации западных СМИ, НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать независимо от возможных политических изменений на Западе.

Так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, Альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят страны-члены Альянса.

Автор: 

Венгрия (1934) НАТО (9963) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+29
*****@..ы.
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08.05.2024 22:29
+24
Просто цікаво, скільки вони получають від *****?
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08.05.2024 22:30
+20
Оце так ЄС змію пригріли і продовжують годувати
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08.05.2024 22:34
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*****@..ы.
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08.05.2024 22:29 Ответить
самий кращий "осторонь" (нах..уй) - Южний Урал !
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09.05.2024 00:01 Ответить
Коли ху*ло нападе на Польщу або Прибалтів (не якщо, а КОЛИ),

то 99.999% вірогідності , що мадярські ************* на чолі з орбаном почнуть війну на боці ху*лостану і китайських комуняк ..
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09.05.2024 01:18 Ответить
Ничего нового: Гитлер+ адмирал хорти; хутин + Орбан.
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09.05.2024 07:36 Ответить
Просто цікаво, скільки вони получають від *****?
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08.05.2024 22:30 Ответить
Думаю докуа.
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08.05.2024 22:49 Ответить
Оце так ЄС змію пригріли і продовжують годувати
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08.05.2024 22:34 Ответить
Ця змія поступово починає виглядати як грязний підор.
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08.05.2024 23:03 Ответить
Яв шоці, а наші керманичі з ними ще по якісь права для їхніх меншин торгуються, для угорців потрібно ввести візовий режим, як для не тільки не дружньої, а й небезпечної для нас країни, але на Закарпатті мабуть корупція заважає
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08.05.2024 22:38 Ответить
рашка норм а НАТО божевільне - та ну тебе нах - то чого ж ти сидиш в такіи компашці?
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08.05.2024 22:39 Ответить
Ракова клітина насправді страшна не самим фактом існування, а тим, що вваже усі інші клітини навкруги себе "неправильними"...
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08.05.2024 22:43 Ответить
Угорщина йде під три чорти...
Після Перемоги поквитаємося...
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08.05.2024 22:43 Ответить
Та вже всім зрозуміло що Угорщиною керують мерзотники-************.
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08.05.2024 22:43 Ответить
.уй з бугра.
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08.05.2024 22:45 Ответить
Завтра до них приєднаются словаки. Сербію в ЄС, слава Богу, ще не прийняли. Бо було б троє.
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08.05.2024 22:47 Ответить
"Яке горе"!!! Ці придурки таки дограються до рідного їм Тайожного Союзу замість НАТО та ЄС. "Супердержава" всратих ссикунів та какцапських сраколизів.
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08.05.2024 22:50 Ответить
Чесно кажучи, я навіть не знаю навіщо нам буде потрібен кусок Угорщини після третьої світової.
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08.05.2024 22:52 Ответить
Щоб карти вирівняти та було кому скиглити не тільки за минулі століття,а за **********
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08.05.2024 22:54 Ответить
Мадяри десь 1000 років назад прийшли з уралу й засіли на слов'янських землях. Вони зобов'язані повернутись на землю предків.
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08.05.2024 23:55 Ответить
Та викиньте цих угорців з ес та НАТО.і всім добре
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08.05.2024 22:53 Ответить
НАТО просто убогие терпилы.
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08.05.2024 23:02 Ответить
Ідіть на х*й підх*йловникі обісрані
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08.05.2024 23:11 Ответить
Потрібно гнати із НАТО або Угорщину , або цих холуїв кремля ,
які являються ворогами ЄС І США😡
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08.05.2024 23:12 Ответить
Ви маєте на увазі, гнати або венгрів-гомосексуалістів, або угорців-підерів? Чи всіх?
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08.05.2024 23:18 Ответить
З таким НАТО нема що ловити..., тут Трамп правий... таких, як Угорщина, Туреччина... давно потрібно попросити на вихід з організації... бо не можна фінансувати потенційного ворога будучи членом організації, яка тебе від нього повинна захищати...
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08.05.2024 23:17 Ответить
Жаль что в ЕС нету смелых политиков. Сейчас самое время заявить про то что стоит стоять в стороне от безумной миссии по финансированию ********...
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08.05.2024 23:18 Ответить
- Що таке: 100 000 потоплених у гімні мадьярів?
- Файний початок!
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08.05.2024 23:18 Ответить
Якщо будемо кроїти карту то хочу щоб Румунія своє в мадярів забрала і більше лише б не до нас лізла... Румини їх дуже сильно *******
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08.05.2024 23:35 Ответить
Ну и ПНХ. Главное обозначить кто на чьей стороне
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08.05.2024 23:46 Ответить
Коли вже сіярто закінчить свої божевільні викрутаси
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08.05.2024 23:51 Ответить
Яке ж воно хитре : під парасолькою
НАТО,з фінансовою підтримкою
ЄС озвучує прокремлівську риторику
проти України...це ж треба так
умудритись..циганва...
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08.05.2024 23:59 Ответить
Він чекає на запрошення від шаленного препіздєнта , яке орбан получив від вови в туманє чи в угарє.
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09.05.2024 00:00 Ответить
Пам'ятають, собачі самки, початок 2-ї Світової, але Балатон вже не дуже.... Гарно бути в оточенні войовничих країн... От би їх на місце бурьятів...
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09.05.2024 00:01 Ответить
Як виявилось і після виконання всіх мадярських забаганок, з освітою, мовою, їх ставлення не змінилось ні на йоту.
То нахіба було прогинатись?
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09.05.2024 00:06 Ответить
****** хунгари
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09.05.2024 02:30 Ответить
 
 