Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО относительно помощи Украине, - Сийярто

Венгрия не будет участвовать в долгосрочном плане НАТО по помощи Украине

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В апреле союзники по НАТО согласились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда в 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов). Согласно планам, НАТО возьмет на себя определенную координационную работу от возглавляемой США коалиции, известной как группа Рамштайн.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство ранее выступало против этого плана.

"Венгрия будет оставаться в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление", - сказал Сийярто.

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя инициативу НАТО, заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких предложений, которые "могут приблизить Альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную".

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Напомним, по информации западных СМИ, НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать независимо от возможных политических изменений на Западе.

Так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, Альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят страны-члены Альянса.