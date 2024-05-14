Угорщина погрожує заблокувати нові санкції ЄС проти російського газу, – Politico

Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах, передає Укрінформ.

Зазначається, що Будапешт висловив серйозні сумніви щодо нової пропозиції санкцій під час перших бесід з послами. Угорщина прямо не виступила проти нових обмежень, але продемонструвала власну настороженість.

Головний посланник Угорщини заявив, що країна блокуватиме будь-які санкції, які призведуть до зростання вартості енергоносіїв у Європі.

"Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС", – цитують його словами співрозмовники видання.

У разі запровадження нові санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити РФ значних прибутків. Водночас вони не зупинять закупівлі Євросоюзом російського газу та не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

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Утім, Будапешт сильно залежить від російського експорту та давно виступає проти подальших енергетичних санкцій проти Росії, запровадження яких вимагає одностайної підтримки усіх 27 країн-членів ЄС.

Кілька інших країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, також просили більше технічної інформації про нові обмежувальні заходи під час початкових переговорів, повідомили джерела.

Але найбільше вагається Угорщина. "Коли справа доходить до енергетики, вони хвилюються", – сказав виданню один дипломат з країни ЄС.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

Як повідомлялося, напередодні Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому 2024 році, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції передбачали обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.