Одна из стран ЕС блокирует уже достигнутые договоренности о помощи Украине, - Боррель

В Европейском Союзе пока нет единодушия относительно закупки оружия для Украины за счет доходов с российских замороженных активов.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы одобрили правовые акты для использования сверхприбылей с российских обездвиженных активов. Вы знаете, что это было политически согласовано. Сегодня мы одобрили правовые акты и согласовали мое предложение по использованию 90% этих доходов для немедленных военных нужд Украины через Европейский фонд мира", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, до сих пор не утверждены все необходимые решения для практического использования доходов с замороженных активов для закупки оружия Украине через Европейский фонд мира.

"Я не буду отрицать, поскольку я уверен, что вы уже знаете - у нас состоялось напряженное, даже горячее обсуждение относительно этой военной поддержки для Украины, которая сталкивается с определенными препятствиями в достижении необходимого единодушия, чтобы сделать ее эффективной", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии напомнил, что еще в марте лидеры Евросоюза политически одобрили создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира на сумму в 5 млрд евро, но до сих пор этот специальный фонд не начал функционировать. По его словам, подавляющее большинство стран-членов ЕС выступают за то, чтобы все неутвержденные решения по внедрению нового Фонда помощи Украине были одобрены вскором времени, и в частности то решение, которое позволит использовать доходы с российских замороженных активов для закупки оружия.

При этом, единодушие среди стран-членов ЕС отсутствует из-за позиции одной страны, название которой Боррель не сообщает. Предположительно, речь идет о Венгрии.

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Как отметил Боррель, для мобилизации ресурсов с целью военной поддержки Украины есть еще 7 неутвержденных правовых текстов.

"Поэтому мы не можем позволить, чтобы военная поддержка Украины от Европейского Союза была заложником других решений. Это не имеет никакого отношения к этому конкретному вопросу, особенно с учетом чрезвычайного характера ситуации. Украина сейчас нуждается в вооружениях, а не в следующем году", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС сказал, что в ЕС уже продолжается долгая задержка в принятии необходимых решений для военной поддержки Украины. Он надеется, что в Евросоюзе вскоре удастся финализировать долгосрочные обязательства перед Украиной, которые, в частности, будут касаться аспектов безопасности и обороны.

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