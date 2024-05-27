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Новости Помощь Украине
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Венгрия (1832) помощь (7418) Евросоюз (16683) Боррель (784)

Одна из стран ЕС блокирует уже достигнутые договоренности о помощи Украине, - Боррель

боррель,жозеп

В Европейском Союзе пока нет единодушия относительно закупки оружия для Украины за счет доходов с российских замороженных активов.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран-членов ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы одобрили правовые акты для использования сверхприбылей с российских обездвиженных активов. Вы знаете, что это было политически согласовано. Сегодня мы одобрили правовые акты и согласовали мое предложение по использованию 90% этих доходов для немедленных военных нужд Украины через Европейский фонд мира", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, до сих пор не утверждены все необходимые решения для практического использования доходов с замороженных активов для закупки оружия Украине через Европейский фонд мира.

"Я не буду отрицать, поскольку я уверен, что вы уже знаете - у нас состоялось напряженное, даже горячее обсуждение относительно этой военной поддержки для Украины, которая сталкивается с определенными препятствиями в достижении необходимого единодушия, чтобы сделать ее эффективной", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии напомнил, что еще в марте лидеры Евросоюза политически одобрили создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира на сумму в 5 млрд евро, но до сих пор этот специальный фонд не начал функционировать. По его словам, подавляющее большинство стран-членов ЕС выступают за то, чтобы все неутвержденные решения по внедрению нового Фонда помощи Украине были одобрены вскором времени, и в частности то решение, которое позволит использовать доходы с российских замороженных активов для закупки оружия.

При этом, единодушие среди стран-членов ЕС отсутствует из-за позиции одной страны, название которой Боррель не сообщает. Предположительно, речь идет о Венгрии.

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Как отметил Боррель, для мобилизации ресурсов с целью военной поддержки Украины есть еще 7 неутвержденных правовых текстов.

"Поэтому мы не можем позволить, чтобы военная поддержка Украины от Европейского Союза была заложником других решений. Это не имеет никакого отношения к этому конкретному вопросу, особенно с учетом чрезвычайного характера ситуации. Украина сейчас нуждается в вооружениях, а не в следующем году", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС сказал, что в ЕС уже продолжается долгая задержка в принятии необходимых решений для военной поддержки Украины. Он надеется, что в Евросоюзе вскоре удастся финализировать долгосрочные обязательства перед Украиной, которые, в частности, будут касаться аспектов безопасности и обороны.

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Топ комментарии
+27
Час вже натовкти ту невідому угорську пику...
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27.05.2024 21:16
+17
Це ******. Вони з кацапами однієї крові. Вихідці з уралу та повожжя в свій час перекочували на територію ******** країни, а корінне населення вигнали в гори. От тому вони угорці, а корінне населення тих земель живе в горах. У нас їх називають гуцулами.
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27.05.2024 21:19
+10
Хммм.... хто ж ця країна? Загадка...
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27.05.2024 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Хммм.... хто ж ця країна? Загадка...
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27.05.2024 21:13 Ответить
Час вже натовкти ту невідому угорську пику...
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27.05.2024 21:16 Ответить
Це ******. Вони з кацапами однієї крові. Вихідці з уралу та повожжя в свій час перекочували на територію ******** країни, а корінне населення вигнали в гори. От тому вони угорці, а корінне населення тих земель живе в горах. У нас їх називають гуцулами.
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27.05.2024 21:19 Ответить
Навіть ніколи не приходило в голову чому угорці, а не якось інакше.
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27.05.2024 21:33 Ответить
Це бувша Західна Полонія. угорці - кочовий нарід знищили славян тих місць, а частково депортували, зігнавши з історічних земель. А так все точно - кацапи в Европейскій шкурі.
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27.05.2024 21:37 Ответить
Морда у венгерского ***** такая, как рисуют на карикатурах против диктаторов: совершенно уродская хамская морда провинциального фюрера из быдловых социальных низов. Скот и хам.

Очень примечательно, что угро-вепсовый Орбан лично отменил своим постановлением на территории Венгрии все сакнции, принятые ЕС против мордвы Гундяева...
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28.05.2024 11:28 Ответить
А пробити блок?
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27.05.2024 21:16 Ответить
Якась таємнична країна про яку ніхто не знає,що то Орбанщина!
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27.05.2024 21:17 Ответить
І дуже зручно, правда?...
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27.05.2024 21:18 Ответить
І це Європу влаштовує!
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27.05.2024 21:19 Ответить
недотьопані уйобики! вони з )(уйлом "однієї крові", курви, прилізли з боліт, але європейцями так і не стали.
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27.05.2024 21:22 Ответить
А шо, коли кацап пішов повномасштабно Зеленського в Україні не було?
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27.05.2024 21:54 Ответить
Кацап, у тебе уявлення кацапське. Це ви там на мордорі живете *********** телевізором.
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27.05.2024 22:40 Ответить
Типа, да мы, да с дорогой душой, да все шо хош... но среди окуенных нас е одна скотыняка... так шо вибачайте...
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27.05.2024 21:32 Ответить
Може правила прийняття рішень в Євросоюзі спеціально так зроблені, щоб при якихось обставинах можна було злитись вказуючи на когось одного, хто не згоден. Дуже зручно, до речі.
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27.05.2024 21:35 Ответить
Що ЕС шо НАТО мають одинакову ваду - одноголосе ЗА при принятті рішення. Це ідиотизм. А хто ці 3,14длри шо блокують ми у курсі за *********.
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27.05.2024 21:38 Ответить
Це навіть не ідіотизм а натуральний - довбо.бізм . Хто таке придумав , коли створював ЄС , той реальний д....б .!!
Тут в сім'ї з кількох чоловік не завжди ладу даси ,, хтось буде не згодний з тим чи іншим сімейним рішенням . А то , треба щоб аж - 27 окремих країн діяли як єдиний організм !! Ну це ж фантастика .. !
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27.05.2024 21:56 Ответить
Это загадка про "одну страну"? А ввалить, этой одной стране за саботаж, не пробовали?
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27.05.2024 21:48 Ответить
А шо у них кофе в буфет не завезли?
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27.05.2024 21:50 Ответить
так зручно списати на паршиву вівцю..самі ж роблять все що б наблизити війну до своїх кордонів.
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27.05.2024 22:19 Ответить
Боррель врет,там альянс, не давать оружия,и по восстановлению болот создан Штаннмайер И Олаф и штук 5 разных чинуш ЕС,эти все ****и на службе 2 интернационала..bigcatwar
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27.05.2024 22:59 Ответить
якщо одна вівця з ЄС паршива, то все ЄСтаке саме.як та вівця...куєта
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27.05.2024 23:04 Ответить
Скажитє как єйо завут?(((У....лалала..гор..лалала...щи...лалалалала...на(((
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27.05.2024 23:33 Ответить
Вітьку варто б було знати,що ху@ляндія використані презервативи обмазує "Новічком",перед тим,як викинути,або заряджає на них кіллерів.
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27.05.2024 23:33 Ответить
А вам не кажется что Угорщина на стороне окдб ?!!!
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28.05.2024 00:15 Ответить
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28.05.2024 00:25 Ответить
Боррель умудряется сидеть на трех стульях, 2 года обещает и обещает...
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28.05.2024 05:40 Ответить
А Натовский болт забить нельзя , на одну из стран ? Есть такое понятие ,большинство !!!!!
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28.05.2024 09:58 Ответить
зауральские цыгане не должны быть ни в Евросоюзе ни в НАТО, тем более под руководством петуха, яйца которого в кремле за похождения в 80-90 как и у трампеля....
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28.05.2024 10:30 Ответить
Чудова країна, без якої не встоїть ЄС та НАТО. Троянський кінь РФ у Європі.
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28.05.2024 11:18 Ответить
 
 