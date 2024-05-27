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Венгрия (1832) Литва (2334) Евросоюз (16683) Габриэлюс Ландсбергис (154)

41% решений Евросоюза относительно Украины были заблокированы Венгрией, - МИД Литвы

орбан,путін

Согласно подсчетам министерства иностранных дел Литвы, 41% решений ЕС по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, - подчеркнул Ландсбергис и отметил, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. - Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41 процента решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Литовский министр привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (ЕФМ), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии". "И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из ЕФМ Армении - почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", - подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленных на то, чтобы играть любую значимую роль во внешней политике".

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем двигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", - сказал Ландсбергис журналистам.

Читайте также: Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", - сказал и глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и на этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону снять блок для оказания военной помощи Украине.
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Топ комментарии
+23
Як виявилось щоб заблокувати ЕС і НАТО треба купити одного венгра - це ж так просто що просто cмішно
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27.05.2024 17:50
+14
Не венгра, а ******...
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27.05.2024 17:51
+14
В тому то й слабкість демократій,що один якийсь уйобок може заблокувати рішення інших!
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27.05.2024 17:53
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Як виявилось щоб заблокувати ЕС і НАТО треба купити одного венгра - це ж так просто що просто cмішно
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27.05.2024 17:50 Ответить
Не венгра, а ******...
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27.05.2024 17:51 Ответить
не венгра, а угорця-******
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27.05.2024 19:08 Ответить
Ну то я конкретно на пост відповідала..а ще можна згадати, зввдкіля ****** у Європі взялись.
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27.05.2024 19:21 Ответить
"... будемо неефективні"

ви вже...
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27.05.2024 17:51 Ответить
В тому то й слабкість демократій,що один якийсь уйобок може заблокувати рішення інших!
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27.05.2024 17:53 Ответить
Вот именно поэтому только решение большинством голосов. Любая организация, которая будет требовать для принятия решения единогласности - заранее недееспособна.
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27.05.2024 17:56 Ответить
Принцип консенсусу, через який колись Річ Посполиту було розділено сильнішими, бо там хтось один зі шляхтичів міг сказати "Nie pozwalam!".

Утім, в ЄС це може й справді спрацьовує, що Мадярщина може заблокувати, а от у НАТО всі "угорщини" роблять так, як скаже Uncle Sam.

Тому: це не мадяр-гівнюк блокує вступ України до НАТО -- це США не хочуть бачити там Україну. +Німеччина та Франція на підспівках.
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27.05.2024 18:01 Ответить
Підсрачника і в тайожний союз.
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27.05.2024 17:56 Ответить
Походу Вітьок кинув ху@ла на бабки,гонорар взяв,а договір виконав менше чим на пів шишечки,тільки на 41%
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27.05.2024 17:56 Ответить
Глянь як Орбан либу давить
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27.05.2024 17:59 Ответить
То може пора отих ''мадярвошок'' під зад і на вихід!
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27.05.2024 17:59 Ответить
Нажаль, Статут таке не передбачає..
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27.05.2024 18:01 Ответить
Пора вже дати Угорщині статус агента Росії
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27.05.2024 18:05 Ответить
якби не було Угорщини, її б 'придумали'
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27.05.2024 18:07 Ответить
Хренові у Угорщині письменники. Набагато гірше ніж в Словенії. А ще письменники Словенії набагато краще ніж полковники ДСО України.
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27.05.2024 19:07 Ответить
це результат дирявих будапештських кондомів, потомки салашистів знову на службі зла , "будапештський меморандум" і нинішня влада уродщини - це Україна не пробачить ніколи
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27.05.2024 19:07 Ответить
Из невозможного---но пока. Обьявить бы настоящее военное положение и всех у кого ещё паспорт любого иного государства депортировать с семьями и лишение украинского гражданства! И начать с Закарпатья. И молча и всех и быстро и забыть. Как Иран яо сделал---вот взял и сделал себе ведь. Заодно и всю 5 колону сплавим. Но арестами вкладов, конфискацией недвижимого, не более одного чемодана в руки, ну можно два! Короче полная национализация в бюджет страны.
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27.05.2024 20:32 Ответить
Суки цыганские! (Не ромы!). Прав был Ватутин, отдавая приказ "Венгров в плен не брать ". История повторяется
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27.05.2024 21:00 Ответить
Щось на союз не зовсім схоже... Хвіст продовжує вихляти собакою.
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27.05.2024 22:16 Ответить
там еще с пяток стран могли бы блокировать решения по Украине. Но венгрия удобно подвернулась и стала козлом отпущения, типа она одна плохая а остальные белые и пушистые))
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27.05.2024 23:39 Ответить
а Україні в суд подати на венгрію, слабо? чи ескалація?
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28.05.2024 00:12 Ответить
 
 