41% решений Евросоюза относительно Украины были заблокированы Венгрией, - МИД Литвы

Согласно подсчетам министерства иностранных дел Литвы, 41% решений ЕС по Украине блокировала или продолжает блокировать Венгрия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Относительно нынешней позиции Венгрии необходима прозрачность, - подчеркнул Ландсбергис и отметил, что неправильно рассматривать многочисленные вето Будапешта как отдельные эпизоды. - Мы изучили этот вопрос, и, судя по всему, около 41 процента решений Евросоюза по Украине были заблокированы Венгрией".

Литовский министр привел несколько примеров: восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира (ЕФМ), новые многомиллиардные поступления для Киева из этого фонда, переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые "находятся в заложниках у Венгрии". "И я могу продолжать и продолжать: совместное заявление по Грузии, помощь из ЕФМ Армении - почти все наши необходимые решения блокируются одной страной", - подчеркнул Ландсбергис. Он призвал рассматривать эти действия Будапешта как системный подход к любым усилиям ЕС, "направленных на то, чтобы играть любую значимую роль во внешней политике".

"Я думаю, что это зашло уже очень, очень далеко: если взглянуть на это системно, то это очень длинный послужной список, это уже история препятствования способности Европы действовать, и об этом нужно говорить. Мы должны найти способ как сообщество, чтобы обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективны и не сможем двигаться даже в тех местах, которые имеют для нас жизненно важное значение", - сказал Ландсбергис журналистам.

Читайте также: Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы относительно украинской Формулы мира

"Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нам приходится убеждать Венгрию не блокировать очень важные инициативы", - сказал и глава МИД Эстонии Маргус Цахна. Он подчеркнул, что и на этот раз необходимо будет убедить венгерскую сторону снять блок для оказания военной помощи Украине.