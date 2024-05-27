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41% рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, - МЗС Литви

орбан,путін

Згідно з підрахунками міністерства закордонних справ Литви, 41% рішень ЄС щодо України блокувала або продовжує блокувати Угорщина.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Щодо нинішньої позиції Угорщини необхідна прозорість, - наголосив Ландсбергіс і зазначив, що неправильно розглядати численні вето Будапешта як окремі епізоди. - Ми вивчили це питання, і, судячи з усього, близько 41 відсотка рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною".

Литовський міністр навів кілька прикладів: восьмий транш військової допомоги Україні з Європейського фонду миру (ЄФМ), нові багатомільярдні надходження для Києва з цього фонду, переговори про вступ України до ЄС, які "перебувають у заручниках в Угорщини". "І я можу продовжувати і продовжувати: спільна заява щодо Грузії, допомога з ЄФМ Вірменії - майже всі наші необхідні рішення блокуються однією країною", - наголосив Ландсбергіс. Він закликав розглядати ці дії Будапешта як системний підхід до будь-яких зусиль ЄС, "спрямованих на те, щоб відігравати будь-яку значущу роль у зовнішній політиці".

"Я думаю, що це зайшло вже дуже, дуже далеко: якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий послужний список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти, і про це потрібно говорити. Ми маємо знайти спосіб як спільнота, щоб обійти це, бо якщо цьому не протидіяти, ми просто застрягнемо, будемо неефективні й не зможемо рухатися навіть у тих місцях, які мають для нас життєво важливе значення", - сказав Ландсбергіс журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, – Сійярто

"Щоразу, коли ми сюди приїжджаємо, нам доводиться переконувати Угорщину не блокувати дуже важливі ініціативи", - сказав і глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Він наголосив, що і цього разу необхідно буде переконати угорську сторону зняти блок для надання військової допомоги Україні.

Автор: 

Угорщина (2273) Литва (2395) Євросоюз (13391) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+23
Як виявилось щоб заблокувати ЕС і НАТО треба купити одного венгра - це ж так просто що просто cмішно
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27.05.2024 17:50
+14
Не венгра, а ******...
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27.05.2024 17:51
+14
В тому то й слабкість демократій,що один якийсь уйобок може заблокувати рішення інших!
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27.05.2024 17:53
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Як виявилось щоб заблокувати ЕС і НАТО треба купити одного венгра - це ж так просто що просто cмішно
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27.05.2024 17:50 Відповісти
Не венгра, а ******...
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27.05.2024 17:51 Відповісти
не венгра, а угорця-******
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27.05.2024 19:08 Відповісти
Ну то я конкретно на пост відповідала..а ще можна згадати, зввдкіля ****** у Європі взялись.
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27.05.2024 19:21 Відповісти
"... будемо неефективні"

ви вже...
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27.05.2024 17:51 Відповісти
В тому то й слабкість демократій,що один якийсь уйобок може заблокувати рішення інших!
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27.05.2024 17:53 Відповісти
Вот именно поэтому только решение большинством голосов. Любая организация, которая будет требовать для принятия решения единогласности - заранее недееспособна.
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27.05.2024 17:56 Відповісти
Принцип консенсусу, через який колись Річ Посполиту було розділено сильнішими, бо там хтось один зі шляхтичів міг сказати "Nie pozwalam!".

Утім, в ЄС це може й справді спрацьовує, що Мадярщина може заблокувати, а от у НАТО всі "угорщини" роблять так, як скаже Uncle Sam.

Тому: це не мадяр-гівнюк блокує вступ України до НАТО -- це США не хочуть бачити там Україну. +Німеччина та Франція на підспівках.
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27.05.2024 18:01 Відповісти
Підсрачника і в тайожний союз.
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27.05.2024 17:56 Відповісти
Походу Вітьок кинув ху@ла на бабки,гонорар взяв,а договір виконав менше чим на пів шишечки,тільки на 41%
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27.05.2024 17:56 Відповісти
Глянь як Орбан либу давить
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27.05.2024 17:59 Відповісти
То може пора отих ''мадярвошок'' під зад і на вихід!
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27.05.2024 17:59 Відповісти
Нажаль, Статут таке не передбачає..
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27.05.2024 18:01 Відповісти
Пора вже дати Угорщині статус агента Росії
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27.05.2024 18:05 Відповісти
якби не було Угорщини, її б 'придумали'
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27.05.2024 18:07 Відповісти
Хренові у Угорщині письменники. Набагато гірше ніж в Словенії. А ще письменники Словенії набагато краще ніж полковники ДСО України.
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27.05.2024 19:07 Відповісти
це результат дирявих будапештських кондомів, потомки салашистів знову на службі зла , "будапештський меморандум" і нинішня влада уродщини - це Україна не пробачить ніколи
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27.05.2024 19:07 Відповісти
Из невозможного---но пока. Обьявить бы настоящее военное положение и всех у кого ещё паспорт любого иного государства депортировать с семьями и лишение украинского гражданства! И начать с Закарпатья. И молча и всех и быстро и забыть. Как Иран яо сделал---вот взял и сделал себе ведь. Заодно и всю 5 колону сплавим. Но арестами вкладов, конфискацией недвижимого, не более одного чемодана в руки, ну можно два! Короче полная национализация в бюджет страны.
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27.05.2024 20:32 Відповісти
Суки цыганские! (Не ромы!). Прав был Ватутин, отдавая приказ "Венгров в плен не брать ". История повторяется
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27.05.2024 21:00 Відповісти
Щось на союз не зовсім схоже... Хвіст продовжує вихляти собакою.
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27.05.2024 22:16 Відповісти
там еще с пяток стран могли бы блокировать решения по Украине. Но венгрия удобно подвернулась и стала козлом отпущения, типа она одна плохая а остальные белые и пушистые))
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27.05.2024 23:39 Відповісти
а Україні в суд подати на венгрію, слабо? чи ескалація?
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28.05.2024 00:12 Відповісти
 
 