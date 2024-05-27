41% рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, - МЗС Литви

Згідно з підрахунками міністерства закордонних справ Литви, 41% рішень ЄС щодо України блокувала або продовжує блокувати Угорщина.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Щодо нинішньої позиції Угорщини необхідна прозорість, - наголосив Ландсбергіс і зазначив, що неправильно розглядати численні вето Будапешта як окремі епізоди. - Ми вивчили це питання, і, судячи з усього, близько 41 відсотка рішень Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною".

Литовський міністр навів кілька прикладів: восьмий транш військової допомоги Україні з Європейського фонду миру (ЄФМ), нові багатомільярдні надходження для Києва з цього фонду, переговори про вступ України до ЄС, які "перебувають у заручниках в Угорщини". "І я можу продовжувати і продовжувати: спільна заява щодо Грузії, допомога з ЄФМ Вірменії - майже всі наші необхідні рішення блокуються однією країною", - наголосив Ландсбергіс. Він закликав розглядати ці дії Будапешта як системний підхід до будь-яких зусиль ЄС, "спрямованих на те, щоб відігравати будь-яку значущу роль у зовнішній політиці".

"Я думаю, що це зайшло вже дуже, дуже далеко: якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий послужний список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти, і про це потрібно говорити. Ми маємо знайти спосіб як спільнота, щоб обійти це, бо якщо цьому не протидіяти, ми просто застрягнемо, будемо неефективні й не зможемо рухатися навіть у тих місцях, які мають для нас життєво важливе значення", - сказав Ландсбергіс журналістам.

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"Щоразу, коли ми сюди приїжджаємо, нам доводиться переконувати Угорщину не блокувати дуже важливі ініціативи", - сказав і глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Він наголосив, що і цього разу необхідно буде переконати угорську сторону зняти блок для надання військової допомоги Україні.