Угорщина заблокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, – Сіярто

Угорщина не підтримає запропонований Єврокомісією 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив після засідання очільників МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 27 травня, передає Liga.net із посиланням на Мagyar Нirlap.

На його переконання, попередні 13 пакетів європейських санкцій проти Росії не досягли мети, а нові обмеження можуть зашкодити інтересам Угорщини у сфері енергетики.

"Москва не постраждала від якихось сильних шкідливих наслідків – і для порівняння, декому спала на думку чотирнадцята ідея. Значна частина держав-членів вітала це з великим ентузіазмом, але оскільки це суперечить енергетичній безпеці Угорщини з усіх боків, ми не приймемо його", – заявив Сіярто.

Він також розкритикував наміри країн ЄС збільшити постачання зброї для України – рішення, які Угорщина послідовно блокує.

Як повідомлялося, за даними видання Politico, Угорщина виступає проти нових санкцій Європейського Союзу щодо російського скрапленого газу.

У разі запровадження нові санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити РФ значних прибутків. Водночас вони не зупинять закупівлі Євросоюзом російського газу та не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

Як повідомлялося, напередодні Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому 2024 році, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції передбачали обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.