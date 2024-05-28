Деякі країни ЄС дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, - Боррель

Деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель зазначив, що міністри оборони країн Євросоюзу обговорили можливість зняття обмежень для ЗСУ на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Зокрема, за словами дипломата, це питання порушив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який особисто був присутній на засіданні.

Глава дипломатії ЄС заявив, що деякі країни Євросоюзу погодилися зняти обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням. Однак він не розповів, про які саме країни йдеться, а також не сказав, скільки країн погодилося зняти вищезгадане табу.

"Говорячи відверто, я не можу назвати число... Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні", - сказав Боррель.

Дипломат також припустив, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.

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"У будь-якому разі – це число зміниться… Події змінюються та люди змінюються", - сказав глава дипломатії ЄС.

Водночас він наголосив, що відповідне рішення залежить від кожної країни-члена індивідуально. А також додав, що на рівні ЄС ніхто не буде змушувати країни діяти тим чи іншим чином.

Як повідомлялося раніше, на засіданні ради ЄС на рівні глав Міноборони серед іншого розглядали питання щодо скасування заборони на застосування західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.