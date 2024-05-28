Деякі країни ЄС дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, - Боррель
Деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії.
Про це на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
Боррель зазначив, що міністри оборони країн Євросоюзу обговорили можливість зняття обмежень для ЗСУ на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Зокрема, за словами дипломата, це питання порушив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який особисто був присутній на засіданні.
Глава дипломатії ЄС заявив, що деякі країни Євросоюзу погодилися зняти обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням. Однак він не розповів, про які саме країни йдеться, а також не сказав, скільки країн погодилося зняти вищезгадане табу.
"Говорячи відверто, я не можу назвати число... Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні", - сказав Боррель.
Дипломат також припустив, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.
"У будь-якому разі – це число зміниться… Події змінюються та люди змінюються", - сказав глава дипломатії ЄС.
Водночас він наголосив, що відповідне рішення залежить від кожної країни-члена індивідуально. А також додав, що на рівні ЄС ніхто не буде змушувати країни діяти тим чи іншим чином.
Як повідомлялося раніше, на засіданні ради ЄС на рівні глав Міноборони серед іншого розглядали питання щодо скасування заборони на застосування західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.
Удари західною зброєю по території РФ
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Будь ласка, зачекайте...
Доброта і великодушність завше так зворушують мене!
(сякається розчулено)
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ Зеленський про пріоритети: ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги
Правда, як великодушно. будувати дороги для кацапських танків. Одна доброта... А країни ЄС тобі, довбню, нічого не винні і не зобов`язані. Для того ти, дебіле, 5 років тому вибрав собі то зелене недолуге і його слуг. Так що жери і не звизди... Ну і ми всі решта мусимо то робити, через вас, дебілів...
Так, до речі, в міжнародному праві основоположними є зобов`язання держави (влади!) перед власним народом. Ну там, оборона. правопорядок, дотримання законності... ну і все решта. Цирк і клоунада з 95-й кварталом тут далеееко так, чи не в самому кінці. Але ж то не в нас... Ми ж захотіли, щоб па-пріколу і поржать.. Ну то ж які претензії до когось?!
У міжнародних відносинах не існує всезагального зобов`я всіх перед всіма! Якщо щось таке декларується так то і є декларації, не більше! Вся та ООН то декларативне об`єднання, де всі всім обіцяють, але реальних обов`язків НЕ МАЮТЬ! Всі РЕАЛЬНІ зобов`язання визначаються лише міждержавними договорами, двохсторонніми або колективними, як то ЄС чи НАТО.
А тепер, будь ласка, конкретніше про такі на рахунок України?
Вся допомога, яка нам надається реально визначається лише якимись принципами і моральними чи загальнолюдськми нормами. При тому кожен, в першу чергу, дбає про своє! Про своїх громадян і про свою безпеку. Україна саме для того, знову ж, 5 років тому вибрала клоунаду, так що, як кажуть, звиняйте...
Все має свою ціну. Особливо дорого коштують дебілізм і пофігізм...
І друге, а Україна там де? Хоча, знову ж, ДЕКЛАРАЦІЯ, тобто, проголошення намірів. Цікаво, а покарання за порушення її принципів є? О тож...
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Європейські партнери просто бояться!
А то ще наступні вибори програють!
Прозоріше натяка нашим чудакам на літеру М вже годі й шукати. Але
- що з ракетами?
- вони розпиляні
- тобто ви попиляли ракети?
- ні, ми попиляли бюджети
ВСУ один раз использовали систему Patriot из Германии для ударов "на своё усмотрение". Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится, - https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mega-nachteil-im-krieg-ukraine-darf-nicht-gegen-putin-zurueckschiessen-6654744307be9453db597adb Bild
Раніше https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 писали, що є домовленність США та Німечини - не дати перемогти Україні
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
Після цього нові контракти по USAI перестали заключатись
тільки в квітні 2024 заключили на 6млрд, котрі були з 2022-2023 років,
та не потребували Конгреса, не мали застережень "не комфортно" і т.п.
Також поточне керівництво циї країн, зараз проти вступу України до НАТО
В США навіть отримавши від Конгресу 13млрд на відновлення складів,
раніше було "не комфортно" використовувати 4.2млрд PDA котрий не використали в 2022-2023 роках
за місяць змогли використати менше 1.5млрд
піздоболизтурбовані