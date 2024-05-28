Некоторые страны ЕС разрешили Украине бить их оружием по РФ, - Боррель

Некоторые страны ЕС, которые поставляли Украине свое вооружение, позволили Киеву бить их оружием по целям на территории России.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что министры обороны стран Евросоюза обсудили возможность снятия ограничений для ВСУ на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ. В частности, по словам дипломата, этот вопрос поднял генсек НАТО Йенс Столтенберг, который лично присутствовал на заседании.

Глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны Евросоюза согласились снять ограничения для Украины на удары по территории РФ западным вооружением. Однако он не рассказал, о каких именно странах идет речь, а также не сказал, сколько стран согласилось снять вышеупомянутое табу.

"Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: Я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким четким образом. Другие сказали: Ну, дайте мне об этом подумать. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие или нет", - сказал Боррель.

Дипломат также предположил, что число государств ЕС, которые согласятся снять ограничения на удары Украиной по объектам в РФ западным вооружением, увеличится.

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"В любом случае - это число изменится... События меняются и люди меняются", - сказал глава дипломатии ЕС.

В то же время он отметил, что соответствующее решение зависит от каждой страны-члена индивидуально. А также добавил, что на уровне ЕС никто не будет заставлять страны действовать тем или иным образом.

Как сообщалось ранее, на заседании совета ЕС на уровне глав Минобороны среди прочего рассматривали вопрос об отмене запрета на применение западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.