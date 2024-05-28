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Новости Война
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оружие (10028) россия (92999) Евросоюз (16683) Боррель (784)

Некоторые страны ЕС разрешили Украине бить их оружием по РФ, - Боррель

Деякі країни ЄС дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, - Боррель

Некоторые страны ЕС, которые поставляли Украине свое вооружение, позволили Киеву бить их оружием по целям на территории России.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что министры обороны стран Евросоюза обсудили возможность снятия ограничений для ВСУ на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ. В частности, по словам дипломата, этот вопрос поднял генсек НАТО Йенс Столтенберг, который лично присутствовал на заседании.

Глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны Евросоюза согласились снять ограничения для Украины на удары по территории РФ западным вооружением. Однако он не рассказал, о каких именно странах идет речь, а также не сказал, сколько стран согласилось снять вышеупомянутое табу.

"Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: Я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким четким образом. Другие сказали: Ну, дайте мне об этом подумать. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие или нет", - сказал Боррель.

Дипломат также предположил, что число государств ЕС, которые согласятся снять ограничения на удары Украиной по объектам в РФ западным вооружением, увеличится.

Читайте также: Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы

"В любом случае - это число изменится... События меняются и люди меняются", - сказал глава дипломатии ЕС.

В то же время он отметил, что соответствующее решение зависит от каждой страны-члена индивидуально. А также добавил, что на уровне ЕС никто не будет заставлять страны действовать тем или иным образом.

Как сообщалось ранее, на заседании совета ЕС на уровне глав Минобороны среди прочего рассматривали вопрос об отмене запрета на применение западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.

Читайте также: Пора пересмотреть ограничения по применению Украиной западного оружия против целей в РФ, - президент Латвии Ринкевичс

Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
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Топ комментарии
+11
От курва, тебе, напевно, зворушує ось така доброта і великодушність:
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ Зеленський про пріоритети: ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги
Правда, як великодушно. будувати дороги для кацапських танків. Одна доброта... А країни ЄС тобі, довбню, нічого не винні і не зобов`язані. Для того ти, дебіле, 5 років тому вибрав собі то зелене недолуге і його слуг. Так що жери і не звизди... Ну і ми всі решта мусимо то робити, через вас, дебілів...
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28.05.2024 19:15
+8
Ще раз, якщо не доходить: боягузливі йолопи та дебіли то ті, що наголосували 5 років тому. А європейці, то їх справа, вони тобі ніхрена не винні.
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28.05.2024 19:17
+6
А на кого покладатись збираєшся? На Єрмака, може, а чи на самого Зеленського? Своє ж просрали! Нептун, Грім, вільха, Стугна, Богдана... все ж то мало бути, але ж асфальт! Точніше, тестів бізнес, а Лєнка за тим строго, напевно, слідкує... Так що не до ракет йому...
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28.05.2024 19:40
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Деякі країни ЄС дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ

Доброта і великодушність завше так зворушують мене!
(сякається розчулено)
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28.05.2024 19:07 Ответить
От курва, тебе, напевно, зворушує ось така доброта і великодушність:
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ Зеленський про пріоритети: ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги
Правда, як великодушно. будувати дороги для кацапських танків. Одна доброта... А країни ЄС тобі, довбню, нічого не винні і не зобов`язані. Для того ти, дебіле, 5 років тому вибрав собі то зелене недолуге і його слуг. Так що жери і не звизди... Ну і ми всі решта мусимо то робити, через вас, дебілів...
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28.05.2024 19:15 Ответить
Міжнародне чули є таки фігасина - хоча навряд , так ось нам винні - порушника того права тре карати але хтось це не хоче робити ( надіюсь зрозуміло вам хто порушник - чи це вам також невідомо ?), і так міжнародне право діє і комусь потрібне - бо коли право перестає повністью діяти починаються процеси які не сподобаються навіть тим хто ним зараз підтирає зад .
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28.05.2024 20:07 Ответить
Цікава логіка... Тобто, треба розуміти, ми собі тут клоунаду влаштовуємо, закриваємо ракетні програми, скорочуємо армію, розміновуємо Чонгар... Мало того, всіх нахрін посилаємо, коли нас попереджають, що буде війна, а далі озвіріло крадемо й дерибанимо... А хтось нам винен, хтось, бачте, зобов`язаний і зброю давати, і санкції вводити... Перепрошую,а ви, часом, нічого не попутали?
Так, до речі, в міжнародному праві основоположними є зобов`язання держави (влади!) перед власним народом. Ну там, оборона. правопорядок, дотримання законності... ну і все решта. Цирк і клоунада з 95-й кварталом тут далеееко так, чи не в самому кінці. Але ж то не в нас... Ми ж захотіли, щоб па-пріколу і поржать.. Ну то ж які претензії до когось?!
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28.05.2024 20:37 Ответить
Ми те шо перелічували робили комусь чи все таки собі - кацапи напали на себе чи все таки на нас ? Якшо ви бачачи як на вулиці вбивають людину нічого не зробили ( хоча ви перевершуєте вбивцю всім ) то в суді ви дістанете покарання співрозмірне або менше за вбивцю - а про те шо відбувається в випадку припинення діяльності законів я вже друкував в попередньому коменті.
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28.05.2024 20:54 Ответить
Всі громадяни однієї держави мають однакові права і зобов`язання, що визначаються суспільним договором - Конституцією і створеними на її основі законами. То зрозуміло?
У міжнародних відносинах не існує всезагального зобов`я всіх перед всіма! Якщо щось таке декларується так то і є декларації, не більше! Вся та ООН то декларативне об`єднання, де всі всім обіцяють, але реальних обов`язків НЕ МАЮТЬ! Всі РЕАЛЬНІ зобов`язання визначаються лише міждержавними договорами, двохсторонніми або колективними, як то ЄС чи НАТО.
А тепер, будь ласка, конкретніше про такі на рахунок України?
Вся допомога, яка нам надається реально визначається лише якимись принципами і моральними чи загальнолюдськми нормами. При тому кожен, в першу чергу, дбає про своє! Про своїх громадян і про свою безпеку. Україна саме для того, знову ж, 5 років тому вибрала клоунаду, так що, як кажуть, звиняйте...
Все має свою ціну. Особливо дорого коштують дебілізм і пофігізм...
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28.05.2024 21:16 Ответить
Все має свою ціну ? Дбає лише про себе ? Зобовязань не існує ? Про ціну - всі країни світу так чи інакше заробляли на торгівлі і подібне з кацапами , але ті хто заплатив найбільше сплачують цю ціну зараз бабосами - а Ічкерія Сирія Грузія Лівія і ми сплачуємо людськими життями . Дбає лише про себе - звісно так але не ціною життя інших ( ми не в Середньовіччі - або не тре було на весь бубоніти шось про права людини і подібне , а потім вимагати дотримуватись тих прав інших і одночасно не допомагаючи тим в кого ті права порушують - а то в світі зараз виходить якась Афінська демократія є громадяни з правами а є раби без прав і іноземці вільні але також без прав , ліпше вже гірка правда ніж брехня ). Зобовязань не існує - не може того бути , до речі а вам не здається шо Китай робить шось не те - він старається все робити по законам міжнародним , а міг би плюнути на них - але не плює бо для того є північний шибзанутий медвідь ( ось коли вдасться знищити міжнародне право то - то про це я вже друкував ). А теперка тіко не ображайтися ( ну ніхто нікому нічого не винний і договору між нами ніту - а правила етикету і поваги для людей то пустий звук для вас судячи з усього ) - їдіть ************************** і доброї ночі вам ****************** як мене подібні вам *********************** задрали і щасти вам .
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29.05.2024 03:15 Ответить
Зрозуміло... дитячий садок, молодша група... памперс тільки не забувай вдягати...
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29.05.2024 08:26 Ответить
Договір то є ( але ви напевно того не знаєте ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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30.05.2024 14:11 Ответить
По-перше, Гельсинська декларація.
І друге, а Україна там де? Хоча, знову ж, ДЕКЛАРАЦІЯ, тобто, проголошення намірів. Цікаво, а покарання за порушення її принципів є? О тож...
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30.05.2024 20:33 Ответить
Це вже не смішно - і Петлюра правильно казав ( а якшо це вас не стосується то як там друкують - ша ваня водкі ніту ).
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30.05.2024 20:55 Ответить
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
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28.05.2024 19:08 Ответить
А можна поцікавитись звідки це "обмеження' взялось? Такої дичини не було ніколи а історії воєн...
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28.05.2024 19:11 Ответить
як звідки хіба незрозуміло
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28.05.2024 21:17 Ответить
вкидається тема і потім мусолять її рік
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28.05.2024 21:18 Ответить
Ідіоти. Так же хочеться пити міндальний лате на безлактозному молоці. Пийте, але ***** й за вами прийде. Боягузливі йолопи.
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28.05.2024 19:12 Ответить
Ще раз, якщо не доходить: боягузливі йолопи та дебіли то ті, що наголосували 5 років тому. А європейці, то їх справа, вони тобі ніхрена не винні.
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28.05.2024 19:17 Ответить
Тоді хай це відверто скажуть, і ми не будемо на них покладатися. А завіряти у постійній підтримці і лицемірно притримувати поставки, щоб Україна не дай боже, не наваляла кацапам - це дно.
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28.05.2024 19:33 Ответить
А на кого покладатись збираєшся? На Єрмака, може, а чи на самого Зеленського? Своє ж просрали! Нептун, Грім, вільха, Стугна, Богдана... все ж то мало бути, але ж асфальт! Точніше, тестів бізнес, а Лєнка за тим строго, напевно, слідкує... Так що не до ракет йому...
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28.05.2024 19:40 Ответить
Чи може на мільйон дронів? Так ніхрена, весь той мільйон поміж мільярда дерев заблудив, ніяк з того лісу вибратись не може...
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28.05.2024 19:42 Ответить
Дозволили бити ті країни,в яких зброї своєї немає!
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28.05.2024 19:17 Ответить
Када ***** по кацапам, пусть следственный комитет замутят, ****** тем, что разрешали или тем, что не разрешали😀
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28.05.2024 19:19 Ответить
Ніякого комітету не буде, просто не буде більше поставок зброї.
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28.05.2024 21:25 Ответить
вони сфабрикують і покажуть кусок атакамса по гебельс
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28.05.2024 21:25 Ответить
Да и *** с ними)
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29.05.2024 03:14 Ответить
Тут все очевидно!
Європейські партнери просто бояться!
А то ще наступні вибори програють!
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28.05.2024 19:20 Ответить
"...Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва..."
Прозоріше натяка нашим чудакам на літеру М вже годі й шукати. Але
- що з ракетами?
- вони розпиляні
- тобто ви попиляли ракети?
- ні, ми попиляли бюджети
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28.05.2024 19:24 Ответить
Лід тронувся - господа присяжні
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28.05.2024 19:26 Ответить
Чим дозволили? Мінометами 60-го калібру з дальністю 3 км?
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28.05.2024 19:31 Ответить
Тепер що, на кожній ракети підпис з печаткою буде, щоб не переплутати?
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28.05.2024 19:32 Ответить
в рф вже є заготовки обломків наших ракет
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28.05.2024 21:28 Ответить
Щось нема результатів цих дозволів(((
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28.05.2024 19:35 Ответить
Так ще запитання чи ЗЕ-д'єрмаки хочуть бити по своїх коллєгах. Не даремно воно всюди д'єрмака стромляє щоб зіпсувати ті домовленності які ще якось працюють.
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28.05.2024 20:00 Ответить
Немає консенсусу серед піда.... расів !
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28.05.2024 20:05 Ответить
Офіційно ніхто і не дозволить, а неофіційно - як кажуть французи, краще зробить і пожалкувать про це, чим не зробить і пожалкувать. Переможців не судять.
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28.05.2024 20:11 Ответить
В той же час
ВСУ один раз использовали систему Patriot из Германии для ударов "на своё усмотрение". Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится, - https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mega-nachteil-im-krieg-ukraine-darf-nicht-gegen-putin-zurueckschiessen-6654744307be9453db597adb Bild

Раніше https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 писали, що є домовленність США та Німечини - не дати перемогти Україні
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
Після цього нові контракти по USAI перестали заключатись
тільки в квітні 2024 заключили на 6млрд, котрі були з 2022-2023 років,
та не потребували Конгреса, не мали застережень "не комфортно" і т.п.

Також поточне керівництво циї країн, зараз проти вступу України до НАТО

В США навіть отримавши від Конгресу 13млрд на відновлення складів,
раніше було "не комфортно" використовувати 4.2млрд PDA котрий не використали в 2022-2023 роках
за місяць змогли використати менше 1.5млрд
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28.05.2024 20:15 Ответить
Список в студію
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28.05.2024 20:24 Ответить
нахєра...краще навпаки список надзвичайно стурбованих
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28.05.2024 20:29 Ответить
Бо перший список менший, легше рахувати 1,2,3. Всі інші - піздоболи зтурбовані
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28.05.2024 20:55 Ответить
Перші пів року була тема проголосують чи ні в другій половині дозволять чи ні нас втягують в дурну палеміку тема яка стосується тільки військових.
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28.05.2024 21:03 Ответить
Да, уже скоро вас никто не будет спрашивать! Я не про Украину! А про кацапстан и Китай!
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28.05.2024 22:06 Ответить
 
 