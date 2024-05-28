Некоторые страны ЕС разрешили Украине бить их оружием по РФ, - Боррель
Некоторые страны ЕС, которые поставляли Украине свое вооружение, позволили Киеву бить их оружием по целям на территории России.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Боррель отметил, что министры обороны стран Евросоюза обсудили возможность снятия ограничений для ВСУ на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ. В частности, по словам дипломата, этот вопрос поднял генсек НАТО Йенс Столтенберг, который лично присутствовал на заседании.
Глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны Евросоюза согласились снять ограничения для Украины на удары по территории РФ западным вооружением. Однако он не рассказал, о каких именно странах идет речь, а также не сказал, сколько стран согласилось снять вышеупомянутое табу.
"Говоря откровенно, я не могу назвать число... Некоторые однозначно сказали: Я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким четким образом. Другие сказали: Ну, дайте мне об этом подумать. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие или нет", - сказал Боррель.
Дипломат также предположил, что число государств ЕС, которые согласятся снять ограничения на удары Украиной по объектам в РФ западным вооружением, увеличится.
"В любом случае - это число изменится... События меняются и люди меняются", - сказал глава дипломатии ЕС.
В то же время он отметил, что соответствующее решение зависит от каждой страны-члена индивидуально. А также добавил, что на уровне ЕС никто не будет заставлять страны действовать тем или иным образом.
Как сообщалось ранее, на заседании совета ЕС на уровне глав Минобороны среди прочего рассматривали вопрос об отмене запрета на применение западного оружия для ударов по военным целям на территории РФ.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
Доброта і великодушність завше так зворушують мене!
(сякається розчулено)
https://prm.ua/zelenskyy-pro-priorytety-my-mozhemo-zbilshyty-armiiu-v-dva-try-razy-ale-todi-ne-zmozhemo-buduvaty-dorohy/ Зеленський про пріоритети: ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги
Правда, як великодушно. будувати дороги для кацапських танків. Одна доброта... А країни ЄС тобі, довбню, нічого не винні і не зобов`язані. Для того ти, дебіле, 5 років тому вибрав собі то зелене недолуге і його слуг. Так що жери і не звизди... Ну і ми всі решта мусимо то робити, через вас, дебілів...
Так, до речі, в міжнародному праві основоположними є зобов`язання держави (влади!) перед власним народом. Ну там, оборона. правопорядок, дотримання законності... ну і все решта. Цирк і клоунада з 95-й кварталом тут далеееко так, чи не в самому кінці. Але ж то не в нас... Ми ж захотіли, щоб па-пріколу і поржать.. Ну то ж які претензії до когось?!
У міжнародних відносинах не існує всезагального зобов`я всіх перед всіма! Якщо щось таке декларується так то і є декларації, не більше! Вся та ООН то декларативне об`єднання, де всі всім обіцяють, але реальних обов`язків НЕ МАЮТЬ! Всі РЕАЛЬНІ зобов`язання визначаються лише міждержавними договорами, двохсторонніми або колективними, як то ЄС чи НАТО.
А тепер, будь ласка, конкретніше про такі на рахунок України?
Вся допомога, яка нам надається реально визначається лише якимись принципами і моральними чи загальнолюдськми нормами. При тому кожен, в першу чергу, дбає про своє! Про своїх громадян і про свою безпеку. Україна саме для того, знову ж, 5 років тому вибрала клоунаду, так що, як кажуть, звиняйте...
Все має свою ціну. Особливо дорого коштують дебілізм і пофігізм...
І друге, а Україна там де? Хоча, знову ж, ДЕКЛАРАЦІЯ, тобто, проголошення намірів. Цікаво, а покарання за порушення її принципів є? О тож...
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Європейські партнери просто бояться!
А то ще наступні вибори програють!
Прозоріше натяка нашим чудакам на літеру М вже годі й шукати. Але
- що з ракетами?
- вони розпиляні
- тобто ви попиляли ракети?
- ні, ми попиляли бюджети
ВСУ один раз использовали систему Patriot из Германии для ударов "на своё усмотрение". Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится, - https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mega-nachteil-im-krieg-ukraine-darf-nicht-gegen-putin-zurueckschiessen-6654744307be9453db597adb Bild
Раніше https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 писали, що є домовленність США та Німечини - не дати перемогти Україні
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
Після цього нові контракти по USAI перестали заключатись
тільки в квітні 2024 заключили на 6млрд, котрі були з 2022-2023 років,
та не потребували Конгреса, не мали застережень "не комфортно" і т.п.
Також поточне керівництво циї країн, зараз проти вступу України до НАТО
В США навіть отримавши від Конгресу 13млрд на відновлення складів,
раніше було "не комфортно" використовувати 4.2млрд PDA котрий не використали в 2022-2023 роках
за місяць змогли використати менше 1.5млрд
піздоболизтурбовані