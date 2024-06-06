Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має право на самооборону і захист своєї території та своїх громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Німецький канцлер наголосив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", - сказав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.