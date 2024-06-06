Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має право на самооборону і захист своєї території та своїх громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Німецький канцлер наголосив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".
"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", - сказав Шольц.
Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
Топ коментарі
+4 ZoV KobZona
показати весь коментар06.06.2024 13:07
+3 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар06.06.2024 12:57
+2 igor shmatko
показати весь коментар06.06.2024 12:58
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До Байдена це робити дозволило 5-10 країн.
Та ще й Уйло гарно постарався обстрілюючи Харків з Белгорода.
Після цього ні Байдену, ні Шолцу не залишилося інших варіантів дії.
По черепам...
По мізкам...
Іде сумлінєвий поток..
Мізки стають на місце...
Вишукане знущання.