УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8664 відвідувача онлайн
Новини
1 873 14

Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має право на самооборону і захист своєї території та своїх громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Німецький канцлер наголосив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", - сказав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

Нагадаємо, минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Автор: 

Німеччина (7361) зброя (7466) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Прежде чем указывать Германии и Шольцу, что им делать, рыбки гуппи должны вспомнить ракетную программу Украины, закатанную в асфальт в 2019-2022 г...
показати весь коментар
06.06.2024 13:07
+3
Шо байден животворящій робе!!!
показати весь коментар
06.06.2024 12:57
+2
Шольц, меркель, де Тауруси? (с) 😁
показати весь коментар
06.06.2024 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бєлгород, спіш?
показати весь коментар
06.06.2024 12:55 Відповісти
Шо байден животворящій робе!!!
показати весь коментар
06.06.2024 12:57 Відповісти
До чого тут Байден?!!
До Байдена це робити дозволило 5-10 країн.
Та ще й Уйло гарно постарався обстрілюючи Харків з Белгорода.
Після цього ні Байдену, ні Шолцу не залишилося інших варіантів дії.
показати весь коментар
06.06.2024 13:12 Відповісти
Шольц, меркель, де Тауруси? (с) 😁
показати весь коментар
06.06.2024 12:58 Відповісти
Так проблеми по *таурусам* вже немає? Чи ще памперси жмуть?
показати весь коментар
06.06.2024 12:58 Відповісти
Та досі сцикотно! 😁😅
показати весь коментар
06.06.2024 12:59 Відповісти
Прежде чем указывать Германии и Шольцу, что им делать, рыбки гуппи должны вспомнить ракетную программу Украины, закатанную в асфальт в 2019-2022 г...
показати весь коментар
06.06.2024 13:07 Відповісти
Коли прокатує каток...

По черепам...

По мізкам...

Іде сумлінєвий поток..

Мізки стають на місце...
показати весь коментар
06.06.2024 13:22 Відповісти
Так давай Тауруси бистріше
показати весь коментар
06.06.2024 13:08 Відповісти
Та невже?
показати весь коментар
06.06.2024 13:09 Відповісти
Яке чудово прозріння ...після того як до німецких військоматів , поприходили ставати на залік , чоловіки по паспорту, а у житт'і без приладу у штаннях, з нафарбованними віями та губками ...
показати весь коментар
06.06.2024 13:27 Відповісти
Шмальц, "Таурусы" можешь прямо на болота запускать, не усложняя логистику поставок
показати весь коментар
06.06.2024 14:51 Відповісти
Дали дозвіл бити по території росії ті, хто дальнобійною зброєю не допоміг.
Вишукане знущання.
показати весь коментар
06.06.2024 15:31 Відповісти
 
 