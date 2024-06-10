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Новини Війна
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літак (2853) Повітряні сили (2345) ГУР (417) Євлаш Ілля (161)

Євлаш про ураження російського багатоцільового винищувача Су-57: Він системно не застосовувався

Вперше уражено Су-57

За час повномасштабного вторгнення війська РФ застосовували літаки Су-57 буквально лічені рази. Найчастіше їх використовували на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", - зауважив Євлаш.

Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Також читайте: Україна вперше атакувала ціль на території РФ бойовим літаком. Уражено командний вузол окупантів, - Sky News

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

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Топ коментарі
+10
Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
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10.06.2024 10:53
+6
Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
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10.06.2024 10:56
+5
Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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10.06.2024 11:32
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Дуже дорога вундервафля.
Расейська перефірія десь у Пензі, маленький пензюк питає тато:
- Папаня, а лятающая то вафля быват?
- Канечна Ваньша быват Су-57.
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10.06.2024 10:53 Відповісти
Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
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10.06.2024 10:53 Відповісти
Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
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10.06.2024 10:56 Відповісти
Міліарди?
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10.06.2024 11:00 Відповісти
"цей літак коштує мільярди доларів" - F-35A: $205-215 млн (2024)...Су-57 є носієм ракет Х-59 та Х-69, його вартість - близько 25 млн доларів (приблизно 1 млрд грн). Якщо він таке дійсно сказав...
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10.06.2024 11:00 Відповісти
Нормально. У нас цілий майор зайнятий тим, що папірець раз на тиждень читає з помилками, а якийсь там доктор наук у званні рядового окопи риє та автомат чистить. Так переможем-с!
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10.06.2024 11:03 Відповісти
Та норм. Це приблизно як ******** авіаносець з ядерною установкою 😂
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10.06.2024 11:07 Відповісти
Там вартість проєкту 8-10 мільярдів вічнозелених )) При великому замовлені ця сума розмастилася би на всі літаки, а так як їх біля 10, то так і є, один біля ядра ))
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10.06.2024 11:12 Відповісти
https://tsn.ua/ru/exclusive/porazhenie-su-57-v-rossii-harakteristiki-i-stoimost-istrebitelya-2596413.html СУ-57
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10.06.2024 11:15 Відповісти
Якщо так оцінювати вартість, то олівець коштує тисячі доларів...
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10.06.2024 11:23 Відповісти
Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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10.06.2024 11:32 Відповісти
...тому треба було чітко сказати, що це вартість проекту, а не того ураженого літака. Термінологія має бути однозначною.
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10.06.2024 12:32 Відповісти
За заявою Міністерства оборони США вартість F-35A становитиме 82,4 мільйона доларів у 2020 році, 79,17 мільйона доларів у 2021 році та 77,9 мільйона доларів у 2022 році.
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10.06.2024 11:13 Відповісти
Читал что с большой вероятностью, был поражен не Су-57, а прототип Т-50. Который как раз базировался на этом аэродроме, так как это аэродром испытательного центра. Там еще рядом полигон расположен. Правда или нет... Не знаю.
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10.06.2024 11:04 Відповісти
не читай "с большой вероятностью" бубуйню, тому-що уражений літак був в останньому уже серійному окрасі. т50 має інший малюнок і наврятчи хтось би прототип перемальовував під серійний.
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10.06.2024 11:36 Відповісти
Дальнейшие полёты всё прояснят. И неполёты.
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10.06.2024 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TJj8-8TouTE пароход то он хороший, только воды боится
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10.06.2024 11:10 Відповісти
розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Нравіца, не нравіца, тєрпі моя красавіца 😁
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10.06.2024 11:28 Відповісти
 
 