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Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "Стрела-10", пытающийся сбить украинский БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 10-й ОГШБ уничтожил вражеский ЗРК "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты тщетно пытались сбить БПЛА.

Также смотрите: Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

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уничтожение (7023) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) ЗРК (202)


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Топ комментарии
+13
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30.05.2024 12:01
+10
Це супер
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30.05.2024 12:04
+9
Огризався, гад...
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30.05.2024 12:17
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30.05.2024 12:01 Ответить
Це супер
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30.05.2024 12:04 Ответить
👍
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30.05.2024 17:01 Ответить
Огризався, гад...
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30.05.2024 12:17 Ответить
І всрався...
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30.05.2024 12:45 Ответить
Промахнувся - пуп надувся.
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30.05.2024 14:44 Ответить
тут прекрасно усе
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30.05.2024 12:51 Ответить
Комусь стало смертельно жарко!
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30.05.2024 12:59 Ответить
Оператору 100%...там вилізти неможливо...щоб оператору вийти потрібно пройти вузький прохід між пультом і бортом МТЛБ, потім стати ногою на сидіння механіка, другою ногою на спинку..і вилізти в люк...
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30.05.2024 13:04 Ответить
Ні разу не бачив цю установку Але мені подобається - бо оператор - головна одиниця екіпажу І за тиждень його не підготуєш!
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30.05.2024 13:12 Ответить
Мтлб...задня частина зайнята пусковою, тому задніх дверей нема..тільки через люк
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30.05.2024 13:27 Ответить
Да-а-а, труден и тернист путь оператора на концерт кобздона, но то того стоит.
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30.05.2024 21:28 Ответить
...потім стати ногою на сидіння плечо механіка, другою ногою на спинку его голову..і вилізти в люк..
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30.05.2024 21:30 Ответить
другий дрон - як чіп і дейл поспішає на допомогу
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30.05.2024 14:02 Ответить
Кацап стріляв по розвіднику (коригувальнику), але ціль занадто мала і цей "пепелац" її майже не бачить (сигнатура мала).
Що вже говорити про ударний дрон... така собі мала і дуже сердита оса.
Хлопцям величезний респект!
Слава ЗСУ!
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30.05.2024 16:08 Ответить
 
 