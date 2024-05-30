Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "Стрела-10", пытающийся сбить украинский БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 10-й ОГШБ уничтожил вражеский ЗРК "Стрела-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты тщетно пытались сбить БПЛА.

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