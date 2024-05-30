Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "Стрела-10", пытающийся сбить украинский БПЛА. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 10-й ОГШБ уничтожил вражеский ЗРК "Стрела-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанты тщетно пытались сбить БПЛА.
Топ комментарии
+13 Svetlana Marchenko #573572
показать весь комментарий30.05.2024 12:01
+10 Василь Воробець
показать весь комментарий30.05.2024 12:04
+9 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.05.2024 12:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сидінняплечо механіка, другою ногою на спинкуего голову..і вилізти в люк..
Що вже говорити про ударний дрон... така собі мала і дуже сердита оса.
Хлопцям величезний респект!
Слава ЗСУ!