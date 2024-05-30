Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО
Спецподразделение ГУР МО уничтожило морскими дронами два катера РФ КС-701 "Тунец".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Оккупанты с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также они хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм орудия.
ГУР МО уничтожило два катера РФ - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".
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Крім того, коли наші міст розвалять, у мокш будь який плавзасіб на вагу золота буде.
Вікіпедія: авіаналіт 16 середніх бомбардувальників наземного базування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell B-25 Mitchell під командуванням підполковника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BB Джеймса Дуліттла , які, злетівши з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C авіаносця https://uk.m.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-8) «Хорнет» , вперше атакували територію Японії. Наліт не мав серйозних військових наслідків, але мав велике політичне значення.
Це вам не шаурмою на базарі торгувати.
https://hromadske.ua/ru/voyna/224989-v-krymu-porazhen-kater-kotorym-rossiyane-ohranyali-kerchenskiy-most
******* сказал "врать нельзя" и уволил конашенко-лгуна
Загалом, молодці!
Очевидно, що БЕК, як пускова платформа - нестабільний, і мабуть для озброєння ППО БЕК потрібні невелики ЗУР з головками самонаведення, налаштованими для бою саме тих умовах, в яких перебувають БЕК під час руху на морських хвилях під обстрілом бойових гвинтокрилів ворога.
Проти гвинтів тільки ракети. Що, писали, вже реалізовано, але мабуть у проекті.
Два Тунец.
І обом прийшов писець.
Касапи писали в своїх пабліках, що один
"Якщо ти зустрів "Тунця" - зразу бий йому в торця!"
бо там їєхнє місце , а не в Чорному морі України 🙁
Це як в "якщо воно крякає, якщо воно пірнає, якщо в нього лапи з перепонками, то це мабуть - КАЧКА".
Так і тут - носії ПКР знесли, надводні носії калібрів знесли, судоплавству України ризики значно понизились, але операція триває!
Я до того, що якщо хтось думає, що десант на Тарханкут - був останнім, того очікує багато приємних несподіванок!
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.