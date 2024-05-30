РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10830 посетителей онлайн
Новости Видео Война
24 340 82

Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МО уничтожило морскими дронами два катера РФ КС-701 "Тунец".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Оккупанты с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также они хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм орудия.

ГУР МО уничтожило два катера РФ - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Смотрите: Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26411) уничтожение (7023) ГУР (442) морской дрон (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+38
"лососнулі тунца" (с)
показать весь комментарий
30.05.2024 10:14
+35
показать весь комментарий
30.05.2024 10:32
+33
Бінго!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бінго!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:12 Ответить
Ви забули про психологічний фактор. Пофігу що, головне щоб мокши ніде не почували себе спокійно! Щоб земля під ногами горіла.

Крім того, коли наші міст розвалять, у мокш будь який плавзасіб на вагу золота буде.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:56 Ответить
Ви не враховуєте безліч факторів. Розвіддані і оцінка дій противника, зміну оперативної обстановки - ціль головна- зникла, тотальна зачистка акваторії - вийшли на рівень, коли маємо достатньо засобів для цього і тощо. Не можна підходити лінійно до цього питання, як і в дискусії чим збивати дешеві шахеди...
показать весь комментарий
30.05.2024 10:58 Ответить
Кацап, як би тут не всирався, спільноте по....й.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:04 Ответить
Мамкін математик вирішив підрахувати війну. 😆
показать весь комментарий
30.05.2024 11:04 Ответить
Скажімо так, це рейд Дуліттла на Токіо, український варіант.
Вікіпедія: авіаналіт 16 середніх бомбардувальників наземного базування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell B-25 Mitchell під командуванням підполковника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%BB Джеймса Дуліттла , які, злетівши з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C авіаносця https://uk.m.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-8) «Хорнет» , вперше атакували територію Японії. Наліт не мав серйозних військових наслідків, але мав велике політичне значення.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:10 Ответить
за 70к ты шкоду последнюю можешь купить разве что)
показать весь комментарий
30.05.2024 11:11 Ответить
Під час війни це так не працює. Ви не знаєте замислу операції і всіх умов. Якщо, наприклад, стоїть стратегічна задача видавити флот кацапів з ЧМ, то навіть надувну лодку доречно топити.
Це вам не шаурмою на базарі торгувати.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:01 Ответить
"лососнулі тунца" (с)
показать весь комментарий
30.05.2024 10:14 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:23 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 12:20 Ответить
Жирний тунець. І громкій піZдец.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:45 Ответить
У фіннів є кілька страв національної кухні Рибні юшки Особливість - вони готуються на морській воді! Тут - те саме
показать весь комментарий
31.05.2024 04:02 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 10:16 Ответить
🤣 аля мы любим белгородское пво)
показать весь комментарий
30.05.2024 10:19 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:23 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 10:16 Ответить
А що з поромами?
показать весь комментарий
30.05.2024 10:18 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 10:32 Ответить
Повний пєсєц?))
показать весь комментарий
30.05.2024 10:57 Ответить
"По словам оккупационных властей, от обломков якобы сбитых ракет https://hromadske.ua/ru/voyna/224988-v-kerchi-posle-vzryvov-povrezhdeny-dva-paroma пострадали автомобильный и железнодорожный паромы , повреждено остекление надстроек. Погибших среди моряков и гражданских, как утверждается, нет."
https://hromadske.ua/ru/voyna/224989-v-krymu-porazhen-kater-kotorym-rossiyane-ohranyali-kerchenskiy-most
показать весь комментарий
30.05.2024 11:29 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:30 Ответить
канашенков - все
******* сказал "врать нельзя" и уволил конашенко-лгуна
показать весь комментарий
30.05.2024 12:16 Ответить
Полный тунец...
показать весь комментарий
30.05.2024 10:19 Ответить
...хм, плавають, як в себе дома. "Не@@ шастать" , нехай щастить!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:20 Ответить
Цікаво. А якщо встановити кулемет зі стабіліцацію чи ПЗРК? Гелікоптер такою солодкою мішенню виглядав.
Загалом, молодці!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:24 Ответить
Тоже самое подумал, или дрон прикрытие для вертолёта
показать весь комментарий
30.05.2024 10:56 Ответить
На саму Магуру почепити дрона - камікадзе з машинним баченням, щоб вертоліт кацапський вразити
показать весь комментарий
30.05.2024 16:27 Ответить
Можливо доцільно у складі зграї БЕКів застосовувати декілька БЕКів, озброєних засобами ППО прикриття БЕК від атакуючих гвинтокрилів.
Очевидно, що БЕК, як пускова платформа - нестабільний, і мабуть для озброєння ППО БЕК потрібні невелики ЗУР з головками самонаведення, налаштованими для бою саме тих умовах, в яких перебувають БЕК під час руху на морських хвилях під обстрілом бойових гвинтокрилів ворога.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:32 Ответить
Непогане тренування, результативне. Буде ще краще. Комплексний підхід з використанням одночасно повітряних безпілотників, по яким працює ППО не дасть в повній мірі працювати кацапськїй авіації. Є ще багато чого, що ми побачимо. Демілітаризація кацапів продовжується.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:08 Ответить
там хвилі ... З більш стабільних гвинтокрилів і то по дрону не попадають.

Проти гвинтів тільки ракети. Що, писали, вже реалізовано, але мабуть у проекті.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:24 Ответить
ГСН навчити спрацьовувати по акустичним спектрам гвинтокрилів, які включають фрагменти спектру пострілів їх бортової зброї.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:21 Ответить
хвилі ... вода ...
показать весь комментарий
30.05.2024 16:39 Ответить
А ось коли зроблять підводні дрони задля полювання на підводні човни, то взагалі буде свято. Уявіть чисте Чорне море і навколо тільки флот НАТО.
показать весь комментарий
30.05.2024 19:22 Ответить
ще б навчитися збивати вертолі, з магури, то взагалі, кіберпанк!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:24 Ответить
Не приживається тунець у Чорному морі.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:25 Ответить
нєрусская риба какаята...
показать весь комментарий
30.05.2024 10:37 Ответить
нєскрєпная
показать весь комментарий
30.05.2024 10:59 Ответить
Скрєпная, це чюда-юда...
показать весь комментарий
30.05.2024 11:03 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:04 Ответить
Оце і гарненько! Був Тунець, а став Песець.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:26 Ответить
Раз Тунец
Два Тунец.
І обом прийшов писець.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:29 Ответить
Так себе добыча. Ети тунцы копеечные. Рашисты могут их клепать десяток в месяц. Вот лучше бы вертолеты сбили которые за дронами охотились
показать весь комментарий
30.05.2024 10:29 Ответить
А матросню бабы еще нарожают
показать весь комментарий
30.05.2024 10:35 Ответить
Цілих одного? І то не факт що там вночі хтось є з команди катера.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:47 Ответить
Лучшее - враг хорошего Но я согласен, сбить боевой вертолет в воздухе с экипажем во время атаки плавсредств БЭКами - большая удача. Все еще впереди. Думаю стаи БЭКов оснастят соответствующим вооружением, которое приблизит большую удачу.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:46 Ответить
Катери "Піздець" пішли до "Куні"
показать весь комментарий
30.05.2024 10:32 Ответить
Ну, не осталось в Черном море нормальных целей, что ты будешь делать
показать весь комментарий
30.05.2024 10:36 Ответить
Тунец давай
показать весь комментарий
30.05.2024 10:35 Ответить
Абфигеть! Одно утешение, что хоть потратили не три дрона...
показать весь комментарий
30.05.2024 10:37 Ответить
Це і є ті "пороми"?
показать весь комментарий
30.05.2024 10:57 Ответить
Остання інформація: попали по СЕМИ суднах у районі Керчі Три катери (два "тунці" та лоцманський катер) - втопили Два катери пошкодили Також пошкодили два пороми - "Конро Трейдер" та "Авангард" Останній викинувся на мілину - щоб не затонуть
показать весь комментарий
30.05.2024 16:18 Ответить
кацапський підр, ти просто уяви собі, що країна, яка не має власного морського флоту, вже знищила третину ваших кораблів. Карл, навіть флагман ваших вмс пішов на дно!
показать весь комментарий
30.05.2024 10:59 Ответить
аж два?
Касапи писали в своїх пабліках, що один
показать весь комментарий
30.05.2024 10:54 Ответить
Читай трохи вище мій коментар
показать весь комментарий
30.05.2024 16:24 Ответить
Тунець пішов на нерест.
показать весь комментарий
30.05.2024 10:55 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:05 Ответить
Тунєц по-флотскі.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:09 Ответить
Витяг з бойової настанови БЕК

"Якщо ти зустрів "Тунця" - зразу бий йому в торця!"
показать весь комментарий
30.05.2024 11:16 Ответить
Хто зна. Один тунець мабуть коштує стільки ж скільки і один морський дрон
показать весь комментарий
30.05.2024 11:20 Ответить
Потихеньку всі морські корита кацапіі підуть до пекла. ,
бо там їєхнє місце , а не в Чорному морі України 🙁
показать весь комментарий
30.05.2024 11:20 Ответить
Посолити і вийде таранька з тунця.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:22 Ответить
Скоро Магура будет с турелью ЗРК/ ПЗРК или с мини-"градом" - вот веселуха в портах начнется
показать весь комментарий
30.05.2024 11:31 Ответить
На відео один майнули
показать весь комментарий
30.05.2024 11:40 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51 Ответить
Тунцу писец)
показать весь комментарий
30.05.2024 11:59 Ответить
О! Сьогодні свято у цих створінь:
показать весь комментарий
30.05.2024 12:07 Ответить
на таке корито витратили дрон який дорожче коштує, перемога однозначно, побільше музички пафосної.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:38 Ответить
Шкода, що на морських дронах не було зеніток/стінгера
показать весь комментарий
30.05.2024 12:42 Ответить
Якщо розносять всі доступні РЛС-и та ЗРК системи, якщо розносять всі доступні плав-засоби для патрулювання, якщо розносять всі доступні аеродроми з літаками та гвинтокрилами, то...

Це як в "якщо воно крякає, якщо воно пірнає, якщо в нього лапи з перепонками, то це мабуть - КАЧКА".

Так і тут - носії ПКР знесли, надводні носії калібрів знесли, судоплавству України ризики значно понизились, але операція триває!

Я до того, що якщо хтось думає, що десант на Тарханкут - був останнім, того очікує багато приємних несподіванок!
показать весь комментарий
30.05.2024 12:55 Ответить
Полний тунєц,прийшов їм,чи як сказати?
показать весь комментарий
30.05.2024 13:09 Ответить
в Черном море цели слишком малы либо слишком защищены.
давно пора уничтожать кацапские корыта в других морях.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:25 Ответить
Не вистачае турелі з пзрк Ігла або стінгер)
показать весь комментарий
30.05.2024 14:34 Ответить
На такому хвилюванні поки не виходе стабілвізувати платфрму -Магура 5, для захвату ІЧ головкою самонаведення. Необхідно зафіксувти ціль. Треба ставити гіроплатформу з високими варіцями. Нічого трохи лишньої ваги.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:17 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 16:26 Ответить
 
 