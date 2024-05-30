Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МО уничтожило морскими дронами два катера РФ КС-701 "Тунец".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Оккупанты с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также они хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм орудия.

ГУР МО уничтожило два катера РФ - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Смотрите: Ночью в Керчи в оккупированном Крыму были слышны взрывы. ВИДЕО