Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Стрела-10", який намагається збити український БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 10-ї ОГШБ знищив ворожий ЗРК "Стрела-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти марно намагалися збити БПЛА.

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