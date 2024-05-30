Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Стрела-10", який намагається збити український БПЛА. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 10-ї ОГШБ знищив ворожий ЗРК "Стрела-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти марно намагалися збити БПЛА.
Топ коментарі
+13 Svetlana Marchenko #573572
показати весь коментар30.05.2024 12:01
+10 Василь Воробець
показати весь коментар30.05.2024 12:04
+9 Владислав Сварчевський
показати весь коментар30.05.2024 12:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сидінняплечо механіка, другою ногою на спинкуего голову..і вилізти в люк..
Що вже говорити про ударний дрон... така собі мала і дуже сердита оса.
Хлопцям величезний респект!
Слава ЗСУ!