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Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "Стрела-10", який намагається збити український БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 10-ї ОГШБ знищив ворожий ЗРК "Стрела-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти марно намагалися збити БПЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона знищив ворожий ЗРК "Оса" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) ЗРК (207)


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Топ коментарі
+13
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30.05.2024 12:01
+10
Це супер
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30.05.2024 12:04
+9
Огризався, гад...
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30.05.2024 12:17
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30.05.2024 12:01 Відповісти
Це супер
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30.05.2024 12:04 Відповісти
👍
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30.05.2024 17:01 Відповісти
Огризався, гад...
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30.05.2024 12:17 Відповісти
І всрався...
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30.05.2024 12:45 Відповісти
Промахнувся - пуп надувся.
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30.05.2024 14:44 Відповісти
тут прекрасно усе
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30.05.2024 12:51 Відповісти
Комусь стало смертельно жарко!
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30.05.2024 12:59 Відповісти
Оператору 100%...там вилізти неможливо...щоб оператору вийти потрібно пройти вузький прохід між пультом і бортом МТЛБ, потім стати ногою на сидіння механіка, другою ногою на спинку..і вилізти в люк...
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30.05.2024 13:04 Відповісти
Ні разу не бачив цю установку Але мені подобається - бо оператор - головна одиниця екіпажу І за тиждень його не підготуєш!
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30.05.2024 13:12 Відповісти
Мтлб...задня частина зайнята пусковою, тому задніх дверей нема..тільки через люк
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30.05.2024 13:27 Відповісти
Да-а-а, труден и тернист путь оператора на концерт кобздона, но то того стоит.
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30.05.2024 21:28 Відповісти
...потім стати ногою на сидіння плечо механіка, другою ногою на спинку его голову..і вилізти в люк..
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30.05.2024 21:30 Відповісти
другий дрон - як чіп і дейл поспішає на допомогу
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30.05.2024 14:02 Відповісти
Кацап стріляв по розвіднику (коригувальнику), але ціль занадто мала і цей "пепелац" її майже не бачить (сигнатура мала).
Що вже говорити про ударний дрон... така собі мала і дуже сердита оса.
Хлопцям величезний респект!
Слава ЗСУ!
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30.05.2024 16:08 Відповісти
 
 