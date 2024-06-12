В Часовом Яре остаются 660 человек, в Красногоровке – 346

В Часовом Яре в Донецкой области до сих пор остаются 660 человек, еще 346 - в Красногоровке.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно занимаемся направлением эвакуации с линии фронта непосредственно. В Часовом Яре осталось сейчас 660 человек, в городе Красногоровка - 346. К сожалению, с каждым днем туда все труднее заезжать, потому что враг обстреливает с FPV-дронов... У тех людей, которые там остались, выезжать желания особого нет. Только благодаря поддержке военных удается завезти гуманитарную помощь, медицинскую помощь, чтобы их поддержать", - рассказал Филашкин.

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Также отмечается, что продолжается предоставление строительных материалов жителям Константиновки, жилье которых пострадало два дня назад от удара КАБ-500.

Ранее сообщалось, что из Лимана, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Ильиновской громады в Донецкой области из-за постоянных обстрелов планируют эвакуировать семьи с детьми.