РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости
890 6

В Часовом Яре остаются 660 человек, в Красногоровке – 346

евакуація

В Часовом Яре в Донецкой области до сих пор остаются 660 человек, еще 346 - в Красногоровке.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно занимаемся направлением эвакуации с линии фронта непосредственно. В Часовом Яре осталось сейчас 660 человек, в городе Красногоровка - 346. К сожалению, с каждым днем туда все труднее заезжать, потому что враг обстреливает с FPV-дронов... У тех людей, которые там остались, выезжать желания особого нет. Только благодаря поддержке военных удается завезти гуманитарную помощь, медицинскую помощь, чтобы их поддержать", - рассказал Филашкин.

Также читайте: 5 человек удалось эвакуировать из Красногоровки, часть пути они преодолели пешком

Также отмечается, что продолжается предоставление строительных материалов жителям Константиновки, жилье которых пострадало два дня назад от удара КАБ-500.

Ранее сообщалось, что из Лимана, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Ильиновской громады в Донецкой области из-за постоянных обстрелов планируют эвакуировать семьи с детьми.

Автор: 

эвакуация (2076) Донецкая область (9700) Ясногоровка (102) Часов Яр (335)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
промовчу
показать весь комментарий
12.06.2024 15:29 Ответить
і ніхто в буса примусово не запихає . чому держава не проводить примусову евакуацію ?
показать весь комментарий
12.06.2024 15:45 Ответить
Яка їм, бляха, ще гуманітарка? Ждуни... В Авдіївці вже це проходили. Зараз вони харч від військових беруть, а потім будуть розповідати "как іх угнєталі украфашісті"
показать весь комментарий
12.06.2024 15:48 Ответить
влада мусить про них подбати, бо їм ще потім з наїтими їбалами в російських новинах про страшних укронацистів розповідати
показать весь комментарий
12.06.2024 16:07 Ответить
Посадить ермака за здачу територій.

Україну в НАТО не приймають із-за Ермака, у котрого родина- фсбєшники
показать весь комментарий
12.06.2024 16:31 Ответить
 
 