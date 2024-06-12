У Часовому Яру залишаються 660 осіб, у Красногорівці - 346

У Часовому Яру на Донеччині досі залишаються 660 людей, ще 346 - у Красногорівці.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо займаємося напрямком евакуації з лінії фронту безпосередньо. У Часовому Яру залишилося зараз 660 людей, у місті Красногорівка - 346. На жаль, з кожним днем туди дедалі важче заїздити, тому що ворог обстрілює з FPV-дронів… У тих людей, які там залишилися, виїжджати бажання особливого немає. Тільки завдяки підтримці військових вдається завезти гуманітарну допомогу, медичну допомогу, щоб їх підтримати", - розповів Філашкін.

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Також зазначається, що триває надання будівельних матеріалів жителям Костянтинівки, житло яких постраждало два дні тому від удару КАБ-500.

Раніше повідомлялося, що з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади в Донецькій області через постійні обстріли планують евакуювати родини з дітьми.