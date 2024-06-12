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У Часовому Яру залишаються 660 осіб, у Красногорівці - 346

евакуація

У Часовому Яру на Донеччині досі залишаються 660 людей, ще 346 - у Красногорівці.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо займаємося напрямком евакуації з лінії фронту безпосередньо. У Часовому Яру залишилося зараз 660 людей, у місті Красногорівка - 346.  На жаль, з кожним днем туди дедалі важче заїздити, тому що ворог обстрілює з FPV-дронів… У тих людей, які там залишилися, виїжджати бажання особливого немає. Тільки завдяки підтримці військових вдається завезти гуманітарну допомогу, медичну допомогу, щоб їх підтримати", - розповів Філашкін.

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Також зазначається, що триває надання будівельних матеріалів жителям Костянтинівки, житло яких постраждало два дні тому від удару КАБ-500.

Раніше повідомлялося, що з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади в Донецькій області через постійні обстріли планують евакуювати родини з дітьми.

Автор: 

евакуація (2317) Донецька область (8541) Красногорівка (108) Часів Яр (341)


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12.06.2024 15:29 Відповісти
і ніхто в буса примусово не запихає . чому держава не проводить примусову евакуацію ?
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12.06.2024 15:45 Відповісти
Яка їм, бляха, ще гуманітарка? Ждуни... В Авдіївці вже це проходили. Зараз вони харч від військових беруть, а потім будуть розповідати "как іх угнєталі украфашісті"
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12.06.2024 15:48 Відповісти
влада мусить про них подбати, бо їм ще потім з наїтими їбалами в російських новинах про страшних укронацистів розповідати
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12.06.2024 16:07 Відповісти
Посадить ермака за здачу територій.

Україну в НАТО не приймають із-за Ермака, у котрого родина- фсбєшники
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12.06.2024 16:31 Відповісти
 
 