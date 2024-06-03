Із Лиману та 6 сіл Донеччини планують евакуювати родини з дітьми

Із Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади в Донецькій області через постійні обстріли планують евакуювати родини з дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Донецької ОВА, про це йшлося в підсумках тижня від голови ОВА Вадима Філашкіна.

Як зазначається, упродовж останнього тижня безпекова ситуація у регіоні значно погіршилася. Ворог щодня обстрілює міста та села Донеччини з усіх наявних видів озброєнь. Зокрема, окупанти використовують балістичні ракети та надпотужні авіабомби. Щодня є поранені та загиблі.

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"З огляду на постійні важкі обстріли, на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС прийняли важливе рішення про евакуацію родин з дітьми з деяких населених пунктів області.

Зокрема, необхідно вивезти дітей з Лиману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади. Наразі чекаємо на погодження цього рішення від Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, протягом доби російські війська 14 разів обстріляли Донеччину, били по Покровському та Бахмутському районах. Унаслідок обстрілів 5 осіб дістали поранення, пошкоджено будинки та інфраструктурний об’єкт