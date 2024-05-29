Росіяни тричі обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранено, пошкоджено будинки та адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Вдень 29 травня 2024 року війська РФ тричі обстріляли Лиман Донецької області. Щонайменше 8 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

На місці події працюють всі відповідальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скидання ворогом 1,5-тонної авіабомби на Олексієво-Дружківку на Донеччині: кількість постраждалих зросла до 7, пошкоджено понад 100 будинків. ФОТОрепортаж









