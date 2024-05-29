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Росіяни тричі обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранено, пошкоджено будинки та адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Вдень 29 травня 2024 року війська РФ тричі обстріляли Лиман Донецької області. Щонайменше 8 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі.

На місці події працюють всі відповідальні служби.

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Наслідки обстрілу Лиману 29 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Лиману 29 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Лиману 29 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568) Лиман (230)


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