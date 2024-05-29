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Скидання ворогом 1,5-тонної авіабомби на Олексієво-Дружківку на Донеччині: кількість постраждалих зросла до 7, пошкоджено понад 100 будинків. ФОТОрепортаж

Вчора, 28 травня, ворожа авіація скинула півторатонну авіаційну бомбу на приватний житловий сектор міста Олексієво-Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, уламками зруйновано та пошкоджено понад 100 будинків.

За даними ДСНС, рятувальники розпочали гасіння пожеж, для безпеки особового складу було залучено тактичний робот Magirus Wolf С1.

"Понад 7 годин вогнеборці боролися з вогнем та ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі понад 1500 кв. м. Під час ліквідації пожеж було виявлено чоловіка, який отруївся продуктами горіння. Рятувальники транспортували його до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Тоді було відомо про 6 поранених.

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обстріл (28672) Донецька область (8568) ДСНС (5122)


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Та то таке,це територія України.От по росії бити не можна,ато попа вутін нападе,ескалація буде!!!
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29.05.2024 13:38 Відповісти
А у нас є подібні бомби і чим їх доправляти? У кацапів є ще й 3 тонні. В Європі таке важке бомбардування, зокрема Дрездена, було здійснено союзниками в 1945 році.
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29.05.2024 13:40 Відповісти
Так можуть стерти всі міста і військові позиції, поки не дадуть змогу збивати все над терріторіею мордору.
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29.05.2024 13:51 Відповісти
Чим збивати? Асфальтом ?
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29.05.2024 13:57 Відповісти
бабусяфонами і мільярдом дерев
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29.05.2024 14:40 Відповісти
 
 