Скидання ворогом 1,5-тонної авіабомби на Олексієво-Дружківку на Донеччині: кількість постраждалих зросла до 7, пошкоджено понад 100 будинків. ФОТОрепортаж

Вчора, 28 травня, ворожа авіація скинула півторатонну авіаційну бомбу на приватний житловий сектор міста Олексієво-Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, уламками зруйновано та пошкоджено понад 100 будинків.

За даними ДСНС, рятувальники розпочали гасіння пожеж, для безпеки особового складу було залучено тактичний робот Magirus Wolf С1.

"Понад 7 годин вогнеборці боролися з вогнем та ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі понад 1500 кв. м. Під час ліквідації пожеж було виявлено чоловіка, який отруївся продуктами горіння. Рятувальники транспортували його до лікарні", - йдеться у повідомленні.











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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині. Тоді було відомо про 6 поранених.