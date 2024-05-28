Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині: Кількість поранених зросла до шести. Серед них 4-річна дитина (оновлено)
Російські окупаційні війська обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали шестеро осіб, серед них 6-річний хлопчик.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару поранення дістали 3 особи.
"Росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина - вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню. Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 - майже повністю знищені", - йдеться в повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом Офіс генерального прокурора України повідомив, що кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ в Олексієво-Дружківці, що на Донеччині, зросла до 6 осіб. Серед них 4-річний хлопчик та його матір. Постраждалим надали медичну допомогу.
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, під приціл окупантів потрапили приватні будинки. Через ворожий обстріл пошкоджені десятки домоволодінь, церква та чотири автомобілі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом чергового порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ЗСУ один раз використовували систему Patriot з Німеччини для ударів "на власний розсуд". Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - Bild
Україні також заборонено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоби боротися з ними.