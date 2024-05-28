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Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині: Кількість поранених зросла до шести. Серед них 4-річна дитина (оновлено)

Російські окупаційні війська обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали шестеро осіб, серед них 6-річний хлопчик.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару поранення дістали 3 особи.

"Росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина - вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню. Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 - майже повністю знищені", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом Офіс генерального прокурора України повідомив, що кількість поранених внаслідок авіаційного удару російських військ в Олексієво-Дружківці, що на Донеччині, зросла до 6 осіб. Серед них 4-річний хлопчик та його матір. Постраждалим надали медичну допомогу. 

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, під приціл окупантів потрапили приватні будинки. Через ворожий обстріл пошкоджені десятки домоволодінь, церква та чотири автомобілі.

В Олексієво-Дружківці Донецької області внаслідок авіаційного удару російських військ поранені шестеро людей

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом чергового порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Олексієво-Дружківці Донецької області внаслідок авіаційного удару російських військ поранені шестеро людей

Читайте: На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546)


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рфпі**ори..
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28.05.2024 16:16 Відповісти
Боротися з цим нема чим. І не буде...
"ЗСУ один раз використовували систему Patriot з Німеччини для ударів "на власний розсуд". Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - Bild
Україні також заборонено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоби боротися з ними.
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28.05.2024 16:33 Відповісти
Якщо це правда, тоді Харків петріот точно не врятують
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28.05.2024 19:40 Відповісти
А Шашличник з єрмаковщиною по Європам ошивається? Приготвувся до сезону майовок з виїздом на природу з шашликами, клоун.
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28.05.2024 19:48 Відповісти
А е_баный Запад боится разрешить нам сбивать рашистские бомбардировщики и носители ракет над рашкой.
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28.05.2024 20:16 Відповісти
То мабуть той йо ний захід у 19-20 рр казав, шо якшо ми будемо витрачати на армію то не хватить на дороги? Ні?
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28.05.2024 20:22 Відповісти
Це той йо-ний Запад который у нас ЯО отбирал выдав нам филькину грамоту взамен, а так же етот йо-й Запад который в 2014 на нас давил расказывая что если мы без боя отдадим крым и дамбас то войны больше не будет
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28.05.2024 20:25 Відповісти
Це може той самий захід,який дає озброєння і гроші? Чи ти вважаєш що Україна з 22 року святим духом воює? Боневтіка спитай де грім-2, яким можна бити по кацапстану, де вільха, нептуни?
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29.05.2024 06:51 Відповісти
 
 