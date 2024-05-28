Рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке Донецкой области: Количество раненых возросло до шести. Среди них 4-летний ребенок. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, в результате чего ранения получили шесть человек, среди них 6-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара ранения получили 3 человека.

"Россияне сбросили на городок полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Легкие ранения получил ребенок - он не нуждается в госпитализации, но двое раненых взрослых доставлены в больницу. Повреждено около сотни домов, из них 3 - почти полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

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Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что количество раненых в результате авиационного удара российских войск в Алексеево-Дружковке на Донетчине возросло до 6 человек. Среди них 4-летний мальчик и его мать. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, под прицел оккупантов попали частные дома. Из-за вражеских обстрелов повреждены десятки домовладений, церковь и четыре автомобиля.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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