Рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке Донецкой области: Количество раненых возросло до шести. Среди них 4-летний ребенок. ВИДЕО (обновлено)
Российские оккупационные войска обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, в результате чего ранения получили шесть человек, среди них 6-летний мальчик.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара ранения получили 3 человека.
"Россияне сбросили на городок полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Легкие ранения получил ребенок - он не нуждается в госпитализации, но двое раненых взрослых доставлены в больницу. Повреждено около сотни домов, из них 3 - почти полностью уничтожены", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что количество раненых в результате авиационного удара российских войск в Алексеево-Дружковке на Донетчине возросло до 6 человек. Среди них 4-летний мальчик и его мать. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, под прицел оккупантов попали частные дома. Из-за вражеских обстрелов повреждены десятки домовладений, церковь и четыре автомобиля.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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