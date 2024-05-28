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Рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке Донецкой области: Количество раненых возросло до шести. Среди них 4-летний ребенок. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, в результате чего ранения получили шесть человек, среди них 6-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара ранения получили 3 человека.

"Россияне сбросили на городок полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Легкие ранения получил ребенок - он не нуждается в госпитализации, но двое раненых взрослых доставлены в больницу. Повреждено около сотни домов, из них 3 - почти полностью уничтожены", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что количество раненых в результате авиационного удара российских войск в Алексеево-Дружковке на Донетчине возросло до 6 человек. Среди них 4-летний мальчик и его мать. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, под прицел оккупантов попали частные дома. Из-за вражеских обстрелов повреждены десятки домовладений, церковь и четыре автомобиля.

В Олексієво-Дружківці Донецької області внаслідок авіаційного удару російських військ поранені шестеро людей

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Олексієво-Дружківці Донецької області внаслідок авіаційного удару російських військ поранені шестеро людей

Читайте: На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


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рфпі**ори..
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28.05.2024 16:16 Ответить
Боротися з цим нема чим. І не буде...
"ЗСУ один раз використовували систему Patriot з Німеччини для ударів "на власний розсуд". Реакція: гнівні дзвінки з Берліна та Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться", - Bild
Україні також заборонено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоби боротися з ними.
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28.05.2024 16:33 Ответить
Якщо це правда, тоді Харків петріот точно не врятують
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28.05.2024 19:40 Ответить
А Шашличник з єрмаковщиною по Європам ошивається? Приготвувся до сезону майовок з виїздом на природу з шашликами, клоун.
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28.05.2024 19:48 Ответить
А е_баный Запад боится разрешить нам сбивать рашистские бомбардировщики и носители ракет над рашкой.
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28.05.2024 20:16 Ответить
То мабуть той йо ний захід у 19-20 рр казав, шо якшо ми будемо витрачати на армію то не хватить на дороги? Ні?
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28.05.2024 20:22 Ответить
Це той йо-ний Запад который у нас ЯО отбирал выдав нам филькину грамоту взамен, а так же етот йо-й Запад который в 2014 на нас давил расказывая что если мы без боя отдадим крым и дамбас то войны больше не будет
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28.05.2024 20:25 Ответить
Це може той самий захід,який дає озброєння і гроші? Чи ти вважаєш що Україна з 22 року святим духом воює? Боневтіка спитай де грім-2, яким можна бити по кацапстану, де вільха, нептуни?
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29.05.2024 06:51 Ответить
 
 