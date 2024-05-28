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Новости Война
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Донецкая область (8745) фортификации (110)

На Донетчине строят фортификации, на первой линии этим занимаются ВСУ, - ОВА

Зведення фортифікацій

В Донецкой области возводятся военные инженерно-технические фортификационные сооружения. На первой линии обороны к процессу привлечены военнослужащие Сил обороны Украины, военные администрации привлечены к строительству фортификаций на второй линии обороны, а строительство третьей линии обороны относится к сфере государственных заказчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Донецкой ОГА на запрос LIGA.net.

По данным ОВА, возведение инженерно-фортификационных сооружений на первой линии обороны проводится военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Сил обороны.

Военные администрации населенных пунктов области привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, с учетом ограничений безопасности, заверили в ОВА.

В то же время, в ответе отметили, что ОВА не обеспечивает строительство первой и второй линии обороны. Строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками, в том числе - военными администрациями.

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В ОВА рассказали, что на территории области остаются только четыре военно-гражданские администрации населенных пунктов, территориальные громады которых оккупированы и которые не занимаются построением линий обороны.

Строительство обеспечивается за счет и в пределах расходов государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, добавили в ответе.
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Топ комментарии
+7
Тільки зараз взялись? І не розкрадають? А чому кацапи побудували свої лінії оборони зразу, як тільки їх зупинили на Дніпрі? А зелена сволота в той час лише дивилась що ще вкрасти.
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28.05.2024 12:33
+5
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28.05.2024 12:42
+2
Зелена сволота не обіцяла будувати лінії оборони, які до неї претензії. Обіцяла поржать і по Дніпру....
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28.05.2024 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Тільки зараз взялись? І не розкрадають? А чому кацапи побудували свої лінії оборони зразу, як тільки їх зупинили на Дніпрі? А зелена сволота в той час лише дивилась що ще вкрасти.
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28.05.2024 12:33 Ответить
Зелена сволота не обіцяла будувати лінії оборони, які до неї претензії. Обіцяла поржать і по Дніпру....
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28.05.2024 12:35 Ответить
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28.05.2024 12:42 Ответить
Ух ти! Мій комент з Цензора (https://censor.net/ua/news/3491386/*****************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_81850829)
трохи переробили і в маси!
Так і до популярності недалеко 😂

Дякую 👍
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28.05.2024 13:41 Ответить
Так вы и есть vitaliyfalcon?
Рад познакомиться, даже заочно.
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28.05.2024 17:24 Ответить
https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fzayats757
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28.05.2024 17:45 Ответить
ці "зуби" легко роздвигаються ковшем бульдозеру, що й роблять кацапи, а потім іде бронетехніка. Мінувати надійніше.
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28.05.2024 12:47 Ответить
Найкраще це комплексні споруди - міни, зуби, колючий дріт, окопи з бліндажами. А самі зуби розраховані на стримання проривів на легкоброньованій техніці(Харківщина 2022р).
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28.05.2024 13:11 Ответить
Тышо тышо. Под огнем арты и дронов ехать экскаватором?
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28.05.2024 13:23 Ответить
я нічо, я нічо. Так хлопці розказували.
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28.05.2024 14:39 Ответить
пис.. В нас не завжди було чим стріляти. Второпав?
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28.05.2024 14:40 Ответить
дуже завчасно..., не пройшло й 3-х років повномасштабної війни..., знов їх будують по підручниках із серії "Часті помилки при будівництві фортифікаційних споруд або як не треба будувати"...,
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28.05.2024 12:55 Ответить
Ого як вчасно, дякувати школі Трускавця!)
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28.05.2024 12:57 Ответить
Ух ти! Нарешті дійшло! Якби не складності з людською мобілізацією (а іншої і немає) , то далі продовжували би українцями оборонятись.
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28.05.2024 13:54 Ответить
 
 