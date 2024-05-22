Рада создала ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов для ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 277 парламентариев.
Председателем ВСК назначен нардеп "Слуги народа" Николай Задорожный.
"В состав вошли 8-м Слуг народа, и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас Рома Костенко", - добавил нардеп "Голоса".
"К полномочиям ВСК относятся, изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:
1) потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
2) анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
3) обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств выделенных на их обустройство", - рассказал Железняк.
Напомним, 21 мая 2024 года нардепы "Европейской Солидарности" блокировали трибуну парламента, требуя создания ВСК по строительству фортификаций.
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Здається всі почали забувати хто саме піарив то потужне ніх..я! Відео:
https://x.com/i/status/1790340690670452957
це роспропаганда. хоч їх фоткали і біля Вовчанська і в сумській чи чернігівській обл.
що траншея, це і є бліндаж
і що орки ходили пішки по 30км2 зоні, бо переступали наші міни,
а вони були...
от такі вони москалі прокляті
не дали довезти та змонтувати зуби там де вони потрібні.
і синєгубов сказав що фортифікації зроблені на /100%
а тепер ТСК..
і буде те що з яйцями резніка
тобто , нікуя...
розслідувати злочин будуть слуги.
а заяву на прокурора буде розглядати той самий прокурор
заяву на мусара, масар.
заібісь!!!
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
"Слуги" пропонують призначити головою ТСК "слугу" Задорожного.
Які має знання по питанню?
Як у всіх "слуг" (гіркий сарказм): Шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в GB Event by Kvartal 95.
✅ ДОТИСНУЛИ! ВР створила ТСК з питань використання коштів держбюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд, а також виготовлення та закупівлі БПЛА для ЗСУ 11282. За - 277 народних депутатів.
«ЄС» вимагала створення ТСК вже півроку. Правда, не обійшлося без ложки дьогтю. Головою ТСК став представник Кварталу 95, слуга Задорожний, фах і компетенція якого викликають великі сумніви.
Від «ЄС» в ТСК делеговано нашого колегу Михайла Бондаря.
Це все одно що вбивця фінансує розслідування вбивств для того щоб не вийшли на нього ....
"Європейська Солідарність делегувала в ТСК по фортифікаціям і закупівлі дронів Бондара Михайла. Сотник Майдану, в 2014 він став добровольцем і захищав Україну в АТО. Син Михайла служить в ЗСУ (це про дітей депутатів на фронті), племінник Михайла, на жаль, загинув на війні. Інші члени родини - воюють.
Він добре знає всю проблематику фортифікацій і дронів. І разом з Романом Костенком, впевнена, зроблять все, аби навести лад в закупівлі дронів і посилення відповідальності за фортифікації. Попри те, що слуги направили в ТСК максимально далеких від проблематики і непрофесійних людей".
і що цікаво, "порохоботи" вважають себе освіченим українцями з критичним мисленням.
ОДНОЗНАЧЕ ВИЗНАННЯ СВОЄЇ ПРОВИНИ!!!
Якщо би їм нічого було ховати, то й комісію дозволили би створити опозиції!
У липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту, зазначає видання. Проте вже за 10 місяців після цього ракетний удар України https://war.gordonua.com/ni-odnoj-rakety-krylatoj-on-tak-i-ne-zapustil-pletenchuk-prokommentiroval-porazhenie-rossijskoho-korablja-tsiklon-1707813.html потопив цей корабель класу "Каракурт" (проєкт 22800) у тимчасово окупованому Севастополі, пише Forbes.
Ще один корабель класу "Каракурт", недобудований "Аскольд", уразили під час ракетного удару України в листопаді 2023 року по https://gordonua.com/news/war/ukraina-vpervye-v-istorii-unichtozhila-*******-korabl-protivnika-kotoryj-eshche-dazhe-ne-vyshel-s-zavoda-defense-express-1687256.html суднобудівному заводу в Керчі в тимчасово окупованому Криму.