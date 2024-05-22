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Рада создала ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов

Рада створила ТСК з питань фортифікацій

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов для ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 277 парламентариев.

Председателем ВСК назначен нардеп "Слуги народа" Николай Задорожный.

Рада створила ТСК з питань фортифікацій

"В состав вошли 8-м Слуг народа, и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас Рома Костенко", - добавил нардеп "Голоса".

"К полномочиям ВСК относятся, изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:
1) потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
2) анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
3) обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств выделенных на их обустройство", - рассказал Железняк.

Смотрите: Заявления об отсутствии фортификаций на Харьковщине - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО

Напомним, 21 мая 2024 года нардепы "Европейской Солидарности" блокировали трибуну парламента, требуя создания ВСК по строительству фортификаций.

Автор: 

ВР (29234) ВСК (458) Железняк Ярослав (422) фортификации (118)


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Топ комментарии
+33
Там 8 слуг + підхалуї з інших фракцій, буде такий балаган. Короче, винен Порошенко з Байденом.
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22.05.2024 11:32
+18
Ви забули ТСК по вагнерівцям з Безуглою на чолі? Де виявилося, що винні ті, хто проводив операцію, а не ті, хто її здав ворогу?
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
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22.05.2024 12:14
+17
І простий збіг: голова ТСК сценарист зеленого шапіто.

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22.05.2024 11:35
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Сподіваюсь, в наслідок цього якась мразота буде взята за яйця.
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22.05.2024 11:30 Ответить
Там 8 слуг + підхалуї з інших фракцій, буде такий балаган. Короче, винен Порошенко з Байденом.
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22.05.2024 11:32 Ответить
Не знаю за Байдена, але хіба не ЄС вчора топила за цю комісію?
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22.05.2024 11:42 Ответить
І саме в такому складі топила.))) Суги підуть проти бубачкі?)))

Здається всі почали забувати хто саме піарив то потужне ніх..я! Відео:

https://x.com/i/status/1790340690670452957
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22.05.2024 11:50 Ответить
Я так зрозумів , що ця комісія створюється для того щоб контролювати Порошенка і його благодійність . А що ви думали стільки бабла мимо протікає.
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22.05.2024 11:53 Ответить
ще б створили медичну комісію для таких долбодятлів як сірожа малецький
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22.05.2024 17:41 Ответить
Гошам, треба розуміти, вже ніяка комісія не допоможе...
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23.05.2024 17:44 Ответить
і лещенко сказав що гори, насипом зубів дракона по узбіччю
це роспропаганда. хоч їх фоткали і біля Вовчанська і в сумській чи чернігівській обл.
що траншея, це і є бліндаж
і що орки ходили пішки по 30км2 зоні, бо переступали наші міни,
а вони були...
от такі вони москалі прокляті
не дали довезти та змонтувати зуби там де вони потрібні.
і синєгубов сказав що фортифікації зроблені на /100%
а тепер ТСК..
і буде те що з яйцями резніка
тобто , нікуя...
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22.05.2024 12:03 Ответить
Щоб ще завдяки той комісії не зірвалися поставки дронів до Війська.
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22.05.2024 12:43 Ответить
Тих мільйона дронів, що заблудили поміж мільярда дерев?
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23.05.2024 17:46 Ответить
Взагалі то винен ОБАМА
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22.05.2024 15:20 Ответить
слуги або ті кого вони призначили, списдили бабло
розслідувати злочин будуть слуги.
а заяву на прокурора буде розглядати той самий прокурор
заяву на мусара, масар.
заібісь!!!
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22.05.2024 22:48 Ответить
Ні, не візмуть за яйця, бо вони по 17
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22.05.2024 12:10 Ответить
Ви забули ТСК по вагнерівцям з Безуглою на чолі? Де виявилося, що винні ті, хто проводив операцію, а не ті, хто її здав ворогу?
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
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22.05.2024 12:14 Ответить
І простий збіг: голова ТСК сценарист зеленого шапіто.

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22.05.2024 11:35 Ответить
Одразу видно що патріот
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22.05.2024 12:43 Ответить
Замечательно , теперь творчество зелёных тридварастов станет известно народу. С цифрами , датами и конкретными лицами.
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22.05.2024 11:59 Ответить
Hellis

"Слуги" пропонують призначити головою ТСК "слугу" Задорожного.
Які має знання по питанню?
Як у всіх "слуг" (гіркий сарказм): Шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в GB Event by Kvartal 95.
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22.05.2024 12:33 Ответить
Рома Костенко, рада,що іменно він має відношення до Армії і що він знає правду про фортифікації і дрони.
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22.05.2024 12:02 Ответить
Так, але він один, а від СН чомусь аж 8
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22.05.2024 12:37 Ответить
Він один має вагу тих 8,навіть більше. До того є ще ЄС ,а вони і є авторами цього
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22.05.2024 12:54 Ответить
Нажаль, ні, його голос - це лише один голос, з представником ЕС - 2 голоси, а 8 голосів СН - це 8 голосів.
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22.05.2024 13:05 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/10516 Європейська Солідарність

ДОТИСНУЛИ! ВР створила ТСК з питань використання коштів держбюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд, а також виготовлення та закупівлі БПЛА для ЗСУ 11282. За - 277 народних депутатів.

«ЄС» вимагала створення ТСК вже півроку. Правда, не обійшлося без ложки дьогтю. Головою ТСК став представник Кварталу 95, слуга Задорожний, фах і компетенція якого викликають великі сумніви.
Від «ЄС» в ТСК делеговано нашого колегу Михайла Бондаря.
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22.05.2024 13:32 Ответить
тобто, єс вважає це своєю перемогою?
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22.05.2024 17:45 Ответить
Ну якщо вони цього вимагали і нарешті це зроблено - то чому не вважати це маленькою перемогою?
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22.05.2024 19:14 Ответить
может и получится, если сша разрешит
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22.05.2024 12:05 Ответить
Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів Джерело:
Це все одно що вбивця фінансує розслідування вбивств для того щоб не вийшли на нього ....
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22.05.2024 12:16 Ответить
Ну то і добренько. Цим рішенням спасуть життя не однієї тисячі військових, бо деякі мародери почнуть будувати укріплення там, де вже вкрали гроші. А деякі підуть на кічу і будуть відповідти за рельні мародерства і крдіжки, дючи покази н тих, які сьогодні займають найвищі пости в державі.
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22.05.2024 12:41 Ответить
Знаю лінію оборони Порошенко - 600 км, у три лінії - здав зеленский. Знаю лінію суровікіна - три лінії - ЗСУ ніхрена не може її прорвати. Не знаю жодної ліняї оборони України від того як вона обрала зелену гниду - тіки здача теріторій та кров патріотів. Ну ще виборці зеленского всі тікають за кордон - страшно, пілять - тай не всім дає зеленский красти - самому не вистачає мільярдів.
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22.05.2024 12:42 Ответить
Поки народ та волонтери займаються якимсь ділом-там порядок. Але тільки туди влазить своїм свинячим рилом ОПа, кабмін чи верховне шапіто- наступає піздєц.
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22.05.2024 13:22 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/14782 Ірина Геращенко :
"Європейська Солідарність делегувала в ТСК по фортифікаціям і закупівлі дронів Бондара Михайла. Сотник Майдану, в 2014 він став добровольцем і захищав Україну в АТО. Син Михайла служить в ЗСУ (це про дітей депутатів на фронті), племінник Михайла, на жаль, загинув на війні. Інші члени родини - воюють.
Він добре знає всю проблематику фортифікацій і дронів. І разом з Романом Костенком, впевнена, зроблять все, аби навести лад в закупівлі дронів і посилення відповідальності за фортифікації. Попри те, що слуги направили в ТСК максимально далеких від проблематики і непрофесійних людей".
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22.05.2024 13:27 Ответить
імітація бурхливої діяльності, та примітивна профанація для бидла.
і що цікаво, "порохоботи" вважають себе освіченим українцями з критичним мисленням.
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22.05.2024 17:50 Ответить
Для бидла шоу 95-го кварталу більш як достатньо... ні, хіба, ще вечірнього відосіка від бубочки. То їм для оргазму...
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23.05.2024 17:48 Ответить
Более миллиарда долларов на фортификации выделил так называемый коллективный запад, зелёная кодла распилила бабло и распихала по своим карманам (офшорам), если западу наплевать что их держат за лошар и крадут их кровные деньги, значит так тому и быть. Ни в жизнь не поверю что западные спецслужбы не знают кто украл миллиард и где прячет, допускаю другое, когда ворьё побежит в Европу и США, вот тогда им сунут факты под нос и начнут "раздевать", а куда жулики пойдут жаловаться, как ты в суде будешь рассказывать о своих преступлениях, придётся отдать наворованное.
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22.05.2024 13:34 Ответить
ТСК потрібно з початку .розслідувати причетність офісу президента до вагнергейту витік секретних даних до країни агресора, потім всі причетні до розмінування шляхів у Крим та неготовність країни до оборони 2022 року що призвело до чисельних жертв та втрати територій внаслідок окупації.
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22.05.2024 15:19 Ответить
Там зелених більшість, і голова теж зелений. Це чергова клоунада від д'єрмака!
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22.05.2024 15:48 Ответить
СЛУГИ розслідують розкрадання СЛУГ це
ОДНОЗНАЧЕ ВИЗНАННЯ СВОЄЇ ПРОВИНИ!!!
Якщо би їм нічого було ховати, то й комісію дозволили би створити опозиції!
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22.05.2024 17:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3XiM3GLAbv0&pp=ygVC0L3QuNGH0LXQs9C-INGB0LLQstGP0YLQvtCz0L4g0YEg0YHQtdGA0LPQtdC10Lwg0L_QvtGP0YDQutC-0LLQuNC8 Это Порох украл фортификацию и дроны,уже известны результаты Зелиной комиссии и да,"виноват весь мир
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22.05.2024 19:19 Ответить
Схемы схемы схемы Аду-да-дудуда-аду-дадаааааа!
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22.05.2024 20:00 Ответить
**** там розслідувати, ухилянти розікрали буд. матеріали, щоб збудувати переправу через Тису. А фінансував операцію баррига Порошенко
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22.05.2024 21:08 Ответить
Раніше комісії складались з представників опозиції, а зараз ТСК очолює представник провладної партії, пам'ятаю таку комісію яку очолювала Безглузда, так це ж було знущання над парламентаризмом і демократією. Будем спостерігати цей цирк на дроту.
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22.05.2024 21:16 Ответить
Україна виводить із ладу нові кораблі Чорноморського флоту швидше, ніж Росія встигає їх побудувати. Така динаміка, за ідеєю, має дуже непокоїти російське військове керівництво, пише 21 травня https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/05/21/ukrainian-missiles-are-blowing-up-the-black-sea-fleets-new-missile-corvettes-faster-than-russia-can-build-them/?sh=66442e871098 Forbes .

У липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту, зазначає видання. Проте вже за 10 місяців після цього ракетний удар України https://war.gordonua.com/ni-odnoj-rakety-krylatoj-on-tak-i-ne-zapustil-pletenchuk-prokommentiroval-porazhenie-rossijskoho-korablja-tsiklon-1707813.html потопив цей корабель класу "Каракурт" (проєкт 22800) у тимчасово окупованому Севастополі, пише Forbes.

Ще один корабель класу "Каракурт", недобудований "Аскольд", уразили під час ракетного удару України в листопаді 2023 року по https://gordonua.com/news/war/ukraina-vpervye-v-istorii-unichtozhila-*******-korabl-protivnika-kotoryj-eshche-dazhe-ne-vyshel-s-zavoda-defense-express-1687256.html суднобудівному заводу в Керчі в тимчасово окупованому Криму.
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23.05.2024 08:02 Ответить
 
 