Рада создала ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов для ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 277 парламентариев.

Председателем ВСК назначен нардеп "Слуги народа" Николай Задорожный.

"В состав вошли 8-м Слуг народа, и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас Рома Костенко", - добавил нардеп "Голоса".

"К полномочиям ВСК относятся, изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно:

1) потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;

2) анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

3) обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств выделенных на их обустройство", - рассказал Железняк.

Смотрите: Заявления об отсутствии фортификаций на Харьковщине - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО

Напомним, 21 мая 2024 года нардепы "Европейской Солидарности" блокировали трибуну парламента, требуя создания ВСК по строительству фортификаций.